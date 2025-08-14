Peter Meanwell

Peter Meanwell begynner som direktør i Lydgalleriet i Bergen 1. september.(Foto: Sasha Azanova)

Peter Meanwell ny direktør i Lydgalleriet

14.08.2025
Guro Kleveland

Meanwell går fra kunstnerisk leder i festivalen Borealis til produksjons- og utstillingsplattform for lydbasert kunst i Bergen.

Meanwell er kurator og radioprodusent med lang erfaring i å presentere eksperimentell lyd og musikk, og i å bygge lytterfellesskap, forteller Lydgalleriet. Etter 11 år som kunstnerisk leder for Borealis, festival for eksperimentell musikk i Bergen, tar han i september over som direktør for Lydgalleriet, en plattform for lydbasert kunst.

– Jeg er begeistret over å få lede Lydgalleriet inn i neste fase, sier Meanwell i pressemeldingen. – Det har vært en svært viktig institusjon – lokalt, nasjonalt og internasjonalt – og når galleriet nå feirer 20-årsjubileum, gleder jeg meg til å utforske hvordan det kan fortsette å utvikle seg, både som en plattform for lydbaserte kunstverk og et knutepunkt for felles lytting.

Peter Meanwell har en lang karriere innen lyd, blant annet med radioproduksjon i BBC og arbeid med en paviljong ved arkitekturbiennalen i Venezia. Han har også en mastergrad i kuratorisk praksis fra Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen. I 2017 mottok han og Borealis den aller første Likestillingsprisen fra Norsk Komponistforening.

Om arbeidet i Borealis sier Meanwell dette, som en hilsen til både kollegaer, kunstnere og publikum:

– I dag, mer enn noensinne, trenger vi rom for å drømme om en annerledes verden, utfordre hierarkier og lytte med nye ører. Jeg er stolt over å ha utviklet Borealis til et sted som omfavner mangfoldige musikalske visjoner, og samtidig stiller spørsmål ved infrastrukturen rundt oss. Å lytte til – nye lyder, nye ideer, verden rundt oss og hverandre – har formet denne reisen. Det er et privilegium å være forkjemper for en så viktig del av Bergens kulturliv som Borealis er, og det har vært spennende å åpne døren for et mangfold av briljante stemmer på scenen, og se publikum bli større og mer variert. Takk til alle som har gitt oss sin tid og sine ører!

 

