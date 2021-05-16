Alpaca Ensemble

(Foto: Ronny Manuel Danielsen)

Alpaca Ensemble kåret til Årets utøver 2020

16.05.2021
- Red.

Komponistforeningens Årets utøver-pris for 2020 ble tildelt Alpaca Ensemble under «Spillerom Søndag» i NRK P2 søndag 16. mai.

Komponistforeningen har delt ut Årets utøver siden 1985. Prisen går til en utøver eller et ensemble som har gjort en særlig innsats for norsk samtidsmusikk det siste året eller over en lengre periode. Prisvinneren mottar en pengegave på 100 000 kroner til nye konserter eller aktiviteter som fremmer norske nålevende komponister, skriver Norsk Komponistforening i en pressemelding.

Det er foreningens musikkfaglige utvalg som innstiller vinnerkandidaten, men det er åpent for alle å foreslå kandidater til utmerkelsen.

– På høy tid at prisen går til Alpaca Ensemble
Det musikkfaglige utvalget har bestått av Morten Christophersen, Lene Grenager, Marcus Paus og Agnes Ida Pettersen, med varamedlemmene Anders Tveit og Hans Blok.
– Årets utøver har stimulert norsk samtidsmusikk og norske komponister gjennom tiår, skriver utvalget i sin begrunnelse.
– Ensemblet holder et høyt profesjonelt nivå og har skapt et mangfold av produksjoner som dokumenterer et stort uttrykksspekter. Samtidig har de en særdeles gjennomarbeidet musikalsk profil. De eksperimenterer, de er lekne, søkende og ikke minst uredde. De programmerer også en høy andel av kvinnelige komponister. Ensemblets besetning er fleksibel med utgangspunkt i en klavertrio etablert i 1996. Det er på høy tid at prisen for Årets utøver går til Alpaca Ensemble.

Alpaca Ensemble er et ensemble av ulik størrelse og sammensetning, med en kjerne som består av Else Bø (piano), Sigrid Elisabeth Stang (fiolin) og Marianne Baudouin Lie (cello). Ensemblet initierer prosjekter innenfor sjangerbrytende samtidsmusikk, og utvikler et repertoar på tvers av etablerte kunstformer, forteller de på hjemmesidene sine.

Tradisjonelt overrekkes prisen i desember, men som følge av pandemien ble begivenheten avlyst i 2020, opplyser Komponistforeningen. I samarbeid med «Spillerom Søndag» i NRK P2 ble prisen overrakt i forbindelse med et portrettintervju med ensemblet 16. mai, og her kan du høre programleder Anniken Sundes intervju med ensemblet.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Norsk Komponistforening er blant medlemmene i Foreningen Ballade.

