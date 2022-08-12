Ballade video: Mørke skygger og tre-juice

Vi byr på ferske videoer med Bjørn Riis og Durga McBroom, Okay Kaya, Vilde Tuv, Three Souls, Angelina Jordan og MallRats.

Platehøsten er sakte, men sikkert på vei – selv om solen akkurat nå steker riktig godt over Østlandsområdet, Melafestivalen og Øyafestivalen. En rekke nye norske utgivelser er på vei ut til butikker og digitale plattformer. Flere av dem introduseres gjennom musikkvideoer, noe vi i denne spalten er med på å dele videre.

Hygg deg med denne ukens utvalgte, og sjekk ellers gjerne det store arkivet vårt med norske musikkvideoer de siste årene. Neste uke innebærer et lite jubileum, siden vi da feirer utgave nummer 150.

BJØRN RIIS: Dark Shadows (Part One)

– A Fleeting Glimpse er en idé jeg har hatt lenge. Jeg ønsket å skrive mine egne sanger, men la min kjærlighet til Pink Floyd skinne gjennom. De fire sporene er en hyllest til bandet og musikken som har betydd så mye for meg siden midten av 80-tallet.

Det sier Bjørn Riis, som i tillegg til solokarrieren er låtskriver og hovedgitarist i det internasjonalt anerkjente, norske prog-bandet Airbag. Med mini-albumet A Fleeting Glimpse byr han på fire nye låter i underkant av 30 minutter, hvor du kan kjenne på Pink Floyd-referansene gjennom hele lyttingen. Riis fikk til og med Durga McBroom, en av Pink Floyds backup-sangere på 80- og 90-tallet, til å gjøre gjestevokal på et av sporene.

– Å ha Durga McBroom på singelen er en ære. Jeg vokste opp med den stemmen, sier Riis.

McBroom er også selv fornøyd med å ha blitt bedt med på utgivelsen.

– I thoroughly enjoyed working on this project. I think the song has a unique sound, and I’m honored to have been asked to sing on it, sier hun.

På den kommende platen, som slippes 30. september, spiller også de to brødrene fra det Oslo-baserte instrumentalbandet Pymlico – Arild Brøter på trommer og Øyvind Brøter på piano.

– «Dark Shadows» er ellers mikset av min mangeårige samarbeidspartner Vegard Kleftås Sleipnes i Subsonic Studio, og er mastret av Jacob Holm-Lupo fra White Willow og Opium Cartel.

Denne gangen ble musikken spilt inn i Double Decker Studios og Riis Studio, Oslo. Bjørn Riis står selv for vokal, gitar, bass og keyboards. I tillegg til de allerede nevnte musikere inneholder A Fleeting Glimpse også bidrag fra Per Øydir og Mimmi Tamba.

Platen kommer i alle formater, og er utgitt av Karisma Records i Bergen, som også slapp det fine soloalbumet Everything To Everyone i april. Videoen er laget av Anne-Marie Forker, som ellers har markert seg som en dyktig og produktiv fotograf. Du kan se flere av arbeidene hennes her.

OKAY KAYA: Spinal Tap

Okay Kaya, aka Kaya Aurora Wilkins, har nå annonsert sitt neste album. Det får tittelen SAP, og slippes 4. november via Jagjaguwar og Playground. For å feire albumet – og kunngjøringen av en ny turné – har den norsk-amerikanske artisten gitt ut en ny singel og musikkvideo, kalt «Spinal Tap».

SAP beskrives som et konseptalbum om bevissthet, der Okay Kaya fokuserer på det som skjer i og med sinnet hennes – og «på hennes tendens til å føle seg mindre som et menneske, og mer som det klissete sekretet fra et tre» (!).

«Spinal Tap»-videoen er laget i samarbeid med Austin Lee: en møysommelig prosess som tok måneder å fullføre og involverte gjengivelse av virtuell virkelighet, inspirert av Kayas tegninger. Videoen manifesterer en verden av klebrige og glinsende skapninger som minner om karakterene i gamle Gumby-filmer.

– Skriveprosessen min begynner ofte med bilder i stedet for ord. Hva om du er tre-juice og sevje? Hvor langt langs stammen må du bevege deg, før du kommer deg bort fra foreldrene dine og innser at du er disse personenes tårer og blod? spør Kaya.

– Jeg ser en visjon i tankene mine og tar det derfra. Austin har en dyp visuell følsomhet, så sammen oversatte vi mange av tegningene mine. De ble en fantastisk invitasjon inn i hans verden. Vi utviklet denne maskoten, SAP, en alternativ versjon av selvet.

Etter å ha gitt ut det Spellemann-vinnende albumet Watch This Liquid Pour Itself i januar 2020, forlot Kaya hjemmet sitt i New York og flyttet til Europa. Her laget hun blant annet en installasjon som forsterket musikk laget under vann – og en interaktiv skulptur basert på jungiansk sandleks- terapi for barn.

Mellom kunstutstillingene og museumsforestillingene spilte Kaya inn SAP gjennom nedstengningene, alene i de utlånte studioene til sjenerøse venner.

VILDE TUV: Skredderdalen 2

En ny video fra Melting Songs-serien kom ut fredag 5. august. Dette er et prosjekt der alle de 10 sangene fra albumet har fått sine egne filmsnutter, skapt av kollegaer Vilde Tuv beundrer. Nå er det elektronika-duoen Smerz, aka Henriette Motzfeldt og Catharina Stoltenberg, som har laget video for sporet «Skredderdalen 2».

– Dette er jo en duo som turnerer verden over, og er kjent for å være kompromissløse i sin eksperimentering med form, sjangre og visuelle uttrykk. Smerz ga ut sitt debutalbum Believer 26. februar 2021 på XL Recordings, forteller Vide Tuv til Ballade video, og fortsetter:

– Albumet ble nominert til Spellemann, og mottok strålende kritikker i Norge fra Klassekampen, Aftenposten og flere andre. Og verden over, i blant annet The Sunday Times, Pitchfork og Resident Advisor.

– Det visuelle har vært en viktig faktor i både deres utgivelser og liveshow. De som har fulgt med på Smerz kan kjenne igjen det distinkte billedspråket, men nå med en litt annen type musikk til, sier Vilde Tuv.

Musikken er skrevet, spilt og produsert av Vilde Tuv, og kan høres på det Spellemannprisvinnende Melting Songs fra 2021. Den er gitt ut på hennes eget selskap Posey.

THREE SOULS: She Just Wanna Dance

Three Souls er et ungt åttemannsband fra Oslo, som i følge utgiver Grappa leverer energiske og groovy konserter og låter. Som det heter i omtalen fra plateselskapet: – Med tekster fra sin egen tid, med musikalske røtter som stikker dypt inn i den gamle skattkista med tidløs soul og jazz, et eminent brassband og en karismatisk frontmann, er det lett å forstå hvordan dette bandet har utsolgte konserter og sjarmert live-publikum i en lang tid.

Selv har bandet beskrevet seg slik på nettstedet Disharmoni: – Three Souls er et band opprettet i kjernen av Oslo, av ungdommer med sterk tilknytning til livemiljøet. Vi er en gjeng på åtte mann fra Oslo, Vinstra og Drammen som har vidt forskjellige musikalske innflytelser. Det vi alle har til felles er at vi elsker soul, funk, blåserekker og livemusikk.

Flere av medlemmene i Three Souls har ellers bakgrunn fra musikkutdanningen ved Norges musikkhøgskole, NTNU og Universitetet i Stavanger. Bandet består av Konstantin Ellingsberg Helmers (gitar), Mikkel Brændsrød Bjørneboe (bass), Olve Gravklev (trommer), Sondre Moshagen (keys), Lars Fauchald Hartmann (saxofon), Henrik Smelhus Sjøeng (trompet), Emil Bø (trombone) og Sem Petros (vokal).

Three Souls er ellers aktuelle på festivalen Langs Akerselva 2022, som i følge arrangørene er en hyllest til Oslo og byens hovedpulsåre Akerselva. Her opptrer ellers folk som Gundelach, Beharie, Ellen Andrea Wang, Neon Ion, Orions Belte, Krokofant og Veps. Denne festivalen foregår rundt Nydalen 19. og 20. august. Three Souls spilte også to konserter på Over Oslo i juni.

«She Just Wanna Dance» er den første singelen fra bandets kommende album. Videoen er klippet sammen av bassist Mikkel Brændsrød Bjørneboe.

ANGELINA JORDAN: I Have Nothing

Angelina Jordan er nå blitt 16 år gammel. Hun flyttet til USA for fem år siden, og bor i dag i Los Angeles. For to år siden skrev hun kontrakt med Republic Records, som også har jobbet med artister som Taylor Swift, Ariana Grande, Amy Whitehouse, Lorde, The Weeknd og Stevie Wonder.

Videoene med Angelina Jordan har blitt sett mer enn en milliard ganger på YouTube. I sommer har hun sluppet to ferske videoer, begge med tolkninger av andres sanger. Den ene er hennes versjon av «Suspicious Minds» med Elvis Presley – og den andre er denne, «I Have Nothing» med Whitney Houston. Den var opprinnelig med på soundtracket til filmen «The Bodyguard».

Nettopp Whitney Houston skal ha vært den som vekket Jordans interesse for musikk. Bare et og et halvt år gammel ble hun oppslukt av den amerikanske sangerskens versjon av Dolly Partons «I Will Always Love You». Senere fikk hun også favoritter som Billie Holiday og Dinah Washington – noe som var med på å skaffe henne den overlegne seieren i Norske Talenter i 2014, bare åtte år gammel.

I sommer deltok Angelina Jordan på jazzfestivalen i Kongsberg, der hun blant annet fremførte den egenkomponerte låten «7th Heaven».

I den forbindelse uttalte hun til NRK og Dagsrevyen: – Jeg har savnet Norge så mye, men jobber for fullt med musikk i USA. Jeg har også fått lov til å skape masse originale låter, som jeg fremdeles jobber med. De kommer veldig snart ut på et album. Musikk er livet mitt.

Videoen til «I Have Nothing» er ved Cole McCarthy, med Rob Christie som pianist og arrangør.

MALLRATS: Luciana

https://www.youtube.com/watch?v=r6ciOzALgCc

Vi avslutter med MallRats, som relativt beskjedent omtaler seg selv som «dansbar pop-rock fra Halden». Bandet slipper albumet Rat Race denne helgen, og inviterer i den forbindelse til slippfest på Aladdin Scene i Halden, lørdag 13. august.

Rat Race er spilt inn live i Aber Studio i Halden tidligere i år, og inneholder 15 spor som vil bli spilt på konserten, sammen med noen låter fra bandets tidligere utgivelser. Det ferske albumet er spilt inn og mikset av Mads Golden.

– Det vil bli en god miks av hæla-i-taket rock’n roll, søte ballader og dansbare poplåter – så ta deg en tur for å få hørt skiva før alle andre, sier bandet, som nå består av Andreas Buckholm (gitar, vokal), Magnus Berger (bass), Krister Strudahl (keyboards), Marius Andreassen (trommer) og Jimmy Ødegård (gitar).

Videoen til «Luciana» står The MallRats selv for, med filming og klipping av bassist Magnus Berger. Bandet har også flere andre videoer liggende på YouTube.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 149 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

