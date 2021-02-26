Ballade video LXXVI: Søtsaker og lokk

Velkommen til en ny utgave av Ballade video. Vi har en stor og rik meny, der hele ti videoer skal vises frem. Ekstra gledelig er det at vi også har fem premierer, med Vidar Nordheim, Anorakk, Charlotte Jacobsen, Shevils og Erlend Apneseth Trio. Det sier alt en hel del om spennvidden i ukens spalte.

Det produseres mange musikkvideoer her hjemme om dagen – kanskje også som et resultat av at artister har færre anledninger til å opptre for publikum. Vi vil i hvert fall fortsette å gjøre vårt beste for at våre lesere får se og høre aktuell norsk musikk.



VIDAR NORHEIM: Sweet in His Pocket

Premiere! Og for en fin sak dette er!

Vidar Norheim lager sanger med vibrafon, analoge synther, rytmer and vokal. Han er en multi-instrumentalist, låtskriver og produsent fra Molde, nå basert i Liverpool.

Ballade har i dag premiere på videoen «Sweet in His Pocket». Den er hentet fra hans siste soloutgivelse, EP-en X-Ray Eyes.

– Sangen henter inspirasjon fra besøk i barndommen hos besteforeldrene mine. Min bestemor vasket en tekstilfabrikk på kveldstid. Når vi kom på besøk i ferien, ble vi ofte med. Mens hun jobbet ble den tomme fabrikken en spennende lekeplass for meg og mine søskenbarn.

– De sydde blant annet soldatuniformer der. Noe jeg har tenkt på senere er den kontrasten mellom uskyldig barnelek og de langt mer seriøse oppgavene som soldatene kunne få i de klærne vi lekte rundt.

Norheim spiller også trommer for 80-tallsbandet China Crisis. Han er mye brukt som sessionmusiker i UK, inkludert på låta «Stark» av Mr Chop, som ble samplet av Kanye West og Kid Cudi på «Freeee» i 2018. Han har turnert over store deler av verden som medlem av alt pop-bandet Wave Machines, med høydepunkter som Glastonbury, SXSW and BBC Electric Proms.

I 2014 vant Vidar Norheim «Norges største låtskrivertalent» under Trondheim Calling Song:Expo. Han underviser i låtskriving på McCartney-skolen LIPA i Liverpool, samt på internasjonale samlinger i blant annet Moskva og Kiev. Han jobber også mye i duo med forfatter og låtskriver Lizzie Nunnery, og er ofte komponist på hennes skuespill – inkludert prisbelønte Narvik.

Andy Donovan fra Liverpool har laget animasjonsfilmen.



ANORAKK: Game Changer

Premiere!

Anorakk slipper sin nye single «Game Changer» i dag, fredag 26. februar, før debutalbumet kommer senere i år. Anorakk har fått god kritikk i inn- og utland, og har også blitt presentert to ganger tidligere i denne spalten.

Bandet har blitt beskrevet på følgende vis: et surrealistisk tekstunivers, et lydbilde basert på rene analoge lyder – og et sterkt kunstnerisk visuelt innhold i form av bilder og videoer.

– «Game Changer» handler om kunsten å utsette. Den handler om å unngå framtiden helt til den tar deg igjen – og du må prøve å snuble mest mulig elegant inn i den, sier de anonyme medlemmene selv.

– Musikkvideoen går tett på for å utforske stemninger knyttet til manglende impulskontroll, nedsatt konsentrasjonsevne og prokrastinering. Tiden oppleves som rask og sakte på samme tid, man er på vei mens man står stille.

Anorakk produserer alle sine musikkvideoer selv, og er tro mot collage-teknikken i sin estetikk. Denne gangen har de også blandet inn live film, noe som igjen skaper et særegent og spesielt uttrykk.



ANE BJERKAN: Still

– Jeg hadde lyst til å lage en låt om uro, med drivende trommer man kan danse til, sier Ane Bjerkan fra Inderøy, som debuterte med sterke Nothing But Cherry Blossoms From Now On i 2017.

«Still» er nå ute i forkant av Bjerkans EP «Vagō», som slippes 23. april på KOSO. Vagō kan oversettes til «jeg vandrer», og beskrives som en utgivelse som handler om retninger og bevegelse.

– Det er frustrerende å være i den spinnende følelsen, når man egentlig ønsker å få kontakt med den urolige siden og klare å gjøre uroen om til konstruktive handlinger. I denne låta ville jeg gjengi det intense i det instrumentale også. På hele EP-en er ellers synthene til Morten Bessesen trukket frem i større grad enn på tidligere utgivelser. Han fanger ofte intuitivt følelsen i låtene jeg skriver, sier Bjerkan.

Utspringet for EP-en er demoer med trommemaskiner og synther. Noe av musikken er spilt inn i Saga studio, og resten i Flerbruket – et bedehus oppusset til studio. EP-en er mikset av Simen Hallset (Gold Celeste) og italienske Fransesco Donadello (Thom Yorke, Efterklang, Jóhann Jóhannsson).

– I musikken min utforsker jeg mange lag av lyd. Siden jeg hørte albumet Piramida av Efterklang har jeg hatt lyst til å jobbe med Donadello i studioet Vox-Ton i Berlin. Han plasserer og prosesserer lyder så vakkert, og lager lydbilder jeg vil lytte til igjen og igjen.

Bjerkan står selv for musikk, tekst og vokal, og har ellers med seg Helga H. Blikås (cello, kor), Jørgen Apeness (trommer), Jon Kristian Bye (piano) og Camilla Hole (saxofon). Musikkvideoen er ved av svenske Mira Wickman, og er spilt inn på øyene i Oslofjorden.

– Det var naturlig at musikken skulle forholde seg visuelt til vann i videoen. Både på grunn av teksten, og fordi havet er det ultimate stedet å være.



MISTY COAST: Transparent

Spaced out indie from Norway – det hørtes vel ganske bra ut?

Misty Coast er Linn Frøkedal og Richard Myklebust i drømmepop-modus, litt bortenfor hva de ellers driver med i Spellemannpris-vinnende The Megaphonic Thrift.

Alt er spilt og sunget av Frøkedal og Myklebust, med unntak av trommer og perkusjon. Det er utført av Kim Åge Furuhaug, som tidligere har spilt sammen med Orions Belte, Sigrid og Lars Vaular.

– Trommer kan være trommer – som tynne ben, tørre fyrstikker, på kanten til porøs. Bass kan være ballsy, blåst ut, men likevel feminint uten å prøve for hardt. Og stemmer: Ekte og enkle i samtaler. Som sørger. Feirer. Sanger kan være sanger. Det er musikk og ikke et spill. Den beste siden av enkelheten. Alt dette fikk meg til å elske å jobbe med denne plata, sier produsent Emil Nikolaisen. Også søsteren Hilma stikker visst innom albumet.

Misty Coasts tredje album When I Fall From the Sky skulle egentlig ha blitt sluppet forrige uke, men kommer nå 16. april på Fysisk Format. Videoen er laget av Carlos Vasquez og Odine Johne fra Blank Blank Film, som holder til i Berlin.



CHARLOTTE JACOBSEN: The Rebel

Premiere!

Ideen om rebellen, den evige opprøreren, har ofte gått hånd i hånd med den beste rockemusikken. Så også hos Charlotte Jacobsen, som i dag slipper denne solide singelen.

– «The Rebel» er min mørke og bluesy hyllest til rocken og alt det innebærer. Den handler om å ta valg og veier i livet som ikke nødvendigvis er så populære, sier Charlotte selv.

Om den ferske videoen, som er filmet av Thomas Krokfoss, forteller hun:

– Da jeg skrev «The Rebel» passerte livet mitt litt som en revy i hodet mitt, men ikke på den morbide måten, mer på en vemodig, rørende og morsom måte. Så da jeg skulle komme opp med en idé til musikkvideo, ville jeg formidle glede, samhold og bilder fra «festlige» anledninger, da man fremdeles kunne henge på bar, dra på konsert eller danse tett.

– Dette er ellers første gang jeg har laget en video. Med null budsjett ble den jo lo-fi, men stemningsfull, synes jeg. En stor del av mine kjære er med i den, mens resten av vennene mine nok bare er glade for å slippe. For øvrig kommer det et nytt album etter hvert, men det blir nok et par låter til før det.

«The Rebel» er spilt inn i House Of Distillery Records med Mattias Hellberg på gitar, Dagfin Hjort Hovind på bass og Ole Tom Torjussen på trommer og tangenter. Torjussen har også produsert sammen med låtskriver Charlotte.



HEADLESS: Kiss Live

Headless er en rockeduo fra Oslo, som består av Andreas Iversen (bass, vokal) og Fredrick Lindal (trommer, kor).

– I november 2020 spilte vi inn hele den kommende EP-en vår live på Studenthuset Meieriet med full lys-, lyd- og sceneproduksjon. Vi var så utrolig heldige å få låne huset en hel helg for å sette opp og gjøre alt så fett som mulig, forteller de.

– Dette var et prosjekt vi følte vi måtte få gjennomført for ikke å miste helt kontakt med konsertfølelsen, og hvor utrolig rått det er å stå på en scene, høre skikkelig lyd, og la musikken ta over alt av tanker, følelser og hemninger. Dét var noe vi skulle kjent masse på i løpet av 2020, men korona kom i veien for det, dessverre.

– I denne tiden er det ikke bare oss musikere som kjenner på savnet av konserter. Lyd- og lysteknikere og alle andre som er involvert i at en konsert blir så bra som mulig, kjenner jo på abstinensene. Derfor samlet vi noen venner som sammen med oss satte i gang Headless Live-prosjektet.

Fredrick Lindal har vært produsent for prosjektet, mens Kristian Nielsen og Eirik Byrkjeland har håndtert henholdsvis lyd og lys. Samuel Eide og Torjus Sagenes står for videoen, mens Tor Erik Eide og Mathea Stokke har filmet.

Sjekk gjerne også den nye sangen «Line In Stone», som Headless slipper i dag.



BENJAMIN FINGER: Auditory Colors

Benjamin Finger kommer i morgen, lørdag 27. februar, med sitt nye album Auditory Colors, utgitt via KrysaliSound. På 11-spors albumet utforsker den Oslo-baserte avantgarde-kunstneren og musikeren synestesi – et sensorisk fenomen der man kan «høre» farger eller «se» lyder.

Auditory Colors åpner med det som høres ut som forsiktige klokkeklemt, mens en elektronisk vind sveiper over frekvensene. Snart samles mørke orgelnoter til en sakte lydstorm, mens Inga-Lill Farstads vokal kommer til.

Benjamin Finger filmet videoen til tittelkuttet på sitt Super 8-kamera utenfor Vancouver, Canada, og forteller dette om prosessen:

– Det utdaterte mediet gir rikelig med tekstur, når drømmelignende bilder knitrer med statiske ladninger og solstråler. Skiftende perspektiv, panorering av utsiktspunkt og delt skjerm bidrar til den desorienterende effekten, der jeg ønsker å bruke det visuelle mediet for ytterligere å øke det psykedeliske fokuset.



KILL SHELTER & ANTIPOLE: Raise the Skies

Britisk darkwave og skandinavisk coldwave smelter sammen når Kill Shelter (Skottland) og Antipole (Norge) kunngjør et nytt samarbeidsalbum med tittelen A Haunted Place på Manic Depression Records. Albumet slippes både på CD og LP, og har 26. mars som utgivelsesdato.

– Dette var et av de første sporene vi fullførte for albumet, så det er passende at det er den første singelen, sier Karl Morten Dahl i Antipole. – Vi spilte inn videoen på ordentlig korona-vis over noen dager i Norge og Skottland: hver for oss, som vi har blitt vant med i disse dager.

– Både «Raise The Skies» og albumet er mørkere og tyngre enn de to albumene jeg har gitt ut som Antipole tidligere. Og stemningene veksler mellom eufori og melankoli.

Hans skotske medmusikant Pete Burns i Kill Shelter, som også har produsert videoen, ser det slik:

– «Raise The Skies» tar for seg en gripende sannhet om menneskelig eksistens. Det er dikotomien mellom feiringen av livet og vissheten om døden. Om å leve med, eller å ha blitt overlevd, av noen du bryr deg dypt om.



SHEVILS: Scandinavian Death Star

Og premiere igjen!

Shevils er et svært solid hardcoreband fra Oslo som ble startet i 2010, og som har gitt ut tre album. De sier selv at de spiller riffbasert hardcore med en skandinavisk og melodisk twist – ofte med en harmonisk tilnærming og alternativ instrumentering.

I dag slipper Shevils singelen «Scandinavian Death Star». Dette er bandets fjerde single fra albumet Miracle of the Sun, som kommer 7. mai. Forgjengeren «Monsters On TV» fikk blant annet skryt i VG og hos Musikknyheter.no, samt flere utenlandske medier.

Shevils består i dag av Anders Voldrønning (vokal), Anders Emil Rønning (trommer), Johan M. Staxrud (bass) og Andreas A. Myrvold (gitar, vokal). Det kommende albumet er produsert, innspilt og mikset av Marcus Forsgren i Studio Paradiso. Musikkvideoen er ved Jørn Veberg.

– Det var et veldig naturlig valg for oss å jobbe med Marcus, da han er en av de beste produsentene her til lands, og kjenner sjangeren godt, sier Anders Voldrønning. – Jeg og Marcus spilte også sammen i Silence The Foe, så det føles trygt. Dette er det tredje albumet vi har gjort med Marcus, og vi er utrolig fornøyd med resultatet. Studio Paradiso er å anbefale, dersom en ønsker superb trommelyd.

Og videoregissør Jørn Veberg?

– Vi er veldig fornøyd med musikkvideoen som Jørn har laget. Jeg håper mange sjekker den ut! Jørn er en helt super fyr å jobbe med, og har blitt en del av Shevils-familien, ettersom vi har jobbet sammen i årevis. Anbefales på det sterkeste!



ERLEND APNESETH TRIO: Lokk

Og premiere enda en gang!

Erlend Apneseth Trio leverer her en forsmak på oppfølgeren til det prisbelønte albumet Salika, Molika fra 2019. Det nye albumet heter Lokk, og gis ut 12. mars på plateselskapet Hubro.

– Ideén om at vi ville ha dansande, eldre mennesker i musikkvideoen til denne låta kom spontant og ganske tidlig i prosessen. Det er noko veldig vakkert og billedlig over dette i seg sjølv. Vi følte det ville matche uttrykket i låta, som kombinerer eit moderne rytmisk lydbilde med gamle arkivopptak av budeier som syng geitelokkar frå Valdres. Ein ser for seg tøffe, livskraftige, dansande gamle damer i den låta. Og det fekk vi!

– Vi allierte oss med koreograf Karen Eide Bøen, filmskapar David Alræk og kontakta Bergen Dansesenter, der det var fire damer mellom 68 og 77 (og eit halvt, som ho presiserte) på seniorkurset for moderne dans som gjerne ville være med på dette. Som følge av Covid-19-restriksjonane blei innspelinga utsatt fleire gongar, men vi fekk til slutt filma over to dagar i dei ærverdige lokalene i Gimle i Bergen.

– Vi er veldig glade for resultatet, og føler at dagens situasjon gav ein ekstra dimensjon til heile prosessen – om det er nokon som fortjener å bli løfta fram i desse dagar er det jo dei eldre blant oss.

Regi og foto på videoen er ved David Alræk, mens koreograf Karen Eide Bøen har hatt co-regi. Danserne er Randi Waage Gjertsen, Grete Charlotte Fosse, Gerd Rasmussen og Bodil B. Richardsen. Trioen består av Erlend Apneseth (hardingfele, moraharpe), Øyvind Hegg-Lunde (rommer, perkusjon, elektroniske trommer) og Stephan Meidell (akustisk baritongitar, sampler og elektronikk).



Vi ønsker som alltid alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, og gjerne merke e-posten Ballade video.

Vårt arkiv med norske videoer finner du stadig vekk på denne samlesiden. Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤