Kvast går i partnerskap med svenske orkestre

Ønsker mer musikk av kvinnelige komponister.

Den svenske organisasjonen følger med på antall verk av kvinnelige komponister som fremføres i svenske orkestre. Nå starter de et repertoarprosjekt med landets største orkestre.

— Meningen er å oppmuntre og støtte orkestrene til selv å få satt kvantitative mål for likestillingsarbeidet, og altså spille mer musikk av kvinnelige komponister, sier Stina Lyles i Kvast til Ballade.

I Kvasts siste måling varierte andelen verk av kvinnelige komponister mellom 0 % og 10,3 %. Nå tilbyr organisasjonene de samme orkestrene som blir målt et partnerskap hvor Kvast veileder dem i repertoararbeidet.

— Tanken er at orkestrene setter opp individuelle mål, ut fra hva de selv bedømmer er rimelig. Kvast kommer inn med rådgivning og kompetanseutvikling. Vi er en liten idealistisk forening og dette spørsmålet er for viktig til at vi sitter på sidelinjen og arbeider med det, sier Lyles.

Kvast har samlet en rekke informasjon om musikk av kvinnelige komponister på sine hjemmesider..