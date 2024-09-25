– Nå lever de igjen, forteller konsertpianist Monica Tomescu-Rohde.(Foto: M.S.G. Ous)
Musikk av norsk komponist reddet ned fra loft etter over hundre år
Plateselskapet Frøya Productions ble opprettet med ett mål for øyet: å fremme kvinnelige komponister. Sist fredag slapp de plata Heart of the Mountain – den første lydfestingen av musikken til den norsk-amerikanske komponisten og musikkforleggeren Theodora Cormontan.
Gjennom historien har det hovedsakelig vært mannlige komponister som har fått skinne i rampelyset. Denne skjevfordelingen ønsket Frøya Productions å gjøre noe med, og siden oppstarten i 2022 har de gitt ut to album med musikk av kvinnelige komponister.
Fredag 20.september slapp de albumet Heart of the Mountain, med musikk for solo piano, signert pianisten Monica Tomescu-Rohde, og i forkant av den, singelen «Fantasia Impromptu» i august.
Tomescu-Rohde har i de siste årene fokusert på å formidle og promotere musikk skrevet av kvinnelige komponister.
Musikken på albumet Heart of the Mountain ble skrevet av norsk-amerikansk Theodora Cormontan. Hun var en av de første kvinnelige eierne av et musikkforlag –nærmere bestemt i Arendal – og er en viktig pioner blant kvinnelige komponister.
Det som nå utgis er samling romantiske, beroligende og til tider briljante pianostykker som skaper en intim atmosfære for lytteren.
– Da jeg forstod at denne vakre musikken hadde ligget i en kasse på et loft i alle disse årene, klødde det i fingrene etter å la den få klinge igjen, forklarer pianist Monica Tomescu-Rohde
De håndskrevne notene hadde ligget i en kasse på et loft i Minnesota helt siden komponistens død, fram til et musikerpar oppdaget den, og i 2015 donerte alle notene til Nasjonalbiblioteket i Oslo.
I 2022 plukket Monica ut noen av de over 140 pianostykkene, og spilte disse på konserter i forbindelse med 100-årsmarkeringen av Cormontans død i 1922.
Noen av disse stykkene er nå spilt inn for første gang, i digitalt og fysisk format, og kan strømmes på alle platformer.
Tomescu-Rohde gleder seg veldig til å presentere Heart of the Mountain på konserter framover. Spesielt siden musikken fram til noen få år siden kun eksisterte som skrift på papir.
– Nå lever de igjen, avslutter en entusiastisk og smilende Monica.
Ifølge Frøya Productions ligger det mye vakker musikk i skuffer og skap som skinner når den blir tatt frem. Deres mål er finne og sette dyktige, talentfulle kvinnelige komponister på dagsorden.
Fram til nå har plateselskapet konsentrerte seg om norske komponister, men neste år utvider Frøya Productions konseptet til å omfatte andre nordiske land, i det deres fjerde album vil inneholde musikk av islandske, svenske og norske kvinnelige komponister – innspilt av musikere fra respektive land.