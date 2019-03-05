Bylarm i bilder: akaM1k3 med Gundelach, Arif, Safario og flere i linsa

akaM1k3 er en av Norges mest kjente artistfotografer, og fulgte både etablerte og uetablerte artister på Bylarm. Bli med Mike foran og bak scenene her!

Michael Ray Vera Cruz Angeles, bedre kjent i hiphop- og urbane musikkretser som akaM1k3, er blant annet husfotograf for Karpe (tidligere Diem). Han sto i stor grad for rapduoens turnébok Dødtid, og til ekstramateriale og lydopptak på deres siste utgivelse, «SAS Plus/SAS Pussy». Mike har også dokumentert flere andre kjente norske artister, som Astrid S., Unge Ferrari og Arif.

Ballade bringer her hans fotodagbok fra Bylarm, som viser øyeblikk på, bak og av scenen med flere av Norges fremadstormende artister i rap og assosierte urbane sjangre.

Du kan se mer av Michaels bilder og samarbeid med artister på hans Instagram.