Bendik Hofseth

Bendik Hofseth under en konsert på Europaturné i 2023.(Foto: Toscano pianoforti)

Ridder Hofseth

13.04.2026 21:09
- Red.

Bendik Hofseth er utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Bendik Hofseth får utmerkelsen for sitt virke for norsk og internasjonalt musikkliv, og overrekkelsen skjer på Cosmopolite 21. april, meldte Kongehuset 13. april.

For 63-årige Hofseth er utnevnelsen en kongelig anerkjennelse av en lang og sjangerbred karriere, skriver VG, som peker på at Hofseth er kjent som jazzmusiker, komponist, plateprodusent og vokalist, og at han i flere tiår har beveget seg i grenselandet mellom jazz, pop, rock og samtidsmusikk.

Bendik Hofseth er også professor ved institutt for rytmisk musikk ved Universitetet i Agder. Han har hatt verv i både norske og internasjonale musikkorganisasjoner, blant annet som styreleder i NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere, TONO og bistandsorganisasjonen Norcode.

I juni arrangeres storkonsert i Operaen med Bendik Hofseth og «en drøss med gjester», som det heter på Operaens hjemmesider, og de lover en konsertkveld med musikere fra ulike generasjoner i norsk jazz, og som beveger seg mellom pop, jazz, improvisasjon og åpne musikalske landskap.

 

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

Bendik HofsethKongehusetRidder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden

