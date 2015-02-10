Koreksplosjonen

I løpet av seks år har offentlig støtte til norske kor gått i taket. I 2015 dobles de samlede tilskuddene fra 20 til cirka 40 millioner kroner.

Norsk Kulturråd har i dag gått ut med den første av to utlysninger hvor det til sammen skal deles ut 10 millioner kroner til kor på høyt nivå.

Ekstrabevilgningen kan kulturrådsleder Ynge Slettholm ikke minst takke sine partifeller i KrF på Stortinget for, siden potten kom som et resultat av avtalen mellom H, FrP, KrF og V om statsbudsjettet for 2015.

De 10 millionene skal gå til etablerte kor, eller etablering av kor på høyt kunstnerisk nivå.

Listen over hvem som kan søke omfatter etablerte kor, profesjonelle kor, kor knyttet til domkirkene, kor som søker forsterkning av profesjonelle sangere og etablering av profesjonelle kor.

De to søknadsfristene har forfall 3. mars og 6. juni.

– Disse millionene gir flere kor og vokalensembler mulighet til å produsere på et profesjonelt nivå, og til å realisere ambisiøse prosjekter som krever ekstra tilskudd, sier nestleder i Kulturrådet Arnfinn Bjerkestrand.

Et toppunkt

Etter Kulturrådets møte i forrige uke nølte ikke rådets leder Ynge Slettholm med å karakterisere økningen som omfattende.

– Totalt sett er det en formidabel satsing. Vi kunne ikke ha delt ut de midlene i henhold til de søknadene som kom inn før jul rett og slett fordi det ikke var gode nok søknader til at vi uten videre kunne håndtere 10 millioner kroner til, sa Slettholm til Ballade forrige mandag.

Kulturrådet oppsummerer selv utviklingen i den totale støtten til norske kor siden 2008 slik:

”Årets satsing er et toppunkt for en utvikling av finansieringen til kor- og vokalmusikken siden 2008, da bare en håndfull kor fikk beskjedne tilskudd. I 2009 bevilget Stortinget 4 millioner kroner til Forsøksordningen for profesjonalisering av kor, som ble gjennomført av Kulturrådet. Fra 2010 har flere av disse ensemblene fått ytterligere økning av tilskuddene i forbindelse med overføringer mellom ensemblestøtten i Kulturrådet og statsbudsjettet.”

Årets dobling fra 20 til 40 millioner kroner viser en klar prioritering av de prestasjonsorienterte korene. Mens sangglede og sangkultur får en økning på 3,5 millioner gjennom Krafttak for sang, får kor på høyt nivå 10 millioner, Solistkoret 2,2 millioner, Edvard Grieg Kor 1,1 millioner og produksjons- og driftsstøtte til kor på særlig høyt nivå aktivitetsmidler for kor 3 millioner.

I tillegg til totalsummene over finnes det annen støtte til vokalfeltet for eksempel innenfor frivillig virksomhet.

