Annabel Guaita og Lars Kolstad, stillbilde fra videoessayet «Fartein Valen for barn – er det mulig?»

(Foto: Harald Onarheim)

EssayKlassisk

Fartein Valen for barn – er det mulig? Et videoessay

Publisert
19.11.2025

Hvordan kan vi formidle kompleks, klassisk musikk til barn – på en måte som tar dem på alvor?

Et videoessay om familieforestillingen «Når Valen danser» av Annabel Guaita, pianist og lyttelos, og Lars Kolstad, trommeslager og musikkpedagog. Filmet og redigert av Harald Onarheim.

Dette spørsmålet står sentralt i «Når Valen danser», et scenisk prosjekt og videoessay som utforsker barns møte med Fartein Valens musikk.

Utgangspunktet er en grunnleggende kritikk av faktabaserte og overfladiske formidlingsformer i musikkundervisningen. I stedet for å servere barna biografiske «fasitsvar», søker vi å gi dem en eksistensiell og relasjonell erfaring av musikk – der opplevelsen, ikke kunnskapen, står i sentrum.

Annabel Guaita ved pianoet, en gutt fra publikum og Lars Kolstad i «Når Valen danser» under Stavanger Kammermusikkfestival 2021. (Foto: Espen Gees/Stavanger Kammermusikkfestival 2021)

Inspirert av zen-begrepet shoshin («beginner’s mind»), går vi inn i Valens atonale klangunivers med barnets nysgjerrighet og åpenhet.

Vi undersøker hvordan musikk kan bli en samtale – mellom toner, mellom mennesker, og mellom utøvere og publikum. Slik oppstår en levende og uforutsigbar dialog der barna inviteres inn som likeverdige deltakere.

«Når Valen danser» i Rosendal Samfunnshus 2025. (Foto: Jorun Larsen/Vestafor 2025)

Prosjektet er bygget rundt fire tematiske søyler:
Barnets sinn – å møte musikken som om den var ny, med stillhet og et åpent sinn som forutsetning.
Musikk som relasjon – å lytte til hverandre og skape mening sammen, i stedet for å produsere ferdige lyder.
Likeverd – inspirert av Valens frigjøring av dissonansen: alle toner (og mennesker) er like viktige.
Frihet til å føle – musikken som rom for følelser som ikke lar seg definere som «glad» eller «trist».

Forestillingen ble laget på bestilling for Fartein Valen-festivalen, og retter seg mot barn i alderen 5–10 år. Den gir publikum en mulighet til å oppleve musikk som et eksistensielt møte, der stillhet, undring, lyd og relasjon står i sentrum – og hvor barna selv får delta aktivt, spille med, og hjelpe «Valen til å danse».

Responsen fra barna har vært umiddelbar og ekte. De lytter, deltar, ler og reflekterer – og viser at selv Valens komplekse, atonale musikk kan treffe barn når den formidles med respekt og åpenhet.

«Når Valen danser» er dermed både en forestilling og en refleksjon over hvordan vi kan bygge bro mellom kunstmusikkens dybde og barns egen erfaring av liv, fellesskap og undring.

Stillbilde fra videoessayet om familieforestillingen «Når Valen danser». Trommeslager og musikkpedagog Lars Kolstad og pianist og lyttelos Annabel Guaita. (Foto: Harald Onarheim)

Stor takk til Valenheimen v/Fartein Valen-Sendstad og Sølvi Vinnes, og publikum i Valenheimen 7. oktober 2025.

Det er fire konserter igjen på denne turnéen:
Odda barneskole 3. desember
Bergen Offentlige Bibliotek, arr. Ny Musikk Krapyl-serien, 9. desember
Oseana kunst- og kultursenter, Os, 1. februar 2026
Lørdag 24. januar kl 14, Voss Kulturhus

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Annabel Guaita vil gi musikken tilbake til lytteren gjennom prosjektet Lyttelosen

Å møte seg selv i musikken

– Et viktig poeng for meg har vært å åpne opp musikken også for de som har mindre erfaring med...

Ruth Bakke og pianoelev

Pano-Piano. En fenomenologisk og ontologisk tilnærming til klaverundervisning

Bruk stykker med nyere klanger og utradisjonell notasjon i piano-undervisning, oppfordrer pianist, forsker og pedagog Annabel Guaita. Hun har brukt...

Skjermbilde fra videointervju med Annabel Guaita,

Hun loser publikum inn i musikken

Tirsdag starter kammermusikkfestival i Stavanger. På plakaten står lyttelos Annabel Guaita, som sammen med pianist Christian Ihle Hadland og psykolog...

Fartein Valen/www.farteinvalen.no

Den annen skjønnhet – Fartein Valen-festivalen 2006

Fartein Valen uttalte fylgjande i eit intervju frå 1950: «Hvis man dermed mener at den (atonale musikken) er mindre følt...

Fartein Valen m/hest

Fartein Valen: Vestlandspietist og moderne europeer

I dette svært omfattende foredraget drøfter Prof. Dr. Theol. Ola Tjørhom forholdet mellom tro og estetikk hos en av våre...

