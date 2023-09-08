Dårlig stemning – utstillingsåpning

Åpning av utstillingen "Dårlig stemning. Lyden av følelser i norsk svartmetall" på Nasjonalbiblioteket 29. mars 2023. Bildet er fra performance med Witch Club Satan under åpningen.(Foto: Gorm K. Gaare/Nasjonalbiblioteket)

Siste dager med dårlig stemning

08.09.2023
Guro Kleveland

Norsk svartmetall-utstillingen på Nasjonalbiblioteket går inn i sin siste uke.

I utstillingen «Dårlig stemning. Lyden av følelser i norsk svartmetall» kan publikum i følge Nasjonalbiblioteket gå inn i de mørke uttrykkene i svartmetall og undersøke sjangeren som kunstuttrykk og kulturelt fenomen.

– Vårt mandat er å samle inn og bevare norsk kulturarv og formidle samlingen vår. Vi løfter også frem mer marginaliserte uttrykk. Black metal er en like vesentlig norsk kulturarv som for eksempel kongesagaene, Ibsen og Munch. (…) Vi viser hvordan black metal forholder seg til kulturhistorien, sa utstillingsansvarlig Marte-Kine Sandengen til Aftenposten ved åpningen av «Dårlig stemning» i slutten av mars.

Åpningen var nøye planlagt til det store, internasjonale svartmetall-innrykket til hovedstaden i påsken, da Inferno-festivalen åpnet dørene til tung musikk i mørke lokaler gjennom vårlige påskedager.

Kurator for utstillingen, Thomas Alkärr, pekte på det allmenngyldige og fellesmenneskelige ved svartmetallen i et intervju med Bok365:
– I sin mest primitive form er svartmetall rå og uredd musikk, preget av ubehag i alle ledd. Hvis vi tør å nærme oss dette ubehaget, kan det være noe å hente der for oss alle.

Skogen er sentral i svartmetall. Kurator for utstillingen, Thomas Alkärr, og utstillingsansvarlig ved Nasjonalbiblioteket, Marte-Kine Sandengen. (Foto: Gorm K. Gaare/Nasjonalbiblioteket)

Gjennom plater, bilder, mastertaper, bøker og fanziner tar utstillingen deg med inn i lydbildene, tekstene, det visuelle uttrykket, det kulturelle bakteppet og noen av historiene bak sminken, beskriver arrangøren i omtalen:

Tre inn i Helvete gjennom den originale inngangsdøra til Øystein «Euronymous» Aarseths legendariske platebutikk. Se alle utgavene av fanzinen Slayer Magazine og les en nyskrevet tekst av redaktør Jon «Metalion» Kristiansen, en av norsk svartmetalls sentrale skikkelser. Hør de legendariske låtene «Life Eternal», «Funeral Fog» og «Gylfaginning» på helt nye måter, ved selv å mikse de ulike lydsporene. Oppdag noen av de sentrale kulturelle innflytelsene til norsk svartmetall – fra Theodor Kittelsen til Dungeons & Dragons. 

Brev fra Pelle «Dead» Ohlin til Jon «Metalion» Kristiansen (1987). I brevet forteller Pelle «Dead» Ohlin (1969–1991) om hvordan han sendte en død, korsfestet mus i posten til Mayhem. Det var Kristiansen som tipset Ohlin om at Langhus-bandet trengte en sanger, og Ohlin fikk jobben etter å ha sluttet i sitt svenske band Morbid. Ohlin kom til å bli en av de virkelig sentrale personene i norsk black metal. Noen av hans tanker om hva black metal kan og bør være kommer fram i dette brevet. Ohlin var en flink tegner, og laget mange illustrasjoner til Slayer Mag. (Foto: Gorm K. Gaare/Nasjonalbiblioteket)

Blant bidragsyterne til utstillingen er Jon «Metalion» Kristiansen, Kristoffer Rygg fra Ulver, Ted Skjellum fra Darkthrone, designer Jannicke Wiese-Hansen, Ivar Bjørnson fra Enslaved, produsent Eirik «Pytten» Hundvin, Grete Neseblod og Jan Axel Blomberg fra Mayhem.

«Dårlig stemning» inkluderer utstilte artefakter og interaktive grep, men er et mer omfattende prosjekt enn det: Konserter (blant annet med Witch Club Satan), bokbad og -lanseringer, omvisninger, lyttekvelder og seminar.

Og i denne siste uken av utstillingen – den står til og med 16. september – kan du rekke å få med deg de to siste arrangementene i programmet: «Darkthrone. Albumlytting med Martin Svedman» lørdag 9. september kl. 15.00 og «Tanker som rir natten – seminar om norsk svartmetall» onsdag 13. september fra 12.00 til 15.15. Her deltar blant andre PhD-stipendiat Nina Urholt Nielsen ved Norges musikkhøgskole (NMH), Harald Fossberg fra Aftenposten og tidligere vokalist i Turboneger og Trånn Ciekals, gitarist og låtskriver i bandet Djevel.

Fra utstillingsrommet. Omtale av svartmetall i pressen, dekning av Spellemannpris og kirkebranner. (Foto: Gorm K. Gaare/Nasjonalbiblioteket)


LES OGSÅ Ballade-redaktørens kommentar etter årets Inferno: Det handler om følelsen. Metal-følelsen.

LES OGSÅ Ballades anmeldelse av den allerede legendariske trippelkonserten med Enslaved, Emperor og Mayhem under Beyond the Gates i Bergen i 2022

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Sign of the horns – inferno påska

Inferno: Det handler om følelsen. Metal-følelsen.

Årets Inferno Metal Festival poengterte metallens ånd: Å være del av en historie og en kultur. Å være inkludert. Det...

Oversiktsbilde crowd

Svartmetallen kom hjem til et arnested

Nesten tretti år etter sin fødsel fikk dedikerte musikkelskere oppleve og gjenoppleve en hel sjangers fødsel i bygget der mye...

Emperor

Inferno fyller bypåsken med brutale helligdager, busstur og dårlig stemning

Hovedstaden fylles av svartkledde i spiky boots og naglebelter. Neseblod Records i Gamlebyen holder langåpent. The Hub strømmer metalmusikk i...

Helge Kaasin, programleder i NRK P2s Mørke meditasjoner

Mørke meditasjoner

Sist uke hadde NRK P2 premiere på fire timelange programmer om svartmetallens filosofiske, kunstneriske og ideologiske bakgrunn. Ballade har snakket...

Stillbilde fra Mayhems video «Falsified and Hated», fra det siste albumet, «Daemon»

Mayhem: Alltid framover

Mayhem ga nylig ut plata «Daemon», til svært gode kritikker. Ballade har intervjuet gitarist Morten Bergeton «Teloch» Iversen om plata,...

Flere saker

Sanger og låtskriver Signe Marie Rustad

Inspirasjoner: Signe Marie Rustad velger Ane Brun

Sanger og låtskriver Signe Marie Rustad har aldri lagt skjul på hvor mye Joni Mitchell betyr for musikken hennes, men...

Stein Torleif Bjella er en av artistene kronikkforfatteren trekker fram i spillelista han deler nederst i saken

Musikkens intimitet

KRONIKK: Hva gjør at noe musikk oppleves intim å lytte til? Emil Kraugerud ved Institutt for musikkvitenskap (UiO) er i...

Orchestral joik

Joikearkiv blir tilgjengelig for publikum

Norges arktiske universitetsmuseum får midler fra Kulturrådet til å tilgjengeliggjøre stor samling av joiker fra hele Sápmi.