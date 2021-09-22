Anders Beyer sagt opp av Festspillene i Bergen etter varsel

Etter å ha fått advokater til å undersøke et varsel mot Beyer, sier Festpillene i Bergen opp sin direktør. Han får etterlønn på nær 2 millioner i et år.

Styret i Festspillene i Bergen mottok i august et eksternt varsel mot direktør Anders Beyer. Det skriver Festspillene i en pressemelding – som også kan lese på egne nettsider i dag. Innholdet i varselet var alvorlig og styret besluttet at det skulle iverksettes en ekstern undersøkelse, skriver de videre. Advokatfirmaet Hjort foretok undersøkelsen.

FiB skriver videre at advokatfirmaet Hjort leverte sin rapport til styret 17. september 2021. Rapporten er underbygget av bevis som SMS, e-poster og Messenger-meldinger som er tidsnære, det vil si fra den perioden da hendelsene fant sted.

Rapporten bekrefter innholdet i varselet. Av hensyn til den fornærmede i saken vil styret ikke gå nærmere inn på hendelsesforløpet. Styret har gjort sine vurderinger basert på rapportens konklusjon om de faktiske forhold. Rapporten beskriver at festspilldirektør Anders Beyer har benyttet sin stilling til å forsøke å etablere en mulig privat relasjon på en måte som var krenkende overfor fornærmede. Relasjonen gjelder ikke en ansatt i Festspillene.

Styret har derfor ikke lenger tillit til Anders Beyer, og har besluttet å si opp arbeidsavtalen med ham. I tråd med Beyers arbeidsavtale fra 2012 utløser dette umiddelbar fratreden med lønn i 12 måneder. Dette utgjør inntil 1,9 millioner kroner.

– Beyer har vært en dyktig kunstnerisk leder for Festspillene, og har ledet oss til program som har engasjert og provosert. Jeg vil derfor takke ham for den innsatsen han har lagt ned gjennom ni år. Vi er naturligvis lei for at Beyers engasjement skulle ende på denne måten, sier Thorhild Widvey, styreleder i FiB.

Til NRK sier Widvey at dette er en metoo-sak.