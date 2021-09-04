Kari Svendsen er Årets Spellekvinne

Hele Norges Banjo-Kari ble den første til å motta Spellekvinnprisen.

Det er festivalen WIP – Women’s International Party som står bak Årets Spellekvinne, og det var Oslo-ordfører Marianne Borgen som overrakte prisen til Kari Svendsen på Josefine Vertshus i Oslo fredag kveld.

«Fredag hadde jeg æren og den store gleden å overrekke visesanger og kunstner Kari Svendsen den første Spillekvinneprisen, som deles ut av WIP (Women’s International Party). WIP-festivalen startet med fantastisk konsert foran Rådhuset, der en rekke kvinnelige musikere og sangere stilte. Gratulerer Kari, prisen er så fortjent,» skrev ordfører Borgen på sin Facebook-profil.

Prisvinneren skal ha holdt på lenge i musikkbransjen, ha satt tydelige spor og være et forbilde for andre, fortalte festivalens Marianne Jørgensen i et intervju med Ballade i går.

– WIP-festivalens intensjon er hele tiden å løfte frem kvinnelige og ikke-binære artister. Ved å dele ut en slik pris løfter vi kvinnelige musikere vi har lyst til å hedre. Ideen bak å lage en Spellekvinnpris, eller Årets Spellekvinne, som vi kaller prisen, var i utgangspunktet humoristisk, fortalte Jørgensen, musiker og initiativtaker til festivalen.

– Samtidig er Årets Spellekvinne et lite spark til prisen Årets Spellemann, som har blitt delt ut til fem kvinner de siste 34 årene, og hele 29 menn.

Women's International Party er en festival «for kvinnelige og ikke-binære musikere, komponister og kunstnere i alle sjangere», som arrangørene beskriver den, og i dag, lørdag 4. september er andre og siste festivaldag.