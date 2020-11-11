To artister som bytter navn

«Unge Ferrari» er skrota – møt Stig Brenner. Urørtvinner 2018 Jon Olav har også bytta artistnavn.

I dag kom nyheten om at et av norsk R’nBs største navn de siste år, Unge Ferrari, blir til Stig Brenner og slipper «Lukten Av Høst»:

– Ideen til denne låten ble født en grå septembernatt i fjor, på en hytte ved havet på Sørlandet. Vi fanget en spesiell stemning, og fundamentet ble lagt. Dette er første smakebit av Stig Brenner. Velkommen. Utover dette sier ikke Stig sjøl noe om navnebyttet, i pressemeldinga som Sony Music Norway har sendt ut. Sony er deleier i det uavhengige, suksessrike kollektivet Nora, som inkluderer Stig samt blant andre artisten Arif, og produsenter som Filip Kollsete og Axxe Carlson. De to siste har produsert den nye låta. Stig heter også Haugen, altså til etternavn, fra før.

Enter Ola Village

Og ganske nettopp meldte den tidligere Urørt-vinneren, kjent som Jon Olav, i en pressemelding at han bytter navn til landsby på engelsk. Han skriver på nynorsk, da:

– Framover kjem eg til å gi ut musikk under eit nytt namn, Ola Village.

Han har begynt å lage engelskspråklig musikk, og nå slipper sunnmøringen singelen «A Ok».

– Det har dukka opp ein ny karakter som fortener å sjå dagens lys, beskriver artisten som skroter gjennombruddsnavnet sitt til fordel for … Ola Village.

– Til no har eg jo dratt fram dei opprørske sidene i meg, men det er vanskelig å komme unna at eg til sjuande og sist berre er ein litt nøktern og lun fyr frå bygda som vil dei fleste godt. Og det sistnemnde skal få lov til å skinne litt. Det er det som vil bli, Ola Village, beskriver artisten som også trekker fram oppveksta si på bygda.

Skal vi da toppe det hele med navnet som en politiker har holdt hele karrieren sin, også i flere år på toppen? I 2018 vant Jon Olav Sandal P3 sin talentmønstring med låta «Hei Erna». Hun bytter ikke.