Yuval Weinberg er ny kunstnerisk leder for Det Norske Solistkor

Styret i Det Norske Solistkor har utnevnt Yuval Weinberg (34) til ny kunstnerisk leder.

– Det er litt av en oppgave å etterfølge en kunstnerisk lederlegende som Grete Pedersen. Weinberg er den rette for oppgaven, som en av Europas mest spennende yngre dirigenter, sier Det Norske Solistkors styreleder Knut Olav Åmås i en pressemelding.

Weinberg er i dag sjefdirigent for SWR Vokalensemble i Tyskland og en ettertraktet gjestedirigent blant Europas ledende kor. Utdannelsen i kordireksjon har han fra Hanns Eisler Musikhochschule i Berlin og Norges musikkhøgskole i Oslo, der han hadde Pedersen som lærer.

Weinberg er utpekt på bakgrunn av en grundig prosess som har pågått de siste fire årene. I første omgang undertegnes en kontrakt på 5 år.

– Lovende er også hans norske forankring, for Solistkoret skal være «Hele Norges kor», sier Åmås.



Solistkoret har samarbeidet med Weinberg ved en rekke anledninger tidligere, og i perioden 2019–2021 var han korets 1. gjestedirigent. Gjennom arbeidet i kunstnerisk team for talentprogrammet Solistkoret Ung har han bidratt til utviklingen av unge sangere.

Weinberg tiltrer stillingen som ny kunstnerisk leder høsten 2026. Denne sesongen markerer også koret sitt 75-års jubileum.

– Det er virkelig en ære å få jobbe med Solistkoret, sier Weinberg. – Grete og sangerne har skapt noe helt eget. Koret har en uforlignelig gnist, og både kreativitet og teknikk er i toppklasse. Jeg gleder meg til å bidra til å ta koret til nye høyder. Vi har så mange ideer og visjoner, og jeg kan knapt vente med å sette dem ut i livet, sammen med sangerne og publikum.