Illustrasjonsbilde til databasen Elna, som ble lansert 23. april. Portrettet er av den finsk-fødte svenske komponisten Laura Netzel (1839-1927).(Foto: Wikimedia Commons)

Elna skal jobbe for likestilling i nordisk kunstmusikk

23.04.2025
Guro Kleveland- Red.

Databasen ELNA – Equality Library for Nordic Art Music skal bidra til likestilling i kunstmusikken i Norden.

Akkurat i skrivende stund, onsdag ettermiddag, blir ELNA – Equality Library for Nordic Art Music lansert, den nordiske databasen for likestilling i kunstmusikk.

– ELNA er en banebrytende database som fremhever verk av kvinner og kjønnsminoriteter innen komposisjon fra hele Norden, skriver Norsk Komponistforening om nettstedet.

– ELNA er mer enn en database – det er en kulturell bevegelse, heter det videre i pressemeldingen, der initiativet utdypes:
– Ved å vise frem Nordens sterke engasjement for likestilling, inviterer ELNA det globale musikkmiljøet til å forme et mer inkluderende kunstmusikkrepertoar – som reflekterer de mangfoldige stemmene som lenge har bidratt til musikkhistorien.

Verktøyet er utviklet gjennom samarbeid mellom organisasjoner og enkeltpersoner i Finland, Sverige, Norge og Danmark, opplyser Komponistforeningen. Databasen er et gratis, søkbart verktøy for musikere, ensembler, lærere og forskere som ønsker å utvide sin programmering med verk som fortjener større oppmerksomhet på verdens scener og i undervisningen.

Les mer og sjekk ut databasen på www.elna.nu

 

Monica Tomescu Rohde4 Foto av M.B.G.Ous FRI BRUK

Musikk av norsk komponist reddet ned fra loft etter over hundre år

Plateselskapet Frøya Productions ble opprettet med ett mål for øyet: å fremme kvinnelige komponister. Sist fredag slapp de plata Heart...

Det Annet Kjønn

Kollektivet Det Annet Kjønn: – Mangfold beriker kunnskap

De unge musikerne i kollektivet Det Annet Kjønn løfter fram amerikanske kvinnelige komponister i et nytt prosjekt. Resultatet kan høres...

Hannah Howard Andresen

Dirigent Hannah Howard Andresen: En misforståelse å tro at det er få kvinnelige komponister. Det er virkelig mange.

Hannah Howard Andresen kombinerer orkesterdirigering med kjønnsstudier. Denne tverrfagligheten gjør henne til en mer nyskapende kunstner.

Illustrasjon kvinner

Kvast går i partnerskap med svenske orkestre

Ønsker mer musikk av kvinnelige komponister.

Ny seminarserie i Bergen for å få flere kvinnelige komponister

«Nye stemmer» holdes for første gang denne helgen. Serien tilbyr gratis undervisning til kvinner som ønsker å komponere profesjonelt.

KATARINA.BARRUK REEPERBAHN 05 FOTO THOMAS KOLBEIN BJORK OLSEN BERLINKONTORET

– Originalitet er en styrke. – Lihhku beivviin, læhkoeh biejjine, vuorbbe biejvijn!

Gratulerer med dagen på 6. februar! Her er noen fortellinger om + oppdatert lyd fra samiske musikere Ballade har skrevet...

Smerz

Smerz albumdebuterer – med skisseblokka åpen

Etter profilerte spillejobber der musikken var uferdig, fant Smerz formen på musikken. Når albumet nå kommer snakker vi selvsagt med...

Stillbilde fra Lovise A.K.s «The Darkest Night»

Ballade video XVIII: Sommeren kaller

Ballade Video tar sommerferie med ekstra mange norske musikkvideoer – og en premiere på ny, norsk storbandjazz.