Minneord: Kjell Wernøe 1938-2025
Det kjennes godt at Kjell Wernøe fikk glede seg over dokumentarfilmen om sin far før han døde, og det kjennes...
Det kjennes godt at Kjell Wernøe fikk glede seg over dokumentarfilmen om sin far før han døde, og det kjennes...
Carl Espen ‘Calle’ Hamre er død, 54 år gammel. Han var en låtskriver av internasjonal klasse, og var kjent både...
Temaet for årets utgåve av Hardanger Musikkfest var samhald. Legg du til «dialog», så er du tett på korleis det...
Komponist Knut Vaage har de siste årene hatt høy utgivelsestakt på verkene sine gjennom plateselskapene LAWO Classics og Jansson Recordings....
Andrej Nebb, den særegne, nyskapende og ikoniske kunstneren i norsk musikkliv, fyller 70 år i dag. I den anledning republiserer...
I dag slipper Josefin Winther både ny EP og bok om prosessen frem til å bli mor. – Det handler...
Sist helg var BrassWind-festivalen tilbake i Bergen, i år med blant annet 19 urfremførelser og andre gangs fremførelse av Knut...
Hardanger Musikkfest ber namnet sitt med rette. Sjølv om eg ikkje fekk med meg meir enn helvta av årets festival,...
– Det er en jobb jeg har tatt på meg med stor ydmykhet, sier Gunilla Süssmann, som i fjor tiltrådte...
Borealis 2023 vil både ta et tilbakeblikk på de 20 årene som har gått siden festivalen ble etablert og se...
– Dvořáks mesterverk har fulgt meg gjennom hele karrieren, sier operasjef Eivind Gullberg Jensen, som debuterte på Den Norske Opera...
Applausen etterpå stilnet ikke før etter to minutter da Ingela Øien sist lørdag spilte fire verker av bergenskomponisten Knut Vaage...
Opera Bergens oppsetning av Giuseppe Verdis «Trubaduren» var en imponerende oppvisning av hva man kan få til på ren lidenskap...
Den mektige mellomalderballada «Draumkvedet» tåler alt frå tradisjonell kveding til Unni Løvlids intense stemmebruk i Arne Nordheims monumentale orkesterversjon. På...
– Jeg føler at jeg kommer nærmere min sannhet og min kunstneriske visjon for hver gang jeg setter meg ned...
Ein dag på Hardanger Musikkfest er som ei veke på ein meir urban festival. Det kjennes nesten som å vera...
– Orgelet er det instrumentet i verden som har lengst utpust — på noen orgler er det flere minutt med...
– Eg kjenner meg heldig, seier samtidskomponisten Knut Vaage. Sidan tidleg 90-tal har han skapt fantasifull musikk, frå rein støy...
I oktober holdt Björk fire akustiske «Björk Orkestral»-konserter på Island. Til neste år tar hun konseptet ut på turné, og...
PORTRETTINTERVJU (DEL 2/2): – Min største opplevelse i bransjen var da eg ble portrettert på forsiden av Donald Duck &...
PORTRETTINTERVJU (DEL 1/2): – Eg håper at dette kan bli et museum når eg er borte, sier Jan Eggum, mens...
Natt til i dag døde trommeslageren Magne Johan Lunde etter et kort sykeleie, 70 år gammel. Han studerte med Oscar...
– Eg kjenner meg heldig, seier samtidskomponisten Knut Vaage. Sidan tidleg 90-tal har han skapt fantasifull musikk, frå rein støy...
Hva er egentlig hull? Hvor kommer de fra og hvor blir det av dem? Trenger vi egentlig hull? Dette er...