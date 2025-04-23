Illustrasjonsbilde til databasen Elna, som ble lansert 23. april. Portrettet er av den finsk-fødte svenske komponisten Laura Netzel (1839-1927).(Foto: Wikimedia Commons)
Elna skal jobbe for likestilling i nordisk kunstmusikk
Databasen ELNA – Equality Library for Nordic Art Music skal bidra til likestilling i kunstmusikken i Norden.
Akkurat i skrivende stund, onsdag ettermiddag, blir ELNA – Equality Library for Nordic Art Music lansert, den nordiske databasen for likestilling i kunstmusikk.
– ELNA er en banebrytende database som fremhever verk av kvinner og kjønnsminoriteter innen komposisjon fra hele Norden, skriver Norsk Komponistforening om nettstedet.
– ELNA er mer enn en database – det er en kulturell bevegelse, heter det videre i pressemeldingen, der initiativet utdypes:
– Ved å vise frem Nordens sterke engasjement for likestilling, inviterer ELNA det globale musikkmiljøet til å forme et mer inkluderende kunstmusikkrepertoar – som reflekterer de mangfoldige stemmene som lenge har bidratt til musikkhistorien.
Verktøyet er utviklet gjennom samarbeid mellom organisasjoner og enkeltpersoner i Finland, Sverige, Norge og Danmark, opplyser Komponistforeningen. Databasen er et gratis, søkbart verktøy for musikere, ensembler, lærere og forskere som ønsker å utvide sin programmering med verk som fortjener større oppmerksomhet på verdens scener og i undervisningen.
Les mer og sjekk ut databasen på www.elna.nu