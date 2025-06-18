Varangerfestivalen satser større på ungdommen enn noen gang. Her fra åpningen av Varangerfestivalen 2017.

(Foto: Knut-Sverre Horn / NRK)

NotisFestival

Varangerfestivalen åpner scenen for unge nordiske musikere

Publisert
18.06.2025
Skrevet av
- Red.

En av Nord-Norges største musikkfestivaler skrur opp volumet på sin ungdomssatsing.

Varangerfestivalen skrur opp volumet på sin ungdomssatsing og inviterer unge artister fra hele Norden til å søke på årets Open Call 2025: Nordic Edition. Satsingen skal løfte frem neste generasjon artister og gi dem scenetid på en av Nord-Norges største musikkfestivaler.

Festivalen åpner for søknader fra musikere mellom 16 og 26 år som lager egen musikk og befinner seg i startgropa av karrieren. De utvalgte får spille på festivalen i Vadsø lørdag 9. august – med reise, opphold og profesjonell støtte inkludert.

– Vi vil gi unge talenter en reell mulighet til å stå på en profesjonell scene og oppleve hvordan det er å være en del av en stor festival, sier produsent Sander Jakola.

Open Call er åpen for soloartister, band og musikere fra hele Norden – uansett sjanger. I tillegg til konsertopptreden får deltakerne tilbud om mentorordning og veiledning i forkant.

Dette er en del av festivalens langsiktige mål om å bygge broer mellom unge utøvere på tvers av nordiske landegrenser, og gjøre Vadsø til en møteplass for ny, nordisk musikk.

Søknadsfrist er 1. juli, og søknaden sendes til produsent Sander Jakola på sander@varangerfestivalen.no.

Deltakerne får svar innen 10. juli.

OpencallVadsøVarangerfestivalen

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

