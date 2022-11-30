Norsk kulturindeks: Røros på topp

Hvor høyt skårer din kommune på antall kulturarbeidere, kunstnere, tilskudd til kunst og konserter og forestillinger? Norsk kulturindeks er her med full opptelling.

Etter mange år med undersøkelser fastslår Telemarksforsking at Røros er Norges uovertrufne kulturkommune. Kommunen scorer høyt i alle kategorier, skriver forskerne.

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner. Hvert år siden 2011 har Telemarkforsking rangert kommunene i Norge med bakgrunn i en rekke datakilder. Kommunene rangeres i ti kategorier samt en samlet rangering som er summen av disse ti.

Etter at de gjorde om metoden for rangering ble introdusert har også Oslo befestet sin plass helt i toppen av kulturindeksen. Finn din kommune og kriteriene her.