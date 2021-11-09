Artiststipend treffer Tekrø, Keiinoo, Vinni og ti til

Fra artist til artist: 1, 3 millioner kroner deles ut.

Tretten stipend på hver 100 000,- deles ut når det nå er klart for Artiststipendet fra stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister.

Blant årets mottakere finnes hardrockgitarist Ronni Le Tekrø side om side med hip-hop, elektropop, elektronika, jazz og Fredrikstad-rap i internasjonal klasse.

– Bra musikk er bra musikk og vi vil at de artistene med et tydelig uttrykk og et trofast publikum skal få muligheten til å fortsette sine karrierer. Det sier styreleder og selv artist Hans Olav Trøen i stiftelsen som deler ut Artiststipendet. Han har vært bekymra over yrkesnekten som starta med pandemien rammet. I tillegg til spredning innen sjangre, har styret i fondet også vært nøye med å tenke geografi og kjønn blant mottakere.

De tretten som mottar 100.000 kroner hver fra Artiststipendets gjenåpningsstipend 2021 er:

Annie

Ash Olsen

Bugge Wesseltoft

Charlotte Dos Santos

Christine Sandtorv

Erlend Ropstad

Ivan Ave

Ronni Le Tekrø

Sassy 009

Vinni

Øyvind Blomstrøm

Årabrot

KEiiNO

– Selv om disse tretten artistene får 100.000 kroner hver, så holder det bare til å få dem opp på scena eller eventuelt inn i studio igjen. Det er kostbart å spille live! For ikke å snakke om alle de artistene vi ikke hadde mulighet til å gi stipend. Derfor håper vi at publikum nå kjøper konsertbilletter igjen. Det er morsommere å spille for full sal! Det sier Hans Olav Trøen, styreleder i GramArts Fond, i en pressemelding til Ballade.no.

Stiftelsen forvalter musikkartistenes andel av vederlagsmidler fra Norwaco, dette er altså artistenes egne penger. Stipendet deles ut årlig, med anslagsvis fire stipender per år. De siste to årene har stipendet hatt en annerledes profil på grunn av korona. I 2020 ble det delt ut som krisestipend og nå blir det altså delt ut som gjenåpningsstipend for å stimulere aktivitet i musikklivet.