Evaluerte aktivitetsmidler

Denne våren har Oxford Research evaluert støtteordningen Aktivitetsmidler for kor evaluert. De mener at Norges Korforbund har forvaltet ordningen ryddig, men peker også på en uenighet om hvor forvaltningsansvaret bør ligge.

Det er Norges Korforbund som siden 2007 har forvaltet ordningen Aktivitetsmidler for kor, som er til for å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet. Evalueringen, som er laget av Oxford Research på oppdrag fra Norsk kulturråd, ble presentert i starten av september.

Rapporten gir stort sett positive vurderinger både ordningen og måten den forvaltes på. Blant annet finner Oxford Research at forvaltningen av Aktivitetsmidlene fremstår som ryddig, oversiktlig og korrekt og at den følger, så langt evalueringen har avdekket de formelle reglene og retningslinjene.

Likevel er det tydeliggjort at det hersker uenighet og diskusjon i miljøet om hvor forvaltningsansvaret bør ligge. I hovedsak handler uenigheten ut på at andre norske korforbund finner det er problematisk at et statlig tilskudd ikke forvaltes av en uhildet part. Evalueringen har imidlertid ikke avdekket noen holdning blant aktørene om at Korforbundets egne medlemmer favoriseres i tildelingene, og analyser av den faktiske fordelingen viser at midlene fordeles mer eller mindre likt uavhengig av søkers organisasjonstilhørighet.

Her er noen av Oxford Researchs anbefalinger til Kulturrådet:

– Oxford Research understreker at plasseringen av forvaltningsansvaret ikke har vært en sentral del i evalueringen, fordi det ikke har vært en del av evalueringsmandatet. Samtidig anbefaler de at Kulturrådet, for å sikre ordningens legitimitet, diskuterer plasseringen av dette ansvaret.

– Kulturrådet bør vurdere å innføre retningslinjer for en mer systematisk og formalisert tilnærming til nedsettelse av fordelingsutvalget i ordningen; et arbeid de mener fremstår som adhocpreget per i dag, noe som til dels underbygger skepsisen fra de andre korforbundene.

– Kulturrådet bør vurdere en utvidelse av utvalget som kunne inkludere flere korforbund i tildelingsarbeidet.

– Kulturrådet bør vurdere om det er hensiktsmessig med tydeligere kriterier for ordningen. Dette er blant annet fordi mange kor oppgir at de ønsker at aktivitetsmidlene kan brukes til finansiering av dirigent og seminarer (ikke kun konserter og arrangementer), som etter dagens retningslinjer ikke kvalifiserer til støtte. Søkerne opplever det også utfordrende at ordningen til dels er uforutsigbar, og at det i liten grad er konkrete retningslinjer for hva som innvilges støtte og ikke.

– Rådet bør vurdere, i samarbeid med Korforbundet (og eventuelt andre korforbund) om man ønsker å gi et lavere antall tildelinger og øke den innvilgede summen, fordi korene oppgir at mange av prosjektene de får støtte til er slike som uansett ville blitt gjennomført.