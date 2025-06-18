Varangerfestivalen åpner scenen for unge nordiske musikere

Varangerfestivalen skrur opp volumet på sin ungdomssatsing og inviterer unge artister fra hele Norden til å søke på årets Open Call 2025: Nordic Edition. Satsingen skal løfte frem neste generasjon artister og gi dem scenetid på en av Nord-Norges største musikkfestivaler.

Festivalen åpner for søknader fra musikere mellom 16 og 26 år som lager egen musikk og befinner seg i startgropa av karrieren. De utvalgte får spille på festivalen i Vadsø lørdag 9. august – med reise, opphold og profesjonell støtte inkludert.

– Vi vil gi unge talenter en reell mulighet til å stå på en profesjonell scene og oppleve hvordan det er å være en del av en stor festival, sier produsent Sander Jakola.

Open Call er åpen for soloartister, band og musikere fra hele Norden – uansett sjanger. I tillegg til konsertopptreden får deltakerne tilbud om mentorordning og veiledning i forkant.

Dette er en del av festivalens langsiktige mål om å bygge broer mellom unge utøvere på tvers av nordiske landegrenser, og gjøre Vadsø til en møteplass for ny, nordisk musikk.

Søknadsfrist er 1. juli, og søknaden sendes til produsent Sander Jakola på sander@varangerfestivalen.no.

Deltakerne får svar innen 10. juli.