En musikkbransje i endring – nyheter på Bylarm-programmet

Nyheter om skandinavers musikkvaner, internasjonale speedmeetings og en masse ny musikk inntar Oslo i september igjen. Les nyheter om Bylarms fagprogram og konsertene her.

BRANSJEOPPDATERINGER: Med konsertøkonomien under lupen i ett panel – målinger om musikkvanene i Norden, i et annet, der en sterk endring i hvor nordmenn oppdager ny musikk presenteres – «speed meetings» mellom rettighetshavere og music supervisors – og en masse masse mingel for musikkbransjen, samt seminarer om ståa i forskjellige sider av musikkens næring og utfordringer framover. Slikt kan oppleves på årets Bylarm-seminarprogram, som bransjetreffet lanserte nylig. Bylarm finner sted 15.–17. september på en rekke konsertscener i Oslo – med hoveddelen av det faglige på og rundt Dansens Hus og Vulkan-komplekset ved Akerselva.

Bylarm har i år gått sammen med samtidsfestivalen Ultima, som sammen kuraterer en smaksmeny av konserter med norsk musikk i randsonen av populæruttrykk. Der spiller blant andre Anja Lauvdal og Laurel Halo i en eksklusiv duokonsert (bildet) der man kan forvente det uventede – i mellom eklektisk, musique concrète, techno og skissejazz, om man skal tar utgangspunkt i det de to har laget og vært med på tidligere.

FULL LINE-UP: Blant de mer tradisjonelle uttrykkene man tidligere har kunnet sjekke ut på Bylarms festivalprogram finnes blant mange andre norske navn som Synne Vo, Hedda Mae, Fixation, Beharie og Michelle Ullestad.

TALENTENE: Juryens utvalgte er dessuten 20 unge artister/band en demojury har ekstra tro på, og disse er (vi inkluderer Bylarms egne beskrivelser på musikken deres).

Annweiler: rå house og dubby techno /

Astronomies: pønkinfusert atmosfæriske teksturer fra Halden /

Axel Olsen: Combos-vokalist utforsker nye territorier /

Dorothea Økland: stemningsfull, uimotståelig elektronisk pop /

Drongo: åttepersonsband navigerer krautrock, disco, afrobeat og støyrock /

EMACS: enigmatisk, fengende elektroakustisk av fiolinist /

Gæste Gutter: med forkjærlighet for 2000-årene, raptrio /

Hammok: alternative, aggressive hardcore fra Oslo /

Han Herman: norsk musikks best bevarte hemmeligheter /

Katarina Barruk: blander pop, joik og improvisasjon, sunget på umesamisk /

Lille Pablo: frisk, spennende rap fra Haugesund /

Makosir: Limpi-studenter med musikk som spennder mellom pop, R&B og soul /

Of All Things: unge alt-rockere, allerede publikumsfavoritter /

Selma French: luftig folk inspirert av Frøkedal og Nick Drake /

Utflod: tunge lyder fra Bergen /

YEMZ: ung rapper, kjent fra Siyabång-samarbeid /

Yndling: drømmepop inspirert av Cocteau Twins og Beach House /

Ævestaden: lyrer, feler, munnharpe, langeleik, kantele, vokal og elektronikk i harmoni.

Ballade.no dekker Bylarm 2022.

