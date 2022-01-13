Festspillene i Bergen: 22 personer har søkt direktørjobben, fem av dem kvinner

Festspillene i Bergen lyste ut direktørstillingen i høst, da Anders Beyer måtte gå etter en metoo-sak. Nå er søkerlisten klar, med fem kvinner og 17 menn fra et internasjonalt kulturliv.

I ettermiddag publiserte Festspillene i Bergen den offentlige søkerlisten til direktørstillingen på egne nettsider. 9. januar gikk søknadsfristen ut. Seks søkere er unndratt offentlighet, to kvinner og fire menn. Av de 22 søkerne på listen er fem kvinner, 17 menn.

Mange av navnene er kjent fra musikklivet i Norge, blant dem Per Erik Kise Larsen som leder Det norske kammerorkester, festivalsjefen for Risør kammermusikkfest, Eirik Raude, Anderz Døving i foreningen Klassisk og Trond Sæverud, fiolinist og dirigent fra Bergen, bosatt i USA.

– Vi har fått mange spennende søkere som vi ser frem til å bli bedre kjent med i intervjurunder nå. Planen er å ansette den nye festspilldirektøren innen utgangen av februar, sier styreleder Thorhild Widvey til Festspillene i Bergen.

Festspillene i Bergen er i følge Kulturrådet landets største og eldste festival for musikk og teater. I år fyller de 70 år, og legger opp til å feire stort i mai og juni.

Det siste halvåret har vært turbulent hos kunst- og kulturinstitusjonen etter at styret sa opp direktør Anders Beyer i slutten av september som følge av en metoo-sak, bare et år etter at åremålet hans ble forlenget til 2026.

Dette er søkerlisten til stillingen som direktør for Festspillene i Bergen:

Nr Navn Alder Poststed Stilling

1 Kvinne 56

2 Kirsten Dawes Berlin

3 Anderz Døving 59 Hakadal Daglig leder, Klassisk

4 Craig Farr 46 Nesttun Musiker og komponist

5 Mann

6 Mann 51

7 Jonathan Holloway London Artistic director – consultant

8 Kristian Rahbek Knudsen 45 Cambridge Expert

9 Luba Kuzovnikova 45 Oslo Prosjektleder Venezia 2022

10 Per Erik Kise Larsen 62 Oslo Direktør

11 Cristian Calin Lupes 45 Sibiu General Director

12 Mann 44

13 Kvinne 48

14 Victor Paulsen 48 Ulset Prosjektkoordinator

15 Mann 51

16 Eirik Raude 48 Oslo Festivalsjef

17 Peter Rønn 49 Brønshøj Leder, Aalborg Operafestival

18 Florian Schönwiese 50 Eichgraben Entrepreneur

19 Andrea Solland 26 Marnardal Designer/kunstner

20 Trond Sæverud 59 Houston Dirigent, Kunstnerisk Leder

21 Johan Tallgren 50 Helsinki Artistic Director

22 Morten Wensberg 48 Stavanger Dekan, professor