Misty Coast: Så nærme ordboksdefinisjonen av «indie» som du kommer

Linn Frøkedal og Richard Myklebust har kokt indierocken ned til en slags ursuppe og kommet ut med en nostalgisk perle.

Misty Coast: When I Fall From the Sky

Produsert av Emil Nikolaisen

Utgitt på Fysisk Format 16. april 2021

Hvis du spoler tilbake til tidlig 2000-tall var lyden av indie mye mer udestillert og rå. På den ene siden hadde vi den tidlige britpopen via Oasis, Blur og Jimmy Eat World og på den andre siden amerikanske konstellasjoner som Arcade Fire og The Strokes.

Her hjemme var Astroburger og foregangs-shoegazerne i Serena-Maneesh sentrale navn – Casiokids er også noen som kommer til tankene. Men indie-paraplyen er vanvittig vid, og det er for mange potensielle navn å nevne.

Det viktigste å ta med seg er at sentralt oppi det hele har Linn Frøkedal og Richard Myklebust stått. Ikke bare som sentrale medlemmer i The Megaphonic Thrift, men som to bergensere alltid med hånden på pulsen av den norske alternative scenen.

Duoen er nå ute med sitt tredje album som Misty Coast, og When I Fall From the Sky er en så rendyrket indierock-opplevelse som du får det.

Nedstrippet

Albumtittelen henter navnet fra den opplevde angsten du får når du faller fra store høyder i en drøm – bare for å våkne i tide, gjennomsvett. En rå følelse som på mange måter speiler ideen til albumet. Sammen med produsent Emil Nikolaisen var duoen klar på at de ville fjerne alt av pomp og prakt, de ville vekk fra den overproduserte popen og beholde de essensielle melodiene samt en produksjon som kunne gjenskapes på en scene uten å måtte bruke et backing track.

Å ha med seg Nikolaisen fra inspirasjonene i Serena-Maneesh viste seg å være perfekt for Misty Coast. De har også fått med Kim Åge Furuhaug på trommer og perk, som blant annet kan skryte av å ha spilt for Orions Belte, Sigrid og Lars Vaular.

Låtene høres ut som fra en annen tid, en annen definisjon av ordet indierock, og jeg tror det er mye på grunn av Frøkedals vokalbruk, den litt kalde klangen. Dette sammen med lekre refrenger og god melodiføring gjør at albumet ikke føles «tomt» og underprodusert, som fort kan skje når artister blir litt for opptatt av å holde det minimalistisk og bart. Sånn sett er albumet et godt eksempel på less is more i musikken.

Sentimental med et nikk til Beach House

Det er ingen tvil om at Misty Coast har røttene plantet i fortiden med sine gitareffekter og artige synther. Ja, for eksempel på den lett psykedeliske «Sugar Pill» eller den litt sørgmodige «Do You Still Remember Me?»

Det er likevel ikke bare i fortiden man får assosiasjoner. Jeg tar meg selv i å tenke mye på det amerikanske bandet Beach House, og spesielt deres 2018-album 9. Det er et lignende trommedriv, stemning og en seighet over noen av låtene, kanskje spesielt på låten «92».

Den bare og mer nøkterne tilnærmingen gjør albumet til en veldig bra helhet, men til tider flørter Misty Coast med det monotone. Kanskje spesielt når melodier og driv ikke fenger, som på de litt anonyme låtene «Jet Lag» og «Fun».

For det meste sitter låtene godt, en personlig favoritt er den voldsomt sjarmerende «Ghost Town». En liten popballade med enkel perkusjon og en luftig og avslappende vokal fra Frøkedal – nostalgi i indieform.

Konkluderende er det modig av Misty Coast å gi ut et såpass lite sensasjonelt album. Men det er kanskje en sensasjon i seg selv? When I Fall From the Sky er et diskré indierock-prosjekt som utvilsomt kommer til å skli under radaren hos mange, men for de heldige som får det med seg vil de finne tilbake til et lydbilde de ikke visste de savnet.