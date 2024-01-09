Dissonans på NHOs årskonferanse

Spotify-gründer Daniel Ek taler på NHOs årskonferanse i dag. NHO skal fremme norske bedrifters interesser og bør ikke beundre Spotifys teknologiske utvikling nesegrust. Det skriver leder og sekretariatsleder for Musikkutvalget i dette innlegget.

Av Sigrid Røyseng, leder for Musikkutvalget og professor ved Norges musikkhøgskole og BI, og

Anja Nylund Hagen, sekretariatsleder for Musikkutvalget

NHO er opptatt av å styrke norske bedrifter og fremholder at Spotify-gründer Daniel Ek er en næringslivsmann å lære av. I dag gjester han NHOs årskonferanse. Likevel opplever mange norske musikkbedrifter at Spotify ikke spiller på lag med dem.

Spotify og mange andre plattformtjenester spiller uten tvil en vital rolle i dagens musikkindustri.

Måten Spotify skrur sammen tjenesten på skaper bekymring for mange norske musikkbedrifter.

Da on demand-strømmetjenester, med Spotify i spissen, introduserte et alternativ til ulovlig fildeling, satte dette en ny bransjestandard for digital musikkdistribusjon. Forretningsmodellen har siden bidratt til at friske pengestrømmer i store summer igjen flyter i den globale musikkøkonomien. Spørsmålet er imidlertid hvordan pengestrømmene skapes og fordeles. Som NHO-sjef Almlid har poengtert, skaper det glede for mange å ha tilgang til et enormt musikkbibliotek via en liten mobilapp. Utfordringen er at mange av de som skaper innholdet på plattformen, bekymrer seg for hvordan de skal få betalt for musikken de har opphavsrett til.

Hvor rettferdig pengefordelingen er mellom tjenestene, de som skaper og eier musikken og andre bransjeaktører har lenge vært et omdiskutert spørsmål. I tillegg farges musikkbransjens syn på Spotify av erfaringer med hvordan ulike typer musikk klarer seg i møte med strømmetjenestene. Her er plattformprinsipper viktige for hvordan tjenestene fungerer. Algoritmer, spillelister, strømmetall og data er faktorer som er sydd sammen i en rekke plattforminterne dynamikker der tjenesteleverandørene bestemmer spillereglene. Plattformprinsippene er sentrale fordi de avgjør hvilken musikk som strømmer mye eller lite, i samvirke med publikums engasjement.

Musikkbransjens forsøk på strategisk å møte og navigere etter strømmetjenestenes prinsipper, er eksempel på plattformisering. Begrepet fra forskerne Nieborg og Poell legger til grunn at digitale plattformers forretningsmodeller, utbredelse og virkemåter, betyr mye for utviklingen i kulturfeltet. Slik blir spørsmål om hvordan havne på spillelister med mange følgere eller få hjelp fra virkningsfulle algoritmer, viktig for musikkbransjens arbeid og det eksemplifiserer plattformtjenestenes definisjonsmakt.

Strømmetjenestenes logikker er likevel ikke alltid enkle å få grep om. Til dels på grunn av mangel på transparens, men også fordi strømmetjenestene selv er i utvikling. Spotify har i løpet av sine 16 år i markedet justert tjenestetilbudet sitt i takt med teknologiutviklingen og konkurranse fra nyere plattformtjenester. Utvikling er nødvendig, men bidrar til at de globale strømmetjenestene kan oppleves som uforutsigbare. Et ferskt eksempel utspiller seg i disse dager, når Spotify tar grep for å utfordre svindel og mengdene av «ikke-musikk» som tar andeler og royalties i tjenesten. Begrunnelsen er enkel å enes om, men hvordan påvirker Spotifys nyeste endringer dem som skaper innholdet?

En rekke musikkbedrifter, især de små og uavhengige, har protestert på den nye regelen om at et spor må ha minst 1000 avspillinger i et år for å få rettighetspenger fra Spotify. I kjølvannet dukker prinsipielle spørsmål opp: Hva skjer når terskelnivåer og suksesskriterier, ganske enkelt hvem som skal få betalt for opphavsrettslig innhold, skal defineres av globale plattformleverandører med sterke egeninteresser? Hvilke krav kan rettighetshavere stille til åpenhet og innsyn i data om hvordan mekanismer i tjenestene setter fart på strømmetall og volum?

I juni 2023 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skal utarbeide et helhetlig og framtidsrettet bilde av norsk musikkliv. NOUen skal legge grunnlaget for en forbedret kulturpolitikk for morgendagens musikkliv. I arbeidet står kartleggingen av vekstpotensialet i norsk musikknæring sentralt. Utvalget er bedt om å vurdere hvordan plattformisering og markedsutvikling som følge av globale utviklingstrender kan møtes av nasjonal politikk og virkemidler. Vi er i startgropa med dette arbeidet, og vet at strømmetjenester og digitale medier både er viktige verktøy og sentrale drivkrefter for bransjeutviklingen. Samtidig ser vi at måten Spotify skrur sammen tjenesten på, skaper bekymring for mange norske musikkbedrifter.

NHOs nesegruse beundring for Spotifys teknologiske fremskritt fremstår noe umusikalsk.

Teknologiutviklingen har alltid vært en driver for musikken, men samtidig er relasjonen mellom dagens plattformselskaper og musikkbransje stadig preget av sårbarhet og skjeve maktforhold som i begrenset grad styrker norske musikkbedrifter. I lys av arbeidet for å fremme norske bedrifters interesser, framstår NHOs nesegruse beundring for Spotifys teknologiske fremskritt, derfor noe umusikalsk.

Dette er et debattinnlegg, der avsenderne gir uttrykk for sine meninger og refleksjoner.