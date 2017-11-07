AnmeldelserPopulærmusikk

Formiddagsklubbing

Publisert
07.11.2017
Skrevet av
Maja Sievers Skanding

Miss Tati har beundringsverdig god kontakt med ungdomsskoleelevene på DKS-turneen sin, mener Maja Skanding.

”Skal vi stå?!” høres det fra annenhver av elevene som entrer gymsalen på Storetveit skole. Flere søker seg oppover i ribbeveggene, men blir raskt nedkommandert av læreren. Jeg må innrømme at hovedgrunnen til at jeg oppsøker konserten er at jeg er overrasket over ambisjonene i prosjektbeskrivelsen på Fylkeskommunens nettsider: ”Miss Tati ønskjer å skape ei kjensle av klubbstemning på skulen. Ho ønskjer at publikum står på konserten hennar, slik at dei kan bevege seg til musikken.” Morgenmugne ungdomsskolekids som danser i gymsaler med allerede dårlig inneklima, liksom? At hun tør!

Hvis jeg hadde hatt tenåringsbarn, ville jeg pepret dem med musikk fra idoler som Miss Tati.

Gymsal-groove
Miss Tati tør: Med den største selvfølgelighet får hun 95 % av tenåringene til å danse – og det allerede før storefri. Hun innleder med et bredt bergensk ”god morgen”, og får god upåklagelig respons. Mobilene er i været fra første låt, som er nedpå og reggae-inspirert. En gjeng gutter digger først litt på tull, men siden helt naturlig. Enkelte sitter langsmed veggene, men litt etter litt reiser flere seg. Noen av de som har stilt seg på sidene for å se bandet bedre, på skrå bakfra, slutter seg etter hvert til venner lenger inne på gulvet. Mot slutten av konserten gjør også lærerne en fin innsats for å få med etternølerne i hjørnene. Det er tydelig at en del av elevene er godt kjent med musikken fra før.

Det musikalske nivået er like høyt som ambisjonsnivået i konsertbeskrivelsen: Vokalteknisk er Miss Tati så rå at ingen gymsal-akustikk kan spolere opplevelsen. Også når hun danser og synger samtidig, har hun full kontroll. Både i sang og dans er hun og lillesøsteren Liliana et godt team. De mannlige bandmedlemmene gjør ikke så mye av seg, men får velfortjent kred både av solisten og publikum.

Pedagogisk teft
Et stykke uti konserten forteller Miss Tati at hun og Liliana er vokst opp med angolanske foreldre først i Portugal og deretter i Bergen, og påpeker at det er fint å se at flere av elevene også ser ut som om de har bakgrunn fra andre land enn bare Norge. Hun lurer på hvor de kommer fra og gjentar noen svar i mikrofonen – enkel og avslappet bygging av tillit.

Jeg blir overrasket over hvor lite tenåringskroppslig skam det er i elevenes bevegelser. Når de danner grupper på gulvet og danser mot hverandre, er det få reine jente- eller gutteklynger. Det er lite knuffing og mye fortrolighet. Et par gutter sitter på skuldrene til hverandre, og mange holder tett rundt hverandre når de hopper opp og ned.

Låten Woman handler om en kvinne på leiting etter en mannlig partner som viser henne nok respekt. Miss Tati spør retorisk om elevene har tenkt å vokse opp til å bli sterke kvinner og ekte gentlemen og får enstemmig, ønsket svar. Tidligere har hun allerede oppfordret de høyeste av guttene til å ta et steg bakover og slippe jentene foran, så alle kan se bedre. Henvendelsene til elevene er aldri formanende eller moraliserende, og heller ikke overdrevet kompisaktige eller tilgjort kule. De er ærlige og rett frem, og de funker. Hvis jeg hadde hatt tenåringsbarn, ville jeg pepret dem med musikk fra idoler som Miss Tati.

I gymsalen på Storetveit viser Miss Tati at hun har absolutt gehør for ungdommer

Genuin danseglede
Again and Again, det siste nummeret, får elevene høre at de er nydelige danseløver, og blir oppfordret til å ”vise meg nokke moves”. De reagerer ivrig på enkle koreografiske instruksjoner som ”Side! Side! Dæbb!” – aldri har den obligatoriske og dessverre ofte litt flaue interaksjonsdelen av en DKS-konsert føltes så uanstrengt. Låten forlenges av en dansesekvens der søstrene viser hva de kan til stor jubel fra elevene.

Da Gustav Lorentzen – bedre kjent som Ludvigsen – døde i 2010, uttalte hans mangeårige samarbeidspartner, barnepsykologen Magne Raundalen, at Lorentzen i tillegg til å være musikalsk hadde absolutt gehør for barn. I gymsalen på Storetveit viser Miss Tati at hun har absolutt gehør for ungdommer. Hun ser dem og respekterer dem der de er, hun får dem til å føle seg trygge og dermed frie til utfolde seg.

Sjelden er så gode forbilder så dansbare.

Den kulturelle skolesekkenDKSMiss Tati

