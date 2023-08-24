Tine Thing Helseth og Vilde Frang nominert til høythengende Edison Klassiek

Nederlandsk «Spellemann» for to norske soloistinnspillinger fra 2022.

Albummet Seraph med Tine Ting Helseth/Ensemble Allegria og Vilde Frangs Beethoven & Stravinsky er begge nominert i Edison Klassiek kategorien for beste innspilling av instrumentalsolist.

Den nederlandske «klassisk-Spellemann», eller «Grammy» er kanskje snarere en sammenligning, deler ut priser til «best i fjor» i en rekke kategorier innen kunstmusikk.

De Noorse Vilde Frang temt één voor één de war horses van de viool: Vilde Frang får ros fra juryen for «å temme fiolinens krigshester». Og for sammen med dirigent Pekka Kuusisto og Kammerfilharmonien i Bremen å «uttrykksfult og sprudlende nærme seg mesterverkene med utallige musikalske overraskelser, farger og mye energi».

I mars mottok Kuusisto og Frang dessuten Deutsche Schallplattenpreis for samme plate.

Om albumet Seraph og Tine Thing Helseths trompetspill sier den nederlandske juryen: «… perfekt i lyd og balanse, med overraskende og ukjent repertoar, hvori hun viser at hun virkelig kan gjøre alt med sitt instrument. Halsbrekkende virtuositet …»

Den georgiske fiolinisten Lisa Batiashvili er også nominert i samme klasse. Vinnerne kåres i oktober. Samme organisasjon deler også ut andre Edison-sjangerpriser – og hver sjangerpris er således med detaljert en den norske musikkprisen, med spesialiserte underkategorier.