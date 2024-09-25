Musikk av norsk komponist reddet ned fra loft etter over hundre år

Plateselskapet Frøya Productions ble opprettet med ett mål for øyet: å fremme kvinnelige komponister. Sist fredag slapp de plata Heart of the Mountain – den første lydfestingen av musikken til den norsk-amerikanske komponisten og musikkforleggeren Theodora Cormontan.

Gjennom historien har det hovedsakelig vært mannlige komponister som har fått skinne i rampelyset. Denne skjevfordelingen ønsket Frøya Productions å gjøre noe med, og siden oppstarten i 2022 har de gitt ut to album med musikk av kvinnelige komponister.

Fredag 20.september slapp de albumet Heart of the Mountain, med musikk for solo piano, signert pianisten Monica Tomescu-Rohde, og i forkant av den, singelen «Fantasia Impromptu» i august.

Tomescu-Rohde har i de siste årene fokusert på å formidle og promotere musikk skrevet av kvinnelige komponister.