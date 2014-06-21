1,4 milloner til semiprofesjonelle kor

Norges korforbund er tildelt oppgaven med å utforme utvidelse av retningslinjer og oppnevne fagutvalg.

For 2014 ble Kulturrådets bevilgning til tilskuddsordningen for Aktivitetsmidler for kor økt med 2 millioner kroner, fra kr 2 234 000 til kr 4 234 000.

Det er Norges korforbund som forvalter midlene, og som søkte om økningen i ordningen, blant annet for å kunne ivareta behovene til kor på særlig høyt nivå.

I vinter har det vært uro omkring ledelsen i Norsk korforbund, og i mars meldte seks av de semiprofesjonelle korene seg ut i protest. Seks andre norske kororganisasjoner ba videre om at midlene flyttes til Norsk musikkråd.

– Det er prinsipielt uheldig at et enkelt forbund skal settes til å forvalte ei støtteordning til hele feltet, sa Kjetil Aamann, organisasjonskonsulent i Norsk Sangerforum og leder av Fonoko (Foreningen for norske kordirigenter), til Ballade i april.

Norges korforbund har imidlertid fått nytt styre, og etter Kulturrådets møte 20 mai er det klart at midlene bevilges til Norges korforbund for viderefordeling.

Kulturrådet vedtok også at 1,4 mill. kroner av bevilgningen settes av og utlyses til kor på særlig høyt nivå, også kalt «semiprofesjonelle kor».

Norges korforbund får i oppgave å utforme utvidelse av retningslinjer og oppnevne fagutvalg etter dialog med øvrige kororganisasjoner, utvalgte kor på særlig høyt nivå, og Norsk kulturråd.

Midlene for 2014 lyses ut og tilskuddene deles ut i 2014 til virksomhet for inntil ett år. Søknadsfrist og utlysning vil offentliggjøres av Norges korforbund.