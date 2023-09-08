Siste dager med dårlig stemning

Norsk svartmetall-utstillingen på Nasjonalbiblioteket går inn i sin siste uke.

I utstillingen «Dårlig stemning. Lyden av følelser i norsk svartmetall» kan publikum i følge Nasjonalbiblioteket gå inn i de mørke uttrykkene i svartmetall og undersøke sjangeren som kunstuttrykk og kulturelt fenomen.

– Vårt mandat er å samle inn og bevare norsk kulturarv og formidle samlingen vår. Vi løfter også frem mer marginaliserte uttrykk. Black metal er en like vesentlig norsk kulturarv som for eksempel kongesagaene, Ibsen og Munch. (…) Vi viser hvordan black metal forholder seg til kulturhistorien, sa utstillingsansvarlig Marte-Kine Sandengen til Aftenposten ved åpningen av «Dårlig stemning» i slutten av mars.

Åpningen var nøye planlagt til det store, internasjonale svartmetall-innrykket til hovedstaden i påsken, da Inferno-festivalen åpnet dørene til tung musikk i mørke lokaler gjennom vårlige påskedager.

Kurator for utstillingen, Thomas Alkärr, pekte på det allmenngyldige og fellesmenneskelige ved svartmetallen i et intervju med Bok365:

– I sin mest primitive form er svartmetall rå og uredd musikk, preget av ubehag i alle ledd. Hvis vi tør å nærme oss dette ubehaget, kan det være noe å hente der for oss alle.

Gjennom plater, bilder, mastertaper, bøker og fanziner tar utstillingen deg med inn i lydbildene, tekstene, det visuelle uttrykket, det kulturelle bakteppet og noen av historiene bak sminken, beskriver arrangøren i omtalen:

Tre inn i Helvete gjennom den originale inngangsdøra til Øystein «Euronymous» Aarseths legendariske platebutikk. Se alle utgavene av fanzinen Slayer Magazine og les en nyskrevet tekst av redaktør Jon «Metalion» Kristiansen, en av norsk svartmetalls sentrale skikkelser. Hør de legendariske låtene «Life Eternal», «Funeral Fog» og «Gylfaginning» på helt nye måter, ved selv å mikse de ulike lydsporene. Oppdag noen av de sentrale kulturelle innflytelsene til norsk svartmetall – fra Theodor Kittelsen til Dungeons & Dragons.

Blant bidragsyterne til utstillingen er Jon «Metalion» Kristiansen, Kristoffer Rygg fra Ulver, Ted Skjellum fra Darkthrone, designer Jannicke Wiese-Hansen, Ivar Bjørnson fra Enslaved, produsent Eirik «Pytten» Hundvin, Grete Neseblod og Jan Axel Blomberg fra Mayhem.

«Dårlig stemning» inkluderer utstilte artefakter og interaktive grep, men er et mer omfattende prosjekt enn det: Konserter (blant annet med Witch Club Satan), bokbad og -lanseringer, omvisninger, lyttekvelder og seminar.

Og i denne siste uken av utstillingen – den står til og med 16. september – kan du rekke å få med deg de to siste arrangementene i programmet: «Darkthrone. Albumlytting med Martin Svedman» lørdag 9. september kl. 15.00 og «Tanker som rir natten – seminar om norsk svartmetall» onsdag 13. september fra 12.00 til 15.15. Her deltar blant andre PhD-stipendiat Nina Urholt Nielsen ved Norges musikkhøgskole (NMH), Harald Fossberg fra Aftenposten og tidligere vokalist i Turboneger og Trånn Ciekals, gitarist og låtskriver i bandet Djevel.



