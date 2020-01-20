Verdens eldste Djangofestival med ungt talent

Jon Larsen i Hot Club de Norvège har overlatt gitarplassen til det unge stortalentet Ola Erlien.

Med sine 41 år er den årlige Djangofestivalen på Cosmopolite i Oslo verdens eldste festival i Django Reinhardts (1910-1953) navn. Den ble etablert av gitaristen Jon Larsen i Hot Club de Norvège i 1980, og er en feiring av den store gitaristen Django Reinhardt – en feiring som etterhvert er kopiert i over 50 land.

– Jeg tror folk blir grepet av musikken hans, fordi den fungerer på så mange plan. Ved første møte blir man kanskje slått av den sorgmuntre tonen og de enkle rytmene, men samtidig byr Django på så mye mer enn bare det lettfattelige, sier Jon Larsen.

– Musikk generelt henvender seg direkte til følelsene våre, og stringswing-musikken er enkel, men full av nyanser. Fra det triste til ellevilt glad. Djangomusikken har dessuten en dybde som er sjelden vare.

I år er det imidlertid et generasjonsskifte i bandet Hot Club De Norvége, som er et av de faste bandene på festivalen. Bandet har startet det nye året med en ny besetning, der plassen til gitarist Jon Larsen er overtatt av det unge gitaristtalentet og -virtuosen Ola Erlien på 18 år.

Den etterhvert legendariske strengekvartetten Hot Club de Norvège har vært på veien siden 1979, og regnes blant de fremste innen djangomusikken internasjonalt. Bandet går inn i sitt sjette tiår, og lanserer samtidig det nye albumet, Moment’s Notice, med Hallgeir Pedersen som gjest. Bandet består i dag av gitaristen Gildas Le Pape (ex-Satyricon), grunnleggeren Svein Aarbostad (kontrabass), multiinstrumentalisten Finn Hauge (fiolin, munnspill) og nykommeren Ola Erlien.

Den populære Djangofestivalen legges til slutten av januar hvert år, rundt fødselsdagen til gitarvirtuosen 23. januar.

