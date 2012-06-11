13,9 millioner fordelt

Musikkutstyrsordningen vil løfte Bergen.

Kulturhuset USF i Bergen har fått to millioner kroner i første tildelingsrunde i 2012.

Musikkutstyrsordningen (MUO) har også delt ut penger til klubben Garage, Bergen Kjøtt og Lydgalleriet. Arna og Åsane utenfor Bergen har også fått penger til utstyrte musikkbinger og et antall øvingsanlegg har fått øvingsutstyr. «Øveriet» på Alexander Kiellands plass i Oslo har fått 2,5 millioner kroner til bygging av nye øvingslokaler.

I årets første søknadsrunde fikk MUO inn 173 søknader på totalt 44 millioner. Det er en økning på 10 prosent i søknadssum fra tilsvarende runde i 2011.

Musikkutstyrsordningen administrerer offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, klubber, arrangører og øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av øvings- og fremføringslokaler innenfor det rytmiske musikkfeltet.