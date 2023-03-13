Borealis 2023: – Shuffles, shuffles, shuffles music

Borealis 2023 vil både ta et tilbakeblikk på de 20 årene som har gått siden festivalen ble etablert og se fremover. Det blir fem dager der fortid møter fremtid – eller med Peter Meanwells egne ord: «Shuffles, shuffles, shuffles music».

Borealis rakk akkurat å holde sin største festival noensinne i 2020, rett før hele landet stengte ned. Året etter organiserte de en redusert hybridfestival, men i fjor var de helt tilbake – og på onsdag kjører de i gang med den 20. utgaven av den bergenske samtidsmusikkfestivalen.

– Borealis 2023 blir en jubileumsfestival, der vi kommer til å se både bakover og fremover. Jubileumskonserten blir en feiring av alle de folkene som har gjort dette mulig, med flere artister og komponister som har vært med tidligere, sier kunstnerisk leder Peter Meanwell.

– Vi har både bestilt nye stykker og hentet frem eldre verker fra komponister som er en del av miljøet rundt festivalen. Ruth Bakke, Knut Vaage, Else Olsen S., Rebecka Ahvenniemi, Maja S. K. Ratkje, Ørjan Matre, Alwynne Pritchard, Øyvind Torvund, Øyvind Skarbø og Jostein Stalheim er både viktige bergenskomponister og viktige for Borealis – enten ved at musikken deres har blitt fremført eller de har bidratt med ideer. Så det blir «shuffles, shuffles, shuffles music».

– Sjøforsvarets musikkorps har også vært med flere ganger tidligere?

– Ja, og jeg klarer fortsatt ikke uttale navnet deres, sier Peter, som snakker en blanding av bergensk og London-dialekt.

– Vi har også en ny trio med Sigbjørn Apeland, Nils Økland og Berit Opheim, så det blir en «very vestnorsk soundworld».

Musikk fra alle retninger

Onsdagens åpningskonsert, som altså er en markering av festivalens 20-årsjubileum, har fått den engelsk/norske tittelen «An Exquisite Korps» – et ordspill basert på selskapsleken «Exquisite Corpse» (og kanskje et nikk til Sjøforsvarets musikkorps). Denne leken ble funnet opp av surrealister i Paris i 1925, og foregår ved at hver deltager skriver et ord på en papirlapp, folder den sammen og sender den videre.

Slik oppstod det improviserte diktet «The exquisite corpse shall drink the new wine». Leken utviklet seg etter hvert til å tegne det «utsøkte liket» ved at man brettet et papir i fire deler – slik at deltagerne fikk tegne hver sin kroppsdel. Fra deres fantasi oppstod slik en ny kropp som ingen kunne kommet på av seg selv.

– Jeg tenkte at det er akkurat slik Borealis er, med alle disse forskjellige folkene som jobber med forskjellige ting – og så bringer vi dem sammen for å lage festival.

– Jubileumskonserten får dette godt frem, med musikk fra alle retninger. Vi kunne gjort en hel festival med støykunst, og det kunne vært bra – men for oss handler det om å blande alle disse tingene sammen. Da bygger vi sammen noe som ingen av oss kunne forestilt seg på forhånd.

– Hvor blir festivalens hovedlokale?

– Vi har 13 ulike over hele byen. Vi er i Åsane kulturhus –«a fantastic space» – vi er på Kronstad, Nordnes og Møhlenpris, og jubileumskonserten blir i Hallen USF, som er en av Bergens nyeste kulturarenaer.

– Vi søker alltid etter nye lokaler – vi er en liten festival med lange armer. Ved å gjøre det slik, gir vi også publikum forskjellige måter å møte musikken. Jeg synes det er viktig. Noen føler seg vel på USF Verftet, andre trives best på Åsane bibliotek.

Sjøbad til samtidsmusikk

Borealis har også flere arrangementer som foregår utendørs. Oppe på Torrfjellet (Fløyen) blir det «lyttegamme» med lydverk fra gjestekunstner Elina Waage Mikalsen, mens norsk/tamilske Mira Thiruchelvam har skrevet årets verk til serien «Musikk for sjøbading» – som er nettopp det: En kald dukkert på Nordnes sjøbad samtidig som man innhylles av musikk fra en komponist kjent fra det sjangerblandende bergensbandet 9 Grader Nord.

– Kjenner du til Maia Urstad? spør Meanwell, og bringer tilbake et svakt 80-tallsminne om en multimusiker i bergensbandet Program 81.

– Hun er en fantastisk lydkunstner som hadde en stor lydutstilling på den aller første Borealis-festivalen – så vi bestilte et nytt verk fra henne.

Maia Urstad er en del av det internasjonale lydkunstkollektivet Freq_out (kuratert av CM von Hausswolff), og medgrunnlegger av Lydgalleriet i Bergen. Hennes nye Borealis-verk er basert på DX-ing – der amatørradio-entusiaster over hele kloden søker kontakt med hverandre via langtrekkende radiosignaler.

– Hun samarbeider med tre lokale radioamatører, som sender signaler ut til ionosfæren. Hun har bygget en stor antenne på Bergen Kjøtt, og skal kommunisere live i konserten.

«The biggest undiscovered american avantgarde composer»

– Og så har dere norgespremiere på et verk av Maryanne Amacher (amerikansk komponist og installasjonsartist, 1938-2009). Det er spennende.



– Den ideen går helt tilbake til da jeg skrev et fantasiprogram for Borealis som jeg la ved da jeg søkte jobben som kunstnerisk leder. Vi prøvde å få det til tidligere, men det var masse problemer med rettigheter etter at hun døde – så det har tatt åtte år å få det til.

Stykket heter GLIA, ble skrevet i 2005 for syv instrumenter og elektronikk – og kun fremført én gang mens hun levde. Komponisten Bill Dietz rekonstruerte senere verket, og fikk det fremført i 2012 på ZKM i Karlsruhe og Hamburg Bahnhof i Berlin.

Deretter ble det plukket opp av det sveitsiske ensemblet Contrechamps, som fikk det fremført i Geneve og London i 2019. Nå kommer de samme musikerne til Bergen og Borealis – nesten rett fra to utsolgte fremførelser på CTM i Berlin.

– Dette må jo være litt av et scoop for dere.

– Jeg tror det. Det må du fortelle til folk. Jeg har fått meldinger fra folk som fikk det med seg i Berlin, og de sier at det var helt fantastisk. Folk i Norge kjenner nok ikke så godt til henne, men hun er «the biggest undiscovered american avantgarde composer».

Den britiske installasjonsartisten Ben Harper anmeldte London-forestillingen på bloggen «Cooky La Moo – unpopular music», og skrev blant annet at «de elektroniske lydene var ikke høye som sådan, men så ut til å gjenskape effektene av å høre altfor høye lyder (…) Det lille ensemblet av strykere, fløyter og siv fungerte som et supplement til den elektroniske lyden – noen ganger med bakgrunnsfarging og nyanse, andre ganger som et slags harmonisk filter».

Myk forestilling

Borealis har mye mer på programmet. Et morsomt innslag (se videoen over) er Øyvind Torvunds «Plans for Future Operas» – et verk for stemme og keyboard som fremføres to ganger under festivalen – den ene som en såkalt myk forestilling.

– Det betyr at det ikke er helt mørkt, at lydnivået ikke er så høyt og at vi gir en praktisk beskrivelse på forhånd av hva man kan forvente i konserten. Slik sett passer det for dem som foretrekker en mer avslappet atmosfære når de skal på konsert.

«Verket gir oss rom til å forestille oss alle mulighetene man har når man skal skape et kunstverk, og hvordan kunst egentlig bare handler om mennesker som kommuniserer med hverandre».

Meanwell understreker at dette inkluderer, men er ikke begrenset til småbarnsforeldre med barn som trenger å bevege på seg, prate, rope, gråte eller le, mennesker med autisme, sensorisk sensitivitet, Tourettes syndrom, læringsvansker eller demens, i tillegg til mennesker som lever med angst, eller mennesker som har opplevd traumer.

– Vi håper at det kan åpne dørene til forskjellige folk i byen, som kanskje ikke kan komme inn til konsertsal – fordi det forventes at de skal være stille og ikke kunne bevege på seg.

«Plans for Future Operas» fremføres av vokalist Juliet Fraser og pianist Mark Knoop, og består av bruddstykker fra surrealistiske operakonsepter. De to står på scenen fremfor en skjerm som viser tegninger som Øyvind Torvund har laget.

Forhåndsomtalen sier det egentlig best: «Verket gir oss rom til å forestille oss alle mulighetene man har når man skal skape et kunstverk, og hvordan kunst egentlig bare handler om mennesker som kommuniserer med hverandre».

Borealis 2023 foregår i Bergen fra onsdag 15. mars til søndag 19. mars.