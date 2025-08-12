En stigende stjerne på operahimmelen

Den unge tenoren Ian Bjørsvik har så langt hatt en kometkarriere, med opptredener både i København-operaen, Bergen Nasjonale Opera og Festspillene i Bergen.

Sist vi så ham, stod han på scenen sammen med noen av landets beste solister og musikere under årets åpningsseremoni for Festspillene i Bergen.

– Jeg var litt sjokkert over hvor stort publikum det var på Torgallmenningen. Noen fortalte meg at det var nærmere 5000, sier han.

Bjørsvik forteller at han ble invitert til å synge på festspillåpningen av Grete Pedersen, som var årets festspillmusiker og er godt kjent som dirigent for Det Norske Solistkor.

Solist på festspillåpningen

– Jeg var tidligere med i Solistkoret Ung, så jeg kjenner henne fra tiden der, opplyser Bjørsvik, som synes det var fantastisk å synge «Ja, vi elsker» og «Nystemten» sammen med HM Dronning Sonja og et stort og feststemt Bergenspublikum.

Han var også solist i Grieg-sangene «Det var en gang» og «Våren» sammen med tre andre unge talenter: Hanne Marit Mordal Iversen, Maria Haukenes Malmedal og Andreas Jansson. Spesielt på «Våren» var det som å se talentet hans slå ut i full blomst.

UNGE SOLISTER: Ian Bjørsvik stod på scenen under festspillåpningen sammen med tre andre unge solister – her i fremførelsen av «Våren» av Grieg. (Video: Utdrag fra Festspillene i Bergens direktestrømmede sending / Foto: Thor Brødreskift)

Studerer i København

Så er han heller ikke å regne som noen nykommer lenger. Han studerer nå ved Det Kongelige Danske Operaakademi, og i forfjor hadde han en fremskutt rolle som «Jegeren» da Bergen Nasjonale Opera satte opp Antonín Dvořáks eventyropera «Rusalka».

Tilbake i København har han i år sunget en mindre rolle i Wagners maratonopera «Mestersangerne fra Nürnberg», og i midten av juni hadde han rollen som «førsteelsker» Henry Crawford i Jonathan Doves forholdsvis ferske opera «Mansfield Park» – basert på Jane Austens roman fra 1814.

«Du træder ind i en verden fyldt med romantiske forviklinger, moralske dilemmaer og familiedrama, alt sammen ledsaget af sprudlende musik, der fremhæver Operaakademiets spirende stjerner akkompagneret af et 13-mandsorkester» står det i Den Kongelige Danske Operas vaskeseddel.

– Henry Crawford er litt sånn antihelt som skaper uro og intriger – og flørter med flere av de andre karakterene, forteller Bjørsvik.

Må være skuespiller

– Når du synger en slik rolle, klarer du å leve deg inn i figuren?

– Det er en veldig stor utfordring, men også veldig kjekt – ikke minst i en opera som dette, som ikke er så veldig kjent. Da står og faller mye på at vi klarer å gi liv til karakterene.

– Du må være litt skuespiller også?

– Absolutt, og det var nesten hovedgreien med denne produksjonen. På Operaakademiet har vi lært om å utforske karakterene i forhold til musikken, og det fikk jeg virkelig gjort i denne operaen.

Bjørsvik forberedte seg på rollen ved å først lese romanen operaen er basert på. Neste skritt var å studere partituret for å se om det stemte overens med bildet han hadde dannet seg av personen.

– Jeg må selvfølgelig gjøre regissørens tolkning av karakteren, men heldigvis var han veldig åpen for ideer – så det ble et samarbeid.

Vil satse internasjonalt

Man kan trygt si at 23-åringen har kommet langt siden han ble med i Musikalhuset på Askøy utenfor Bergen – der Marianne Juvik Sæbø i en årrekke har jobbet med å utvikle barn og unges formidlingsglede.

Ved siden av dette fikk han sangundervisning av Olav-Andreas Veierød ved Bergen Kulturskole. Ti år senere står han nå i startgropen for det som kan bli en internasjonal karriere som operasanger.

– Planen er å få stå på scenen i de største operahusene, men det er nok fortsatt et stykke frem. Jeg skjønte nok ikke helt hvor lang tid det faktisk tar før jeg begynte med studiene, sier han, og forteller at han i begynnelsen tenkte at de store jobbene ville komme av seg selv hvis man bare er god nok.

– Dét er på en måte sant, men det tar utrolig mye jobb og utrolig mye tålmodighet å bygge den kunnskapen og få stemmen ferdig utviklet – spesielt for gutter, for herrestemmer er vanligvis ikke ferdig utviklet før man er 25 år.

Drømmerollen

– Hvordan er miljøet blant operasangere? Er det mye kniving om rollene?

– Blant jentene er det nok litt konkurranse, men jeg har ikke merket så mye til det blant guttene. Det er heller ikke så mange av oss på Operaakademiet – av totalt 17 studenter er det bare fem gutter.

Bjørsviks drøm er å en gang få synge tittelrollen i Verdis «Otello»; basert på Shakespeares mørke drama om sjalusi, misunnelse, psykologisk manipulering, rasisme, religion og mord.

– Otello er jo bare helt paranoid og gal, med voldsomme utbrudd av sinne og sjalusi. Det er nesten ingen store arier; han bare er der hele tiden – med veldig mye dialog, og en ganske heftig og gripende sluttmonolog etter at han har drept konen Desdemona.

– Så dette er ikke en rolle man bør tenke på før man er godt voksen.

Travel sesong

Innen den tid kommer, vil han bli å se i flere operaer, i begynnelsen naturlig nok i kongens by. Her er en oversikt over planlagte konserter/operaer der han er med i den kommende sesongen:

Masterclasskonsert i Hirtshals kirke på Hirtshals operafestival (4. september)

Mozarts «Requiem» i Sankt Johannes kirke, København (26. oktober)

Mozarts «Requiem» i Marmorkirken, København (1. november)

Rollen som Gonzalve i Operaakademiets produksjon av Ravels «L’heure espagnole», København (mars 2026)

Rollene Liberto/Consolo/Soldato i Det Kongelige Teaters produksjon av Monteverdis «L’incoronazione di Poppea», København (mai 2026)

Rollen som Ferrando i Operaakademiets produksjon av Mozarts «Così fan tutte», København (juni 2026)

Dette intervjuet har tidligere vært publisert i lokalavisen Askøy24.