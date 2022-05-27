Ballade video: Røde og grønne univers

Se premierene på de nye videoene til Misty Coast og Marte Wulff. Vi hilser også på Vilde Tuv, brenn., Fixation, Åge Sten Nilsen & Christine Grande og Wig Wam.

Vi er alt i slutten av mai. Det betyr at festivalsesongen står for døren, med masse muligheter for musikalske og sosiale opplevelser.

Samtidig merkes fremdeles en del ettervirkninger av korona-tiden. Mange lys- og lydfolk har skiftet jobb, noe som kan skape vanskeligheter for gjennomføringen. Samtidig har en rekke private arrangementer ligget på is. Det siste innebærer at det kan ta litt mer tid å få folk tilbake på de forskjellige arenaene.

Vi velger likevel å være optimistiske, og satser på at sommerens konserter og festivaler vil bringe oss tilbake til en tilnærmet normalitet. I mellomtiden kommer det stadig ut norske plater det er god grunn til å merke seg – med artister som det også bør friste å se live. Mange gir også ut fine musikkvideoer, noe vi som vanlig viser eksempler på her.

Vi setter et særlig kryss i taket for denne fredagens to premierer, der Misty Coast og Marte Wulff viser oss kreative universer i rødt og grønt. Som hyllester til både mennesker og natur.



God fornøyelse!

MISTY COAST: Brainchild

Premiere!

Med sitt tredje album, When I Fall From The Sky, i april i fjor befestet Misty Coast sin posisjon som et av landets ledende indieband. Under the Radar slo til med en 8/10-vurdering og kalte den Misty Coast sin mest gjennomførte plate til nå, mens Morgenbladet trakk den fram som bandets beste. Nå er de klare med ny musikk, der «Brainchild» er den første av en liten serie singler som vil komme i 2022.

Misty Coast, aka Linn Frøkedal og Richard Myklebust, sier selv at de har gjort tykke lag av effekter og støy, lagt over drømmende popmelodier, til sitt varemerke. Etter å ha jobbet med Emil Nikolaisen på tredjeplata, har de på «Brainchild» igjen jobbet med Matias Tellez.

– «Brainchild» er resultatet av en slags musikalsk, kreativ stafett. Det startet med et gitarriff fra Richard, spilt gjennom en kledelig bakvendt-pedal-kjede som gir gitarlyden en helt spesiell sound.

– Etter en periode med mange nye bekjentskap og rause porsjoner med positivitet og ferske idéer, lagde Linn en vokal og tekst, som er en slags hyllest til alle vakre, kreative mennesker man har i livet som man beundrer og blir så uendelig inspirert av.

De fleste instrumenter og vokaler ble spilt inn i Frøkebust Studio, som egentlig er et spisebord på Torshov i Oslo. De ble deretter sendt videre til Volda og Kim Åge Furuhaug, som la på trommer i sitt eget Rytmiske Fjernstudio.

– Deretter samlet vi alle trådene og tok det hele med til masterbrain Matias Tellez i Skogen i Bergen, hvor låt og miks ble fullført, før Jørgen Træen la siste hånd på verket og mastret.

Sammen med låten slippes det altså musikkvideo. Det er en DIY-produksjon av Misty Coast selv, hvor en lek med et “manuelt” stoff-filter, lys og refleksjoner setter stemningen og skaper det de omtaler som «et drømmende, rødt univers».

MARTE WULFF: Ansikt

Premiere igjen!

Den to ganger Spellemann-nominerte Marte Wulff slår igjen et slag for gjenbruk og naturvern med denne sangen. «Ansikt» var også å høre på albumet Ringer i vannet fra 2020, men fremstår her i ny drakt.

Marte Wulff kaller det resirkulering, og leder med det oppmerksomheten mot en tematikk hun har latt seg inspirere mye av de siste årene:

– Vi lever i dager hvor alt skal gå fort og ting skiftes ut med noe nytt og kastes fortere enn man rekker å si Spotify. Det er distraksjoner og nye tilbud over alt. Denne mentaliteten påvirker alle områder av samfunnet, også musikkverdenen og mediene, forteller Marte Wulff, og fortsetter:

– Det finnes få medieflater der det er mulig å ta seg god tid, gå i dybden på tematikk og gjøre seg kjent med musikken man hører. Fenger det ikke umiddelbart er det rett videre til neste. Jeg synes det er betegnende for hvordan vi fjerner oss stadig lenger fra naturen, oss selv og hverandre, og ønsker å trekke inn litt av tålmodigheten og evighetsperspektivet jeg lærer av å være i kontakt med skog og hav.

«Ansikt» er produsert av Sjur Miljeteig, og søker mot et mer eksperimentelt, elektronisk jazz-orientert og ambient-inspirert landskap.

– «Ansikt» handler om forholdet mellom menneske og natur. Historisk sett har vi behandlet den som vår eiendom, noe uregjerlig som må tøyles. Samtidig gir den oss alt vi trenger, ikke bare til ren livsoppholdelse, men også trøst, ro, skjønnhet og dypere innsikter.

Singelen akkompagneres av en video med Marte Vik Arnesen bak kamera. Hun er selv prisbelønnet fotojournalist, og sier dette om videoen til Ballade video:

– Det er snart to år siden vi filmet denne musikkvideoen. Den har ligget i korona-skuffen en stund nå, så det føles veldig fint å endelig få vist den fram. Videoen er en del av et større prosjekt som handler om klima- og miljøkrisen, og er nummer tre i en serie musikkvideoer jeg har laget til Wulffs musikk.

Den første musikkvideoen, «Verden er stor», ble nominert til Gullstolen under kortfilmfestivalen i Grimstad. Video nummer to fulgte den suggererende låta «Ringer». Den kan du gjerne se her.

– I denne tredje videoen har vi gått litt tettere på. Og selv om låta heter «Ansikt«, betyr ikke det nødvendigvis at ansiktet er i fokus. Det er en enkel og klimanøytral produksjon, der vi improviserer mye, planlegger lite og bruker kun det lyset som er, sier Vik Arnesen.

VILDE TUV: Flute Navigation

Vilde Tuv vant nylig Spellemannprisen i kategorien Elektronika. Det var for albumet Melting Pot, som var oppfølgeren til D’meg fra 2016.

Melting Pot inneholder ti musikkstykker, der blokkfløyte er et sentralt element. Alle de ti sangene på albumet har fått egne og særegne videoer, lagd av forskjellige venner, kolleger og kunstnere.

– «Flute Navigation» er laget av Tore Winsents, som også lagde min aller første musikkvideo, til «Mine Armer», innspilt på Lanzarote i 2012. I «Flute Navigation» er vi tilbake på Vestlandet, forteller Vilde Tuv til Ballade video.

– I denne kjærlighetsfulle skildringen av reiseruten Odda/Bergen får vi se sammenligning av gamle og nye sko, en avsløring av min tilknytning til Norges eldste musikkinstrument, og et hint om at jeg er i nær familie med en som har jobbet profesjonelt med å lage hjemmelagede lysestaker.

– Dette blir dermed den første musikkvideoen som plasserer «Melting Songs» på en historisk-biografisk tidslinje som spenner 5000 år tilbake.

Tore Winsents er maler og billedkunstner. Han er bosatt i Oslo, og er utdannet ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

BRENN: Du lar meg henge, men … (feat. Kjartan Lauritzen)

Det lages en god del animasjonsvideoer også, der dette er et eksempel på det. «Du lar meg henge, men …» er regissert og animert av Elliot Houwing Endresen – og brenn. selv nøler ikke med å kalle resultatet «sjukt fett».

«Du lar meg henge, men …» er hentet fra albumet Vandrer på solskinn, som ble sluppet i februar i år. Dette var oppfølgeren til debutalbumet Elsker i 2019, som skaffet duoen både NOPA-stipend og Spellemannprisen i klassen for Rock.

brenn. består av Edvard Smith Save og Rémy Malchère Pettersen, og startet opp i 2017. Alt året etter var de en av finalistene til Årets Urørt. I 2019 ble de også nominert som Årets liveartist av P3 Gull.

Ballades Siri Narverud Moen så dem på Bylarm dette året, og kalte dem «norsk rocks nye flammer»:

– Det er bare å tro på hypen: brenn. gjør det veldig tydelig hvorfor de er et av 2019s mest forhåndsomtalte, konkluderte hun. – De prøver så jævlig hardt. Hele tida. Og klarer det.

Elliot Houwing Endresen har også jobbet som videojournalist, og har ellers stått bak flere animerte kortfilmer.

FIXATION: More Alive

Vi fortsetter i det hardere hjørnet, og presenterer her en ny video med Fixation. Dette er den tredje singlen med tilhørende musikkvideo fra deres kommende plate på Indie Recordings – der «Stay Awake» og «Claustrophobic» var de to første.

I «More Alive» sier bandet selv at de fokuserer på de mindre positive sidene ved sosiale medier.

– Jeg ønsker å bidra til å sette lys på de negative effektene sosiale medier kan ha på mental helse og mellommenneskelige relasjoner, sier sanger og frontfigur Jonas Hansen.

– Det er forferdelig å tenke på at så mange av oss bruker enormt med tid på å jage uoppnåelige og urealistiske standarder. Likes og kommentarer går foran å faktisk være tilstede i øyeblikket, i den virkelige verden, der vi tross alt lever livene våre.

Fixation beskrives som et band som kombinerer elementer fra metalcore, alternativ rock og post-metal med elektroniske elementer og dynamiske, melodiøse synther. Denne oppskriften har alt resultert i anerkjennelse fra toneangivende medier som Metal Hammer, Kerrang! Magazine, Kaaoszine og BBC Radio 1.

Videoen til «More Alive» er laget av Ulvar Gansum, mens Gaute Gansum har hjulpet til med produksjonen. I videoen ser vi også Milea Raa og Mikael Ulrichsen, i tillegg til Fiction selv.

ÅGE STEN NILSEN & CHRISTINE GRANDE: When U Know U Know

Wig Wam har fått en hel del oppmerksomhet i det siste, da flere av bandets sanger har dukket opp på HBO Max-serien «Peacemaker». Bandet startet opp i 2003, og kastet egentlig inn håndkleet ti år senere, men har i det siste begynt å røre på seg igjen.

Åge Sten Nilsen var vokalist i Wig Wam, da under navnet Glam. Han har også gitt ut flere soloplater, og hadde stor suksess med Queen-hyllestshowet «The Show Must Go On».

I Trøndelag fant han Christine Grande, som sangeren giftet seg med sist lørdag. De la også ut på en akustisk turné under pandemien, etter at Sten Nilsen fikk en hit med «Så ekte nå» – en duett med Carina Dahl.

Grande og Sten Nilsen skriver dessuten musikk sammen. Et eksempel på det er «When U Know U Know», som først bare var ment som en musikalsk overraskelse i deres eget bryllup. Låten er innspilt i StarGate studios i Trondheim med Hallgeir Rustan som produsent – og Sten Nilsen som executive producer.

Dette er Christine Grandes debut som artist. Flere solosingler med henne skal også være underveis. Sten Nilsen er ellers aktuell med USA-satsing og nytt Wig Wam-comeback etter suksessen med den tolv år gamle «Do Ya Wanna Taste It», som altså er tittellåten til superhelt-serien «Peacemaker». Sangen lå tidligere i år som nr. 1 på USA Rock-listen til iTunes.

Vi tar derfor også med en låt fra Wig Wams comeback-album fra 2020, Never Say Die. Bandet er ellers klare for å turnere – og skal til og med opptre på Kongsberg jazzfestival i juli:

WIG WAM: Never Say Die

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Dette er utgave nr. 143 av Ballade video.

