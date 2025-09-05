Kari Svendsen 75 år

Til lykke med dagen, Kari Svendsen!

Den folkekjære visemesteren, banjo-spilleren og historiebæreren Kari Svendsen er 75 år i dag.

Svendsen har spilt og formidlet viser siden 1966, og platedebuterte i 1967 med The Young Norwegians, før hun ble med i Øystein Sundes Christiania Fusel & Blaagress. Hun gjestet på en rekke plater utover 70-tallet med Jan Eggum, Knutsen & Ludvigsen, Lillebjørn Nilsen, Erik Bye, Åge Samuelsen og Vandrerne og flere.

Svendsen var sentral i det legendariske samarbeidet om Rudolf Nilsens tekster, På Stengrunn, i 1973, sammen med Lars Klevstrand, Jon Arne Corell, Steinar Ofsdal, Carl Morten Iversen og Lillebjørn Nilsen. I 2023 samlet en rekke visekunstnere seg til feiring av Rudolf Nilsens poesi i en jubileumskonsert på Rockefeller i Oslo, da med besetningen Steinar Ofsdal, Lars Klevstrand, Pål Moddi Knutsen, Edvard Askeland og Jon Arne Corell, og Kari Svendsen selv, på banjo og sang.

I 1978 ga hun ut sin første plate i eget navn, albumet Kari Svendsen. Hun var med å starte opp Josefine Visescene i 1995, som feirer 30 år i år. I denne langlesing-artikkelen om Josefine Visescene 30 år får du både historikk og historien formidlet og illustrert av både Kari Svendsen, Lars Klevstrand og Jørn Simen Øverli – den er skrevet av musikkskribent Arvid Skancke-Knutsen, og er vel verdt en titt.

Kari Svendsens utrettelige innsats for Oslo-visene og for visesang generelt gjorde at hun i 2011 ble hedret med St.Hallvard-medaljen.

Kari Svendsen har fått flere priser gjennom karrieren, blant dem Gammleng-prisen to ganger (94 og 2021) og Audun Tyldens Minnepris (2011). Hun har ikke mottatt Spellemann. Men i 2021 ble hun utropt til Årets Spellekvinne, som den første i landet til å motta prisen.

For et års tid siden hadde Kari Svendsen plateslipp-konsert på Riksscenen for albumet Kari Svendsen Spesial! Hun hadde med seg en stor og staselig samling medmusikanter fra både jazz-, samtids- og bluesfeltet. Konserten ble tatt opp av NRK TV og er tilgjengelig i NRK-spilleren.

Her deler vi Ballade-redaktør Guro Klevelands spontane tanker om konsertopplevelsen denne kvelden, (tidligere kun delt i sosiale medier):

SVENDSEN, NILSEN, POING og KNUT: Kari Svendsen, vår alles Banjo-Kari, hadde et historisk stort band med seg på Riksscenen i kveld, fylt av rytmer, klanger, beats og arrangementer fra klassisk, samtidsmusikk, blues og langt sørligere tradisjonsmusikk enn Akerselvas krusninger. Det ni-pax store bandet ble underveis også utvidet med det som så ut som hele Kampen Janitsjar da de framførte «Marsjkonkurransen», kanskje mest kjent som «Gikk og gikk» (og kanskje er det ikke helt en marsj; var det her Beethoven kom inn? Frodig lydbilde og gode tvister i formidling av både komposisjon og fortellingen i låta var det, i alle fall).

Den sjeldne kulturbæreren over Oslos visehistorie boltret seg med de kjente sangene i nye klær, hatter og annet tilbehør, sangene som nettopp er sluppet på plata «Kari Svendsen spesial!». Plata gis ut av Christer Falck, og er produsert og arrangert av saksofonist Rolf-Erik Nystrøm. Nystrøm har vært kreativ og kunstnerisk leder for flere nyskapende produksjoner med godt voksent materiale siste tiden, blant annet den nærmest myteomspunne med Åge Aleksandersen og Sambandet i våres.

I Kari Svendsens konsertproduksjon hører vi historiene om høyesterettsjustitiariusen og skillingsviseforfatteren, om gipsmakerne som kom fra Luca i Italia siste halvdel av 1800-tallet og skapte de stadig populære takformasjonene i Oslos bygårder og hvordan de påvirket sangdiktere og forfattere i fortellingene om livet i hovedstaden. Vi fikk historier om og med Lillebjørn Nilsen og hans rike katalog Svendsen har holdt tett følge med mesteparten av livet, flere av låtene rørende og hjertelig fremført med venn og kollega Steinar Ofsdal på fløyte. «Åh, det blir rart å reise ut i neste uke, bare jeg og banjo’n,» sa Kari Svendsen nesten litt vemodig, «men det er jo det jeg er vant til, jeg og banjo’n».

Men akkurat denne kvelden var det overflod i uttrykket, publikum sang hjertelig med på slagerne, tanta til Beate fikk jammen helt nye og rå bluesgitartoner fra Knut Reiersrud å svinge skjørtet og fjøra i hatten til, Akerselva ble en ekstra stor smilerynke i Gamlebyen i kveld, og konsertmester Nystrøm opplevde noe helt nytt: Det er første gang jeg har hørt bluesmunnspill, trekkspill, banjo og bobling i vannfat samtidig, sa han med saxen dryppende i hånda. Hele konsertkvelden ble filmet av det store Nrk-apparatet, vi fikk alle beskjed om å oppføre oss og gå på tilmålte områder om vi måtte ut av setet underveis – noe som satte en ekstra fin farge på kvelden.

Hjertelig til lykke med dagen, Kari Svendsen!