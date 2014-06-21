Bransjen

1,4 milloner til semiprofesjonelle kor

Publisert
21.06.2014
Skrevet av
- Red.

Norges korforbund er tildelt oppgaven med å utforme utvidelse av retningslinjer og oppnevne fagutvalg.

For 2014 ble Kulturrådets bevilgning til tilskuddsordningen for Aktivitetsmidler for kor økt med 2 millioner kroner, fra kr 2 234 000 til kr 4 234 000.

Det er Norges korforbund som forvalter midlene, og som søkte om økningen i ordningen, blant annet for å kunne ivareta behovene til kor på særlig høyt nivå.

I vinter har det vært uro omkring ledelsen i Norsk korforbund, og i mars meldte seks av de semiprofesjonelle korene seg ut i protest.   Seks andre norske kororganisasjoner ba videre om at midlene flyttes til Norsk musikkråd.

– Det er prinsipielt uheldig at et enkelt forbund skal settes til å forvalte ei støtteordning til hele feltet, sa Kjetil Aamann, organisasjonskonsulent i Norsk Sangerforum og leder av Fonoko (Foreningen for norske kordirigenter), til Ballade i april.

Norges korforbund har imidlertid fått nytt styre, og etter Kulturrådets møte 20 mai er det klart at midlene bevilges til Norges korforbund for viderefordeling.

Kulturrådet vedtok også at 1,4 mill. kroner av bevilgningen settes av og utlyses til kor på særlig høyt nivå, også kalt «semiprofesjonelle kor».

Norges korforbund får i oppgave å utforme utvidelse av retningslinjer og oppnevne fagutvalg etter dialog med øvrige kororganisasjoner, utvalgte kor på særlig høyt nivå, og Norsk kulturråd.

Midlene for 2014 lyses ut og tilskuddene deles ut i 2014 til virksomhet for inntil ett år. Søknadsfrist og utlysning vil offentliggjøres av Norges korforbund.

 

KorKulturrådetNorsk kulturrådPolitikkStøtteordninger

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Inger Johanne Molven

– Kontrollen over det økonomiske har vi nå

Nyvalgt styreleder Inger-Johanne Molven mener Korforbundets ekstraordinære landsmøte gikk demokratisk for seg, og deler ikke tidligere økonomisk rådgivers bekymringer omkring...

Kammerkoret NOVA

– Ikke fornuftig bruk av ressurser

Seks av de såkalte semiprofesjonelle kora i Norges Korforbund meldte seg i går kollektivt ut av forbundet. De kan ikke...

Munch koret, NK Oslo Akershus

Forstår ikke utmeldingen

LESERINNLEGG: Når de semiprofesjonelle korene melder seg ut er det med begrunnelse i de samme argumentene vi hadde for å...

Vokal Nord Foto: Yngve Olsen Saebbe

Styrker Bodø, Tromsø og Trondheim

Fra Stortingets tilleggsbevilgninger til kor sender Kulturrådet over halvparten av midlene til miljøer i nord. – Vi er spent på...

Flere saker

Illustrasjonsbilde

Lister musikk mot betaling

Hvor mye ville du betalt for en plass i den ukentlige spillelista for ny, spennende musikk?

Miniøya

Kutt i Kulturrådsstøtten til Miniøya

Kulturrådet sier at de leter etter gode produksjoner for barn og unge, samtidig kutter de i støtten til Norges største...

Unni Boksasp

Profilerte musikarar blir lærarar ved USN Rauland

Fire nye tilsette ved Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk på campus Rauland, USN.