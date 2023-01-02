Norske folketoner i populært strategispill i krigsfantasyverden. Og andre hendelser verdt å merke seg.

2022 har vært et begivenhetsrikt år for lyd og musikk i spill i vårt lille land.

Det startet med at spillet Total War: Warhammer III tok i bruk norske folketoner og -instrumenter, fremført av norske utøvere. I spillet kan vi blant annet høre bukkehorn fremført av Bendik Qvam. Han har dette å si om hvordan det var å delta som musiker til spillet:

– Jo, det var gøy det. Krever jo at man kan improvisere og ta ting på sparket.

Et særlig aktuelt tema har vært musikkrettigheter til spill og hvordan de forvaltes. Per i dag er det kjent fenomen at Tono ikke har ordninger tilrettelagt for hvordan musikk til spill skal registreres for å gjøre det mulig og rettferdig for alle parter ved skapingen av spill. Med den nye organisasjonen GAiN (Game Audio in Norway), som jobber tett med Tono for å finne en slik løsning, har det blitt tilrettelagt en mulighet for å registrere verk utenom Tono, inntil videre.

2022 var også Christine Hals’ år – som vi har skrevet om også tidligere – kjent som komponist og sanger i film (kjent for Frozen og Kampen om Narvik). Hun hoppet rett ut i spillverdenen da hun komponerte kjenningstemaet til den nordisk-inspirerte karakteren Udyr fra spillet League of Legends fra Riot Games.

– Jeg har jo jobbet med Riot Games flere ganger før, da som sangerinne, men jeg hadde ikke turt å drømme om å få oppdraget å faktisk skrive musikk. Det henger en god del høyere opp og er et oppdrag stort sett forbeholdt kjente og veletablerte komponister. En av deres egne komponister Kyle Hicks anbefalte meg og jeg har nok aldri takket ja til et tilbud så fort. Jeg var litt nervøs før vi kom i gang, men det gikk overraskende lett. Det tror jeg er fordi denne stilen passer meg som hånd i hanske og fordi jeg hadde et godt samarbeide med Riot Games og Colm McGuinness som jeg komponerte musikken sammen med. Slik oppsummerer Hals det til Ballades spillmusikkredaksjon.

I starten av april ble Spillprisen 2022 delt ut. Årets spill, årets spill for liten skjerm, beste moro for alle, beste spilldesign, beste visuelle uttrykk og beste teknologi var noen av kategoriene. Pris for beste lyd/audio gikk til Krillbite sitt Sunlight. Martin Kvale stod bak lyddesignet.

Samme helg ble Grammy-prisene delt ut i USA: «Beste instrumentalarrangement» gikk til Charlie Rosen og Jake Silverman aka Button Masher av låta «Meta Knight’s Revenge» fra spillet Kirby Superstar. Etter dette årets utdeling ble det annonsert at de legger til kategorien spillmusikk til seremonien de fremtidige årene. Dette var stort for bransjen, da det er med på å anerkjenne spillmusikk på linje med annen type musikk, noe som har vært en kampsak for komponister, entusiaster og musikere en stund.

Vi sier godt nytt spillmusikkår med noen tilbakeblikk: Les om Aurora sitt store samarbeid med multimillionserien Assassin’s Creed, her kan du også lese om satsingene Konsoll og Norges storsatsing på spill under Tokyo Game Show i Japan.

Oppsummeringer, utfordringer og læremuligheter på den nye konferansen GACO (Game Audio in Oslo) er også verdt å lese.

Og: Vi runder av med litt hygge! Målt i bruttoomsetning økte spillbransjen i 2021 omsetningen med hele 9,3 prosent sammenlignet med 2020, fra 549 til 600 millioner kroner. Den norske stat har allerede økt støttesummer til spill, og satser på en større økning neste år. All grunn til at Ballade.no er tilbake med nyheter om lyd og musikk i spill ganske snart igjen!