22,5 millioner delt ut til utstyrs- og rombehov

Tross ekstra «julegave» med Tippemidler: Kulturrom mener det er et større utstyrsbehov blant kulturaktørene de er til for, enn de kan dele ut.

Kulturrom, som forvalter statlige tilskudd til rom, ytstyr og teknikk knytta til kulturarrangement, delte i sin siste runde i år ut 22,5 millioner kroner til 122 tilskuddsmottakere i hele landet.

Som Ballade.no skrev om forrige uke, har søknadsbunken til Kulturrom vokst, nærmere bestemt med 12% sammenlignet med samme utdeling i fjor.

– Men takket være den nylige ekstrabevilgningen fra kulturministeren kunne flere gode tiltak prioriteres. Den totale summen for de omsøkte tiltakene som ble behandlet i fordelingsutvalget var 127 millioner kroner. 22,5 millioner kroner ble fordelt denne runden, skriver Kulturrom på sine nettsider. Kulturrom har et eget utvalg som velger hvilke søknader som utløser hvor myte støtte. Fordelingsutvalget skriver at

«Fordelingsutvalget opplever fortsatt stor avstand mellom omsøkt behov og de midler som er tilgjengelig i Kulturroms tilskuddsordning. Dette fører til en hard kamp om midlene.»

Pengene har gått til vidt forskjellige formål. Ett eksempel er støtten til tre langeleiker som Gjøvik spelmannslag fikk:

– Å få tre langeleiker som er laget av en av nestorene i byggegruppa i laget, Einar Fosdal, betyr at vi er enda bedre skodd for å sette i gang med langeleikkurs, både her i lokalsamfunnet og andre steder. Einar måtte kvitte seg med disse instrumentene i forbindelse med at han har flyttet inn i en aldersbolig, og han ble svært takknemlig over at de nå skal brukes i laget og ikke spres for alle vinder, noe som ville vært tilfelle om de skulle bli lagt ut for salg på det åpne markedet. Det skriver Stein Villa, i spelmannslaget på kulturrom.no.

Andre søkere har fått støtte til PA-anlegg, øvingsutstyr til musikaløvinger, lyd og lys, med mer. Mottakerne finnes i Stavanger, Horten, Sunnfjord – Gjøvik, altså – og en rekke andre steder – og er profesjonelle som frivillige kulturaktører.

Fungerende daglig leder i Kulturrom, Ketil Wevling sier at

– Er det noe årets siste søknadsbunke har vist oss, er det at det er en enorm drivkraft i det norske kulturlivet. Fra grendehus til kulturhus og fra studentersamfunn til amatørteaterlag. Alle vil legge til rette for gode kulturopplevelser og lage viktige møteplasser for folk i sitt lokalsamfunn.

Noen av mottakerne er Folken scene, Notodden Teater, Nagelhus Schia Productions (dansekompani), Artilleriverkstedet, Musikalfabrikken, Velferden, Åsane Musikkhus, Ungdomslaget LIV Vonheim, Verftet i Sunnfjord og Senja Gospel.