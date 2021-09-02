Hvem blir Årets Spellekvinne?

Festivalen WIP – Women’s International Party vil hedre kvinnelige musikere med en egen pris. – Samtidig er Årets Spellekvinne et lite spark til prisen Årets Spellemann, forteller initiativtaker Marianne Jørgensen.

Fredag 3. og lørdag 4. september arrangeres WIP – Women’s International Party på Josefines Vertshus i Oslo, en festival «for kvinnelige og ikke-binære musikere, komponister og kunstnere i alle sjangere», som arrangørene beskriver festivalprofilen på hjemmesidene sine. WIP arrangeres for tredje året på rad, og på årets program står blant annet kulokk fra Tolga, folkemusikk og tradisjonsmusikk fra ulike deler av verden, viser, impro og stemmekunst.

Men helt nytt av året er prisen Årets Spellekvinne. Prisen deles ut av Oslo-ordfører Marianne Borgen på åpningskonserten fredag kveld.

Spark til Spellemann

– Hvorfor en Spellekvinnpris?

– Ideen bak å lage en Spellekvinnpris, eller Årets Spellekvinne, som vi kaller prisen, var i utgangspunktet humoristisk, forteller Marianne Jørgensen, musiker og initiativtaker til festivalen.

– Samtidig er Årets Spellekvinne et lite spark til prisen Årets Spellemann, som har blitt delt ut til fem kvinner de siste 34 årene, og hele 29 menn, fortsetter Jørgensen. – WIP-festivalens intensjon er hele tiden å løfte frem kvinnelige og ikke-binære artister, og ved å dele ut en slik pris løfter vi kvinnelige musikere vi har lyst til å hedre.

Kriteriene som er lagt til grunn for prisen er ifølge Jørgensen at vedkommende skal ha holdt på lenge i musikkbransjen, ha satt tydelige spor og være et forbilde for andre.

– Vi er ikke opptatt av om vedkommende har hatt hits på VG- lista eller vært på Lindmo det siste året. Vi er en sjangerløs festival, med et stort aldersspenn og masse flotte artister som opptrer.

«Den beste musikeren vinner»

– Hva slags tilbakemeldinger har dere fått på opprettelsen av Årets Spellekvinne?

– Det har vært noen diskusjoner. Blant annet i noen musikerforum på Facebook, der flere har blitt provosert, mens andre har applaudert initiativet. Noen synes det er unødvendig å trekke frem skjevheten i at det er så få kvinner som har fått Årets Spellemann i forhold til antall menn, fordi det til syvende og sist er den beste musikeren som vinner. Andre igjen, særlig kvinnelige musikere, synes det er på høy tid at vi peker på skjevheten innenfor kategorien Årets Spellemann og i musikkbransjen generelt, forteller Jørgensen.

– Men de fleste jeg snakker med synes det er gøy, og det er jo det denne prisen i utgangspunktet skulle være. Vi ser jo ut fra disse diskusjonene at utdelingen av Årets Spellekvinne rører ved tematikk som opptar mange.

Dermed får denne prisen en mer alvorlig rolle enn arrangørene først hadde tenkt, og det er spennende, utdyper Jørgensen, som legger til at de vurderer å utvide prisen neste år, med en større jury og flere kategorier. Årets jury har bestått av medlemmer i festivalstyret; Jenny Augusta Enge, Kristin Sevaldsen og Marianne Jørgensen selv.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Mangfold høy prioritet

Noen har også uttrykt bekymring for at denne prisen skal påvirke Spellemannsprisens nominasjonsprosess, opplyser Jørgensen.

– Til det må vi bare si at vi er en bitteliten festival, som ikke truer den store, sterke Spellemann-institusjonen. Vi har heller ikke noen intensjon om å debattere Spellemannprisen i seg selv, men heller å sette søkelyset på den skjevheten som fortsatt finnes mellom kjønnene i Musikk-Norge.

– Har dere hatt dialog med Spellemann?

– Nei, det har vi ikke hatt. Men det kunne vært interessant å høre hva de tenker om denne prisen. Vi vil bare være med å få fart og bevissthet rundt ting og tendenser. Hvis denne prisen starter en større debatt om kjønnsubalanse i musikkbransjen, så er vi veldig glade for det! Det er jo derfor vi har startet denne festivalen.

– Hva mottar Årets Spellekvinne?

– Vinneren får en pris. Men akkurat hva er hemmelig. Møt opp fredag 3. september kl. 19.00 på Josefine vertshus og se selv, oppfordrer Jørgensen.

Ballade har vært i kontakt med Spellemann, som kommenterer til oss at mangfold har en høy prioritet hos pris-institusjonen, spesielt i forbindelse med sammensettingen av juryer.

– Så er det juryene som bestemmer vinnere av Spellemann hvert år, skriver pressekontakt Simen Idsøe Eidsvåg i en e-post.

– I år var det 12 mannlige vinnere, ni kvinnelige og fem band med flere kjønn. Vi gleder oss til å se hvem som blir Årets Spellekvinne, og ønsker lykke til med arrangementet.

Se hele festivalprogrammet til WIP – Women’s International Party her.