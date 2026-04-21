Sofia Paulusma

Sofia Paulusma er ansatt som ny daglig leder i Borealis – en festival for eksperimentell musikk.(Foto: Sandor Dahl)

Sofia Paulusma blir ny daglig leder i Borealis

21.04.2026 11:31
- Red.

Går fra Kode til Borealis i Bergen.

Paulusma vokste opp i Nederland og Kvæfjord i Troms, og bodde flere år i London før hun etablerte seg i Bergen.

Sofia Paulusma kommer fra stillingen som prosjektleder ved Kode Kunstmuseer og komponisthjem, og har bred erfaring med utvikling og gjennomføring av større kunstfaglige satsninger, inkludert komplekse kulturproduksjoner og internasjonale samarbeid, melder Borealis om deres påtroppende daglige leder.

Under studiene i Bergen var hun praktikant hos Borealis, og kjenner festivalen godt fra tidligere. Paulusma har bakgrunn fra musikk, musikkpedagogikk og ledelse, og er særlig opptatt av å skape sterke kunstopplevelser og gjøre dem tilgjengelige for flere. Hun har arbeidet med musikkformidling i en årrekke, med et tydelig engasjement for møtet mellom publikum og kunst, skriver styret i Borealis, som har stor tro på Paulusmas evne til å styrke og videreutvikle festivalen, og til å bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Paulusma tiltrer stillingen i august.

