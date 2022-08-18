Oslo Jazzfestival 2022: Du har konsertar, og så har du konsertopplevingar

Oslojazz er rundt halvvegs, og i helga ventar ei konsertrekke det er lenge sidan byen har sett makan til. Allereie har festivalen gitt Ballades kritikar årets sterkaste konsertoppleving – og eit par svake.

I det eg skriv dette har eg endå ikkje landa etter den, i mangel på eit betre ord, spirituelle, opplevinga eg hadde i går kveld. Jason Moran, solo i monumentalsalen på Munchmuseet. Med publikum i sirkel rundt flygelet, heilt akustisk. Etter å ha vandra rundt frå konsert til konsert på Oslojazz er det ein tanke som sit igjen: Rommet har alt å seie. Oslo Jazzfestival er no rundt halvvegs i det rike programmet. Årets program er eit av dei sterkaste program eg kan hugse å ha sett på ein norsk jazzfestival på ei stund. Og etter dei siste åra sine innreiserestriksjonar, gledde eg meg kanskje aller mest over alle dei amerikanske musikarane eg skulle sjå.

Halvvegs i konserten til dei britiske jazzkometane Sons of Kemet, dansande i solsteika på Vindfruen-scena på Øyafestivalen, kasta eg meg på sykkelen til Oslo Konserthus, der Oslo Jazzfestival opna med Pat Metheny Trio.

Før konserten kunne begynne, delte festivalsjef Øyvind Skjerven Larsen ut USBL-jazztalent-prisen til Kristina Fransson. Fransson, fødd 1999, går på det frie kandidatstudiet på Norges musikkhøgskole, og har merka seg i fleire samanhengar med elektronikk og trompet.

I det Metheny går på med det karakteristiske håret, måtte eg humre – det er villare enn eg hugsar. Ein er nær ein av dei mest sentrale skikkelsane i jazzhistoria her i konserthuset.

Han opnar med den abnorme harpegitaren sin (google it). Det lét fint, og stort. Men når han går over til sin halvakustiske Ibanez (trur eg), så lét det vel grautete i konserthuset. Det er eit estetisk stilval det Metheny-soundet, litt mumlete, men det er lett at det bikkar over til graut, og det gjorde det denne kvelden. Lyden er langt vekke og manglar klar diskant. Lyden frå frommer og bass stoppar på scenekanten.

Men opplevinga er ei heilt anna når han i duo med bassist Darek Oleskiewicz spelar songar frå Beyond the Missouri Sky (Charlie Haden/Pat Metheny). Gitaren lét varm, og detaljane fyller Konserthuset – frysningane kjem på Ennio Morricones sentimentale tema frå Cinema Paradiso.

Det er heilt spesielt å høyre detaljane i anslaget til Metheny, å høyre det innimellom uperfekte i det fascinerande presise spelet. Strengane syng. Etter to timar og førti minutt forlot eg altså salen med blanda kjensler. Skulle eg kanskje heller ynskje meg Metheny solo eller duo i Konserthuset, eventuelt trioen på ei heilt anna scene? Eg skjønar jo at Victoria blir for lite, og det er det som er synd med desse superstjernene.