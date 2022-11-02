Her møter Ballade-redaksjonen musikklivet i høst

Oslo World startet denne uka. Dette er arrangementene der Ballade bidrar eller planlegger musikkjournalistiske rapporter, i en viktig sesong for norsk musikk.

Høstsesongen er i gang, i en overlapping med de siste sommerfestivalene setter punktum, er vi allerede i overlapping til at musikkelskere og musikkbransje straks blir å finne på såkalte showcasefestivaler. Sesongen preges av at flere arrangement er flyttet til høsten etter to års pandemistille. Også rene musikkfestivaler og arenaer for panelsamtaler og podkastinnspillinger dukker opp i redaksjonens travle kalender høsten 2022 – her er lista slik den ble skrevet ved høstoppstart, republisert mens vi er godt inne i arbeidet med Oslo World i hovedstaden:

Her er arrangementene Ballade planlegger å være på – er du der og vil tipse om aktuelle saker å dekke, som ikke er så lett å fange opp bare ved å studere programmet, er du velkommen til å ta kontakt.

Lista oppdateres etterhvert som høsten skrider fram:

Drammen podcastfestival – programleder Siri Narverud Moen oppsummerer musikksommeren 2022 og ser framover sammen med Thea & the Wild, Tone Østerdal (påtroppende direktør i Music Norway) og redaktør Guro Kleveland. Resultatet blir å finne i din foretrukne podkastplattform.

Vill Vill Vest – vi tar med inntrykk og intervjuer fra festivalen i Bergen til ballade.no

Vill Vill Vest er en av de regionale showcasefestivalen, og skjer i år 1.–3. september.

I forkant av festivalen skal dessuten journalist Siri Narverud Moen intervjue musikkprodusent og låtskriverstjerne Matias Tellez. Dette er i regi av Musikkforleggerne, Buzz og Brak.

Bylarm – finner i år igjen sted i Oslo på høsten. En ting redaksjonen vil prioritere å få gjort herfra, er flere korte anmeldelser fra konserter med en rekke nyetablerte artister.

Flere internasjonale gjester er ventet til Bylarm 2022 15.–17. september.

Vi skal på Transform Festival i Trondheim i september.

Vi skal også dekke samtidsmusikken på Ultimafestivalen i Oslo, med aktuelt stoff om ny musikk som er å høre der, i september.

31. oktober–6. november dekker Ballade Oslo World. Anmeldelser i skrift og podkastform – samt deltakelse i to av panelene under Kunst & media-konferansen.

Riksscenen: Ballade samarbeider med Riksscenen om artistintervjuer og samtaler som setter musikktradisjoner i perspektiv. Felespiller Susanne Lundeng intervjues av Ballades . Flere datoer og tema kommer.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Samme sted finner du oss på den sentrale møteplassen for norsk og internasjonal folkemusikk sted – på Folkelarm, 24.–27. november.

Mere kommer!

Vil du tipse redaksjonen? Du når oss på epost: post / at / ballade . no.

NB vi er en liten redaksjon men forsøker å finne tid til å vurdere alle tips som kommer inn.