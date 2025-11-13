Tze Yeung Ho ny kunstnerisk leder for Borealis

Den norsk-finske komponisten og utøveren overtar som leder for Bergensfestivalen for eksperimentell musikk etter Peter Meanwell.

Borealis-publikummet ble introdusert for Tze Yeung Ho som komponist senest i 2025, da festivalen åpnet med hans kammeropera Nara, et stort prosjekt som samlet gjesteartister fra Hongkong og flere nordiske land, og som ifølge Borealis ble svært godt mottatt.

Den norsk-finske komponisten og utøveren har doktorgrad i komposisjon fra Estlands Musikk- og Teaterhøyskole, og en mastergrad i komposisjon fra Norges musikkhøgskole (NMH). Han har tidligere bodd mellom Oslo og Helsingfors, og er nå midlertidig basert i Skien som mottaker av Skien kommunes kunstnerstipend 2025/26, skriver Borealis i sitt nyhetsbrev.

Her kommenterer festivalen også at de med Ho får en ung, faglig sterk og visjonær leder, som både har nordisk forankring og internasjonale perspektiver. Tze Yeung Ho begynner i stillingen i deltid allerede fra desember, men åremålet trer i kraft og varer i fire år fra august 2026. Ho tar over stillingen som leder for Borealis etter Peter Meanwell.