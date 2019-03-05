Reportasje – Populærmusikk

Bylarm i bilder: akaM1k3 med Gundelach, Arif, Safario og flere i linsa

Publisert
05.03.2019
Skrevet av
- Red.

akaM1k3 er en av Norges mest kjente artistfotografer, og fulgte både etablerte og uetablerte artister på Bylarm. Bli med Mike foran og bak scenene her!

Michael Ray Vera Cruz Angeles, bedre kjent i hiphop- og urbane musikkretser som akaM1k3, er blant annet husfotograf for Karpe (tidligere Diem). Han sto i stor grad for rapduoens turnébok Dødtid, og til ekstramateriale og lydopptak på deres siste utgivelse, «SAS Plus/SAS Pussy». Mike har også dokumentert flere andre kjente norske artister, som Astrid S., Unge Ferrari og Arif.

Ballade bringer her hans fotodagbok fra Bylarm, som viser øyeblikk på, bak og av scenen med flere av Norges fremadstormende artister i rap og assosierte urbane sjangre.

#gallery-1 {
margin: auto;
}
#gallery-1 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#gallery-1 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-1 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Du kan se mer av Michaels bilder og samarbeid med artister på hans Instagram.

akaM1k3 – Bylarm – Bylarm2019 – Chirag Patel – konsertfoto

