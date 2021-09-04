Borgen og Svendsen WIP

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, overrakte Årets Spellekvinne-prisen til Kari Svendsen på Josefine Vertshus fredag kveld. (Foto: Women's International Party)

Kari Svendsen er Årets Spellekvinne

04.09.2021
Red.

Hele Norges Banjo-Kari ble den første til å motta Spellekvinnprisen.

Det er festivalen WIP – Women’s International Party som står bak Årets Spellekvinne, og det var Oslo-ordfører Marianne Borgen som overrakte prisen til Kari Svendsen på Josefine Vertshus i Oslo fredag kveld.

Plakett Årets Spellekvinne 2021, Kari Svendsen. (Foto: Marianne Jørgensen)

«Fredag hadde jeg æren og den store gleden å overrekke visesanger og kunstner Kari Svendsen den første Spillekvinneprisen, som deles ut av WIP (Women’s International Party). WIP-festivalen startet med fantastisk konsert foran Rådhuset, der en rekke kvinnelige musikere og sangere stilte. Gratulerer Kari, prisen er så fortjent,» skrev ordfører Borgen på sin Facebook-profil.

Prisvinneren skal ha holdt på lenge i musikkbransjen, ha satt tydelige spor og være et forbilde for andre, fortalte festivalens Marianne Jørgensen i et intervju med Ballade i går.
– WIP-festivalens intensjon er hele tiden å løfte frem kvinnelige og ikke-binære artister. Ved å dele ut en slik pris løfter vi kvinnelige musikere vi har lyst til å hedre. Ideen bak å lage en Spellekvinnpris, eller Årets Spellekvinne, som vi kaller prisen, var i utgangspunktet humoristisk, fortalte Jørgensen, musiker og initiativtaker til festivalen.

– Samtidig er Årets Spellekvinne et lite spark til prisen Årets Spellemann, som har blitt delt ut til fem kvinner de siste 34 årene, og hele 29 menn.

Women’s International Party er en festival «for kvinnelige og ikke-binære musikere, komponister og kunstnere i alle sjangere», som arrangørene beskriver den, og i dag, lørdag 4. september er andre og siste festivaldag. Programmet ser du her.

Relaterte saker

Kollasj WIP

Hvem blir Årets Spellekvinne?

Festivalen WIP – Women’s International Party vil hedre kvinnelige musikere med en egen pris. – Samtidig er Årets Spellekvinne et...

Åse Kleveland er konferansier og en av artistene under WIP

Kvinnefestival som vil feire og bevisstgjøre

– Mange spør oss om vi trenger en kvinnefestival i 2020 fordi de ser på kvinnekamp og kjønnsbalanse som old...

Bilde fra Women’s International Party, WIP, i

Women’s International Party søker programforslag

Festivalen som vil løfte frem kvinnelige og ikke-binære artister, musikere og komponister er under planlegging. Programkomiteen oppfordrer Ballade-leserne til å...

Flere saker

Styret i Grenland Jazzforum med styreleder i Norsk jazzforum, Ingrid Brattset Foto: Morten Bjerk/Norsk jazzforum

Grenland Jazzforum er Årets jazzklubb

Prisen ble gitt av Norsk jazzforum fredag kveld.

GJORDE TROMSØTECHNO TIL EN TING Å SNAKKE OM:Geir Jenssen og gløtt av tromsøsola, i 2022..

Les fra boka om «Patashnik» her: Biosphere mellom to permer

Geir Jenssen forandret norsk musikk for alltid med sin legendariske ambientplate «Patashnik». Her er eksklusivt utdrag fra den nye boka...

N∆EON TE∆RDROPS’ album Testimony kom 8. september, på Martinsens selskap LOve OD Communications.

Synthpop fra 2023

Per Martinsen på sitt mest pop-glatte?