Fartein Valen for barn – er det mulig? Et videoessay

Hvordan kan vi formidle kompleks, klassisk musikk til barn – på en måte som tar dem på alvor?

Et videoessay om familieforestillingen «Når Valen danser» av Annabel Guaita, pianist og lyttelos, og Lars Kolstad, trommeslager og musikkpedagog. Filmet og redigert av Harald Onarheim.

Dette spørsmålet står sentralt i «Når Valen danser», et scenisk prosjekt og videoessay som utforsker barns møte med Fartein Valens musikk.

Utgangspunktet er en grunnleggende kritikk av faktabaserte og overfladiske formidlingsformer i musikkundervisningen. I stedet for å servere barna biografiske «fasitsvar», søker vi å gi dem en eksistensiell og relasjonell erfaring av musikk – der opplevelsen, ikke kunnskapen, står i sentrum.

Inspirert av zen-begrepet shoshin («beginner’s mind»), går vi inn i Valens atonale klangunivers med barnets nysgjerrighet og åpenhet.

Vi undersøker hvordan musikk kan bli en samtale – mellom toner, mellom mennesker, og mellom utøvere og publikum. Slik oppstår en levende og uforutsigbar dialog der barna inviteres inn som likeverdige deltakere.

Prosjektet er bygget rundt fire tematiske søyler:

Barnets sinn – å møte musikken som om den var ny, med stillhet og et åpent sinn som forutsetning.

Musikk som relasjon – å lytte til hverandre og skape mening sammen, i stedet for å produsere ferdige lyder.

Likeverd – inspirert av Valens frigjøring av dissonansen: alle toner (og mennesker) er like viktige.

Frihet til å føle – musikken som rom for følelser som ikke lar seg definere som «glad» eller «trist».

Forestillingen ble laget på bestilling for Fartein Valen-festivalen, og retter seg mot barn i alderen 5–10 år. Den gir publikum en mulighet til å oppleve musikk som et eksistensielt møte, der stillhet, undring, lyd og relasjon står i sentrum – og hvor barna selv får delta aktivt, spille med, og hjelpe «Valen til å danse».

Responsen fra barna har vært umiddelbar og ekte. De lytter, deltar, ler og reflekterer – og viser at selv Valens komplekse, atonale musikk kan treffe barn når den formidles med respekt og åpenhet.

«Når Valen danser» er dermed både en forestilling og en refleksjon over hvordan vi kan bygge bro mellom kunstmusikkens dybde og barns egen erfaring av liv, fellesskap og undring.

Stor takk til Valenheimen v/Fartein Valen-Sendstad og Sølvi Vinnes, og publikum i Valenheimen 7. oktober 2025.

Det er fire konserter igjen på denne turnéen:

Odda barneskole 3. desember

Bergen Offentlige Bibliotek, arr. Ny Musikk Krapyl-serien, 9. desember

Oseana kunst- og kultursenter, Os, 1. februar 2026

Lørdag 24. januar kl 14, Voss Kulturhus

Les mer på forestillingens hjemmeside.