Popgruppa Monroes med Eivind Rølles (t.v.) og Lage Fosheim i 1984.

(Foto: Tore Skaar)

AktueltBransjen

The Monroes, Mayhem og Casino Steel i Hall of Fame

Publisert
01.09.2021
Skrevet av
- Red.

Familiene er representert når The Monroes innlemmes post mortem. Casino Steel opptrer selv når han også innlemmes – samtidig med Mayhem.

Årets tre artister som blir innlemmet i Rocheims Hall of Fame: 80-tallets popsensasjon The Monroes, svartmetallens norske ur-band, samt rockens stålmann, hylles med æresutmerkelsen neste uke.

The Monroes, som var avdøde Lage Fosheim og Eivind Rølles, blir innlemmet med representanter for familiene til stede. Det skriver Rockheim i en pressemelding.

Casino Steel levde ut drømmen og dro til London på 70-tallet og ble både et tidsvitne og en representant for punkrevolusjonen. I årene som

Casino Steel (t. h.) og makker Gary Holton på 1980-tallet. (Foto: Promo)

fulgte satte rockerebellen tydelige spor etter seg i ulike grupper, ikke minst i Holton/Steel. Mayhem har gjort black metal-sjangeren spiselig, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Gruppen har derfor fått stor oppmerksomhet både her hjemme og ikke minst utenfor landets grenser. Mayhem er en betydelig aktør innen sjangeren, som de også var med på å definere – tidlig på 80-tallet.
– Årets Hall of Fame viser bredden i norsk populærmusikk og dette vises på TV senere i høst, sier prosjektleder Terje Nilsen i pressemeldinga.

I Mayhem er det Jørn Stubberud, Attila Csihar, Jan Axel Blomberg, Morten Bergeton Iversen og Charles Hedger som innlemmes.

The Monroes vil bli representert av Helene Byring Fosheim og Lena Greaker Rølles.

Casino Steel vil selv opptre denne kvelden.

Jan Eggum, Claudia Scott og Sæmund Fiskvik fra nominasjonskomiteen vil også være til stede.

Slik presenterer museet musikerne:
Mayhem: Norge har gjort det solid innen mange sjangre gjennom årene. Men ingen stilart har nok fått det samme nedslagsfeltet som norsk black metal. Mayhem er selve ur-bandet innen sjangeren, med oppstart helt tilbake til 1984. De har vært gjennom flere dramatiske episoder enn de fleste, og har samtidig pløyd opp nye og spennende territorier med musikken sin. Bassist Jørn ”Necrobutcher” Stubberud er eneste gjenværende originalmedlem. Også trommeslager Jan Axel «Hellhammer» Blomberg har vært med i mer enn 30 år, mens Attila Csihar tok over vokalen på permanent basis for drøyt 15 år siden. Mayhem fikk nylig gjenfortalt historien sin på grundig vis i TV-serien ”Helvete”. De Mysteriis Dom Sathanas fra 1994 regnes som en av de store black metal-klassikerne.
For albumet Ordo Ad Chao fikk bandet Spellemannprisen 2007 i metal-kategorien.

Legende-foto: Avdøde Øystein Aarseth til venstre, og Jørn Stubberud under Mayhem-taggen på Langhus stasjon i Nordre Follo på-80tallet. (Foto: Privat)

Casino Steel (aka Stein Groven, født 1952) gikk tidlig sine egne veier. Han dro til England som 18-åring, der han ble med i protopunk-band som Hollywood Brats og The Boys. I begynnelsen av 80-tallet takket han nei til å bli med i amerikanske The Ramones, og opplevde i stedet enorm suksess i Norge med duoen Holton & Steel, sammen med kollega Gary Holton (død i 1985) og som solgte mer enn 125 000 eksemplarer av sitt debutalbum. Senere ble det country-musikk med trioen Claudia / Big Hand / Casino, og en internasjonal satsing med bandet CCCP, der han og Claudia Scott spilte sammen med Carlene Carter og John Payne. Han spiller fremdeles for hengivne fans over store deler av verden med The Boys, og har ellers markert seg i band som 1st Revolution Orchestra, The Last Rock’N’Roll Band og The Mattless Boys. Casino Steel var ikke bare i nærheten av den britiske punk-eksplosjonen på 70-tallet – han var med på å tenne hele lunta!

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

The Monroes ble en stor suksesshistorie da duoen først dukket opp i 1983. Eivind Rølles og Lage Fosheim hadde begge spilt i Broadway News, som ga ut tre album. The Monroes debuterte med singelen ”Sunday People”, som gikk til topps både på VG-lista og på Ti i skuddet. De fikk internasjonal oppmerksomhet, og skrev en mye omtalt kontrakt med London-kontoret til EMI. Albumet Sunday People solgte 130 000 eksemplarer, noe Face Another Day doblet i 1985, anført av låter som “Cheerio” og “Jeanette”. Senere ble det noe lengre mellom triumfene, med Long Way Home som det siste studioalbumet i 1993. I 2005 samarbeidet de med Ravi & DJ Løv om låten ”Tsjeriåu”. I 2013 døde både Rølles og Fosheim, henholdsvis 54 og 55 år gamle.

Seremonien ledes av Thomas Seltzer, og den tas opp og sendes på NRK.

Casino SteelMayhemRockheim Hall of fameThe Monroes

Relaterte saker

Casino Steel og makker Gary Holton fra deres heydays på 1980 tallet. Casino Steel til høyre

Flere saker

