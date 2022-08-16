Thea & the Wild skal lansere ny musikk etter at norske artister har teppebombet landet med konserter. Thea Glenton Raknes deltar i podkasten Ballade radio som ser framover etter musikksommeren.

Thea & the Wild skal lansere ny musikk etter at andre norske artister har teppebombet landet med konserter i sommer. Thea Glenton Raknes deltar i podkasten Ballade radio som ser framover etter musikksommeren.(Foto: Magdalena Malinowska)

Tidenes musikksommer: Balladeredaksjonen ruller ut podkastsesongen

16.08.2022
Siri Narverud Moen- Red.

Ballade radio setter seg til med personlige konsertfavoritter og høye ideer om hva publikum kan vente seg etter en trippel festivalsommer-i-én.

Har du vært på konsert i sommer? Festival? Hadde du kanskje billett til noe du helt hadde glemt, siden det først skulle skje i 2020?

Ballade skal oppsummere tidenes livesommer i musikken: Tre som lever for og av å oppleve verdens beste ting live; musikk, møter en spilletrengt artist. Sammen oppsummerer de en frenetisk sommer etter pandemien. For etter gjenåpninga støvsugde norsk musikkbransje det lille som var igjen av lydteknikere, la worst-case-scenarier lett tilgjengelig på hylla, og satte i gang norgeshistoriens fulleste konsertsesong. Så hva nå? Er de slitne? Hva var best? Hva var rarest?

Ballade radio setter seg til på Drammensbiblioteket onsdag 24. august med personlige konsertfavoritter og høye ideer om hva publikum kan vente seg etter en trippel festivalsommer-i-én og ti ganger Karpes varemesse i Oslo Spektrum.

Thea Glenton Raknes lager musikk under navnet Thea & the Wild. I Ballade skreiv hun om stresset i dødtida da alle scener og jobbmuligheter var stengt: «Spillejobber, fremtidsplaner og selvtillit avlyses. Yrkene våre sammenliknes med hobbyer vi må kunne ofre for fellesskapet. De siste månedene har undertegnede slitt med nye rare ting

Nå står hun klar med ny musikk og slippkonserter i gjennom høsten – hva er forventningene? Må vi finne opp nye måter å lage konserter på, og forventninger til kulturen, for å fylle salene?

Blant dem som har trålet og observert foran scenene i sommer, har du funnet Music Norways påtroppende direktør Tone Østerdal, som dessuten har talt de stengte dørers sak igjennom pandemien. Nesten like velbrukt klippekort på konserter og festivaler har Balladeredaktør Guro Kleveland, som også gjester podkasten.

Tone Østerdal, Guro kleveland, Siri Narverud Moen og Thea Glenton Raknes (lengst til høyre) prater seg inn på musikkens ve og vel etter tidenes livesommer. (Foto: Tina Brodal / Brand Barstein / Nina Holtan / Magdalena Malinowska)

Ballade radio deltar med denne liveinnspillinga på Drammen podcastfestival, en nystarta festival for store og (mest) små podkastprodusenter. De har gjort et enqueteintervj med Ballades programleder og musikkjournalist Siri Narverud Moen:
– Hva handler din podkast om?
– Om norsk musikk og musikkliv – vi oppsummerer den mest hektiske livesommeren i historien og ser på veien videre både for dem på scenen og for publikum.
– Hva er din favorittpodkast som du/dere anbefaler?
– På personlig plan er ofte amerikanske Radiolab fast på øret – og som musikkredaksjon anbefaler vi Radiolabs spin-off Dolly Parton’s America. Dette er podkast med det ypperste av både reportasjebruk og spesiallaget musikk, om en av forrige og dette århundrets viktigste musikere. Samfunnsanalysen er både stram og løs og bretter seg over ni hele episoder, full av følelser og forsøk på å finne svar på hvordan USA har endt opp der de er, alt sentrert rundt Dolly Parton sjøl.

Er du i Drammen, så stikk innom denne onsdagen kl 18: arrangement på facebook med detaljer her.

Ballade vil være til stede på flere arrangement i høst, mer om dette og om kommende podkastepisoder her på ballade.no om kort tid!

