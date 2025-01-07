Solistkorets kunstneriske leder Grete Pedersen til Yale

Grete Pedersen er utnevnt til professor i dirigering ved Yale Institute of Sacred Music, og til hoveddirigent for Yale Schola Cantorum.

På lille julaften kunngjorde Yale Institute of Sacred Music (ISM) utnevnelsen av dirigent Grete Pedersen som ny hoveddirigent for Yale Schola Cantorum og professor i dirigering ved ISM og Yale School of Music.

Professor og direktør ved ISM, Martin Jean, forteller i en nyhetssak på nettsidene til det prestisjetunge universitetet at de er «absolutely delighted» over å få professor Pedersen med på laget på ISM.

– Grete Pedersen er anerkjent som kor- og orkesterdirigent, er en dedikert pedagog og har en dyp kjærlighet til kirkemusikk og forståelse av dens teologiske røtter. Hennes spesielle ekspertise innen oratorium, hvor kor- og instrumentalmusikk smelter sammen i sakral historiefortelling, gjør henne til en ideell person til denne rollen hos oss på Yale, sier direktør Jean.

I juni 2025 utløper Pedersens åremål som kunstnerisk leder for Det Norske Solistkor, og sist høst ble det klart at hun ikke søker forlengelse. Det Norske Solistkor er anerkjent både som «Hele Norges kor», og som et av Europas ledende kammerkor.

– Dette har vært en vanskelig beslutning, men samtidig føles det naturlig å gi stafettpinnen videre etter 35 år i Solistkoret. Vi har bygget et stabilt fundament som vil vare, kommenterte Pedersen i oktober.

Pedersen har også undervist ved Norges musikkhøgskole (NMH) i over tretti år, der hun har vært ansatt ved fagseksjon for dirigering, sang og kirkemusikk. Her har hun gjennom årene vært veileder og mentor for en lang rekke studenter fra hele verden, som siden har gått inn i ledende roller i musikklivet.

– Grete Pedersen er en institusjon i norsk korverden, både som underviser her hos oss på NMH og gjennom alle år som dirigent for Det Norske Solistkor. Vi vil savne henne her, men får være stolte av at vi deler henne med et internasjonalt toppsjikt, sier rektor Astrid Kvalbein.

Yale University er et privat «Ivy League-universitet» i New Haven i staten Connecticut, grunnlagt i 1701 som USAs tredje eldste universitet. Yale tildelte USAs første doktorgrad, og er på flere rangeringer topp tre av verdens mest prestisjetunge universiteter.

Grete Pedersen søker permisjon fra Norges musikkhøgskole og vil starte opp i USA om ett år, 1. januar 2026.