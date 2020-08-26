Fortsetter som festspilldirektør i Bergen

Anders Beyers åremål i Festspillene i Bergen er forlenget til 2026. – Brenner for å se nye muligheter med kunsten og kulturen i en verden i hastig endring, sier direktøren.

– Kulturlivet over hele verden står fortsatt i en vanskelig situasjon. Styret har høye ambisjoner for Festspillene i de kommende årene, og finner det hensiktsmessig å forlenge Anders Beyers åremål til Festspillene 2026 for å sikre kontinuitet og langsiktighet, sier styreleder Thorild Widvey.

Det er andre gang styret for Festspillene i Bergen forlenger åremålet hans, og danske Anders Beyer er Festspillenes lengstsittende direktør med sine 8 år bak seg som leder av en av Norges største og lengstlevende tverrkunstneriske festivaler.

– Jeg er stolt og ydmyk over at styret har ønsket at jeg skal stå i spissen for utviklingen i årene fremover gjennom en forlengelse av åremålet frem til 2026, sier Beyer i pressemeldingen.

– Festspillene har en fantastisk stab med dedikerte medarbeidere som brenner for å se nye muligheter med kunsten og kulturen i en verden i hastig endring. Sammen med styret vil vi i de kommende år arbeide målrettet for å fastholde og utvikle Festspillenes internasjonale posisjon. Det gleder jeg meg enormt til å være med på å realisere, sier han.

Neste års festspill åpner onsdag 26. mai 2021.