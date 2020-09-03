Kvinnefestival som vil feire og bevisstgjøre

– Mange spør oss om vi trenger en kvinnefestival i 2020 fordi de ser på kvinnekamp og kjønnsbalanse som old news. Det er akkurat derfor vi fortsatt trenger det, sier musiker og initiativtaker Marianne Jørgensen.

Women’s International Party, eller WIP, heter festivalen som for andre år på rad feirer kvinnelige musikere, låtskrivere, artister og komponister. I år det naturlig nok begrenset med navn fra utlandet på plakaten for den internasjonale markeringen, men festivalen har fått med seg en raus samling kvinner fra ulike sjangre i norsk musikk, både utøvere og opphavere.

Nederst i saken kan du lese mer om hvem som er med på festivalen, og under her følger et intervju Ballade har gjort med styreleder og en av initiativtakerne bak WIP – Women’s international party, Marianne Jørgensen. Jørgensen er selv vokalist og harpespiller i bandet Mary & The Moon, som spiller under festkonserten lørdag 5. september.

– Hva er bakgrunnen til WIP? Hvordan kom festivalen opp og stå?

I begynnelsen av 2019 hadde Gamle Raadhus Scene et jubileum med en festkonsert. Der spilte jeg med bandet mitt Mary & the Moon sammen med mange andre kvinnelige artister. Det var kjempegod stemning backstage, og praten gikk om løst og fast. Etterhvert kom vi inn på det å være kvinne i musikkbransjen. Mange historier ble delt, og vi begynte raskt å fabulere om å arrangere en kvinnefestival fordi dette føltes viktig! Allerede før festkonserten var over hadde Jenny Augusta, Gjøril Songvoll og jeg avtalt tid for første planleggingsmøte, og WIP – Women´s International Party, var skapt.

– Hvordan opplever dere kjønnsbalansen i musikklivet nå om dagen?

– Mange spør oss om vi trenger en kvinnefestival i 2020 fordi de ser på kvinnekamp og kjønnsbalanse som old news. Dette er akkurat noe av grunnen til at vi fortsatt trenger å ha dette fokuset. Fordi det fortsatt finnes en kjønnsubalanse i musikklivet og det eksisterer mange ubevisste holdninger. Både på bookingsiden, radiospilling og hvem som får mest synlighet i media generelt.

– En forskningsrapport viser at de store orkestrene spiller mye mer musikk komponert av menn enn kvinner. Både fordi mye av repertoaret er eldre musikk skrevet er av menn som levde for lenge siden, men også fordi at det finnes en tendens til å velge mannlige komponister fremfor kvinnelige. Det har også bare vært fire kvinnelige mottakere av prisen Årets Spellemann i løpet av de siste 35 årene. Det sier vel sitt. Bylarm fikk i år store overskrifter fordi de for første gang hadde 50 prosent kvinneandel blant musikerne. Dette burde være en selvfølge, i stedet for en stor nyhet. Vi burde ha kommet lenger i 2020.

– Ideen om at kvinner kan være dyktige vokalister og låtskrivere er mange enige om, men når det kommer til kvinnelige instrumentalister er det en helt annen sak. Det er lett å snakke om jenteband, og mange kvinnelige musikere har hørt dette komplimentet: «Du spiller som en mann/ Du spille med baller…»

– Disse holdningene er som sagt ikke nødvendigvis bevisste, og det er derfor vi trenger å snakke om kjønnsubalanse helt til vi ikke trenger å snakke om det mer, fordi det ikke er et problem.

– Men ting er i endring, og utviklingen går riktig vei! Vi i WIP-festival ønsker å sette søkelys på dette for å sette fart på utviklingen samtidig som vi ønsker å feire kvinnelige musikere og komponister!

– Hvilke arrangører og/eller organisasjoner i musikklivet vil dere trekke fram som «best practice» når det gjelder å jobbe for kjønnsbalanse i musikken?

– Organisasjonen Balansekunst gjør en kjempeviktig jobb i å belyse denne problematikken. De tar tak i mange av de usynlige strukturene og mekanismene som finnes der ute i forhold til kjønnsbalanse i musikklivet. AKKS Norge er en annen organisasjon som gjør et stort arbeid for å rekruttere og synliggjøre kvinner i musikklivet, det er kjempeviktig! Og all ære til Bylarm som i år hadde en kvinneandel på over 50 prosent. Veldig bra!

– Hvordan tror du pandemien påvirker kjønnsbalansen, eller -ubalansen, i musikklivet?

– Jeg tror pandemien rammer ganske likt, uavhengig av kjønn.Og at dette er en utfordrende tid for mange musikere. En fordel med pandemien for oss som arrangører er at mange artister som vanligvis er på turné over hele verden, i år hadde tid til å komme å spille hos oss! Derfor vil årets festival ha mange fantastiske musikere på en veldig høyt nivå! Og det er vi veldig stolte av! På årets WIP kan man oppleve Åse Kleveland som synger rock, hiphop-artist Maria Lotus Karlsen som spiller sin nye singel «Melaninrik», samtidsmusikk med Ruth Wilhelmine Meyer, opera, elektronika, country og harpepop. Dette blir virkelig en musikkfest!

– Hvordan ser billettsalget ut?

– Det er begrenset antall billetter på grunn av pandemien, så den som ønsker seg en billett til en av våre konserter bør skynde seg – det er meldt 19 grader og sol på Karpedammen, så det kommer til å bli en nydelig kveld!

Festivalen åpner med en konsert i Tøyen kirke i Oslo fredag 4. september med blant annet urfremføring av bestillingsverket til Jenny Augusta Enge, afrikanske Busi Ncube i samspill med gitaristen Håkon Brunborg, Julie Kleive i duoen JulyAugust, fiolinist Inger Hannisdal, folkemusiker Hilde Fjerdingøy, gitarist Oddrun Lilja sammen med bassist Jo Skaansar, og vokalistene Live Foyn Friis, Kari Iveland og Ruth Wilhelmine Meyer. Biskopen i Oslo, Kari Veiteberg, gjør den offisielle åpningen.Sanger Tora Augestad i produksjonen Rumi Songs er forhindret fra å komme, melder arrangøren i en e-post til Ballade, men mezzosopran Marianne Beate Kielland trer inn i hennes sted. Rumi Songs består ellers av Trygve Seim (saksofon), Frode Haltli (akkordeon) og Mats Eilertsen (bass).

Lørdag 5. september starter festivalen med lørdagsopera på Gamle Raadhus Scene kl. 15.30-17.00, med Elisabeth Teige, sopran, Siv Oda Hagerupsen, mezzosopran og Stefan Ibsen Zlatanos, klaver. Festen fortsetter med konsert på Karpedammen, Akershus festning, kl. 18.00-20.30. Her er Åse Kleveland med som både konferansier og artist, og festkonserten teller ellers en lang rekke sterke navn: harpist Ellen Bødtker, singer-songwritere Elin Furubotn og Kari Iveland, Country Queens, rapperen Maria LOTUS Karlsen, Mary & the Moon med Marianne Jørgensen, kunstpop med trioen Discopia (vokalist og live elektronikk-artisten Ada Odegard Risberg, Per A. Fossheim Johansen på gitar og Trond Flaata på keyboards), moderne pop med Synne Sanden, middelaldermusikk med Gro Siri Ognøy, saksofonist og elektronika-artist Kristin Sevaldsen, komposisjoner av Anniken Paulsen, Ragnhild W. Bergs arbeider som fremføres av trioen Il Pleure Dans Mon Coeur (sopran Marthe Werring Holmern, cellist Jagoda Szostak og pianist Elisabeth Lundeby), mens Gjøril Songvoll synger opera sammen med pianisten Dorina Komani.

