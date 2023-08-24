Tine Thing Helseth og Ensemble Allegria skapte en spesiell plate sammen etter at trompetisten ble friskmeldt av kreft.

(Foto: Anna-Julie Granberg/Blunderbuss)

Tine Thing Helseth og Vilde Frang nominert til høythengende Edison Klassiek

24.08.2023
- Red.

Nederlandsk «Spellemann» for to norske soloistinnspillinger fra 2022.

Albummet Seraph med Tine Ting Helseth/Ensemble Allegria og Vilde Frangs Beethoven & Stravinsky er begge nominert i Edison Klassiek kategorien for beste innspilling av instrumentalsolist.

Den nederlandske «klassisk-Spellemann», eller «Grammy» er kanskje snarere en sammenligning, deler ut priser til «best i fjor» i en rekke kategorier innen kunstmusikk.

Les Ballade klassisk anmelde Seraph – Tine Ting Helseth & Ensemble Allegria her.

Les Ballade klassisk anmelde Beethoven & Stravinsky violin concertos – Vilde Frang her.

De Noorse Vilde Frang temt één voor één de war horses van de viool: Vilde Frang får ros fra juryen for «å temme fiolinens krigshester». Og for sammen med dirigent Pekka Kuusisto og Kammerfilharmonien i Bremen å «uttrykksfult og sprudlende nærme seg mesterverkene med utallige musikalske overraskelser, farger og mye energi».

I mars mottok Kuusisto og Frang dessuten Deutsche Schallplattenpreis for samme plate.

Vilde Frang spiller velkjent Beethoven og Stravinskij – og premieres med gjev nederlansk nominasjon. (Foto: Marco Borggreve / Warner Classics)

Om albumet Seraph og Tine Thing Helseths trompetspill sier den nederlandske juryen: «… perfekt i lyd og balanse, med overraskende og ukjent repertoar, hvori hun viser at hun virkelig kan gjøre alt med sitt instrument. Halsbrekkende virtuositet …»

Den georgiske fiolinisten Lisa Batiashvili er også nominert i samme klasse. Vinnerne kåres i oktober. Samme organisasjon deler også ut andre Edison-sjangerpriser – og hver sjangerpris er således med detaljert en den norske musikkprisen, med spesialiserte underkategorier.

Edison KlassiekEnsemble Allegrialawo classicsTine Thing HelsethVilde Frang

Flere saker

Sonia Loinsworth aktiverer barnehagebarn på en av sine forestillinger.

– Musikksamlinger i barnehagen ruster barna for fellesskap, respekt og læring

Musiker Sonia Loinsworth vil minne om høyaktuell kunnskap om musikk i barnehagen: – Politisk hold bør ta seg tid til...

Kulturministeren annonserte ordningen på HUB Ukraina Skøyen

Om rekruttering og mangfold i kor

Korsangen er en frivillig, men viktig aktivitet i lokalmiljøet som bidrar til mangfold, skriver Norsk sangerforum. I dette innlegget oppfordrer...

Mgp17

Her er årets Melodi Grand Prix-deltakere

Ti bidrag konkurrerer i finalen i Oslo Spektrum 11. mars.