Peter Meanwell ny direktør i Lydgalleriet

Meanwell går fra kunstnerisk leder i festivalen Borealis til produksjons- og utstillingsplattform for lydbasert kunst i Bergen.

Meanwell er kurator og radioprodusent med lang erfaring i å presentere eksperimentell lyd og musikk, og i å bygge lytterfellesskap, forteller Lydgalleriet. Etter 11 år som kunstnerisk leder for Borealis, festival for eksperimentell musikk i Bergen, tar han i september over som direktør for Lydgalleriet, en plattform for lydbasert kunst.

– Jeg er begeistret over å få lede Lydgalleriet inn i neste fase, sier Meanwell i pressemeldingen. – Det har vært en svært viktig institusjon – lokalt, nasjonalt og internasjonalt – og når galleriet nå feirer 20-årsjubileum, gleder jeg meg til å utforske hvordan det kan fortsette å utvikle seg, både som en plattform for lydbaserte kunstverk og et knutepunkt for felles lytting.

Peter Meanwell har en lang karriere innen lyd, blant annet med radioproduksjon i BBC og arbeid med en paviljong ved arkitekturbiennalen i Venezia. Han har også en mastergrad i kuratorisk praksis fra Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen. I 2017 mottok han og Borealis den aller første Likestillingsprisen fra Norsk Komponistforening.

Om arbeidet i Borealis sier Meanwell dette, som en hilsen til både kollegaer, kunstnere og publikum:

– I dag, mer enn noensinne, trenger vi rom for å drømme om en annerledes verden, utfordre hierarkier og lytte med nye ører. Jeg er stolt over å ha utviklet Borealis til et sted som omfavner mangfoldige musikalske visjoner, og samtidig stiller spørsmål ved infrastrukturen rundt oss. Å lytte til – nye lyder, nye ideer, verden rundt oss og hverandre – har formet denne reisen. Det er et privilegium å være forkjemper for en så viktig del av Bergens kulturliv som Borealis er, og det har vært spennende å åpne døren for et mangfold av briljante stemmer på scenen, og se publikum bli større og mer variert. Takk til alle som har gitt oss sin tid og sine ører!

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening er per i dag sammen med NOPA og Musikkforleggerne medlemmer i Foreningen Ballade.