Benedicte Maurseth Årets folkemusiker

Hardingfelespiller, komponist og forfatter Benedicte Maurseth ble Årets folkemusiker 2023 under Folkelarm torsdag kveld. (Foto: Anders Lillebo)

Folkelarm 2023: Benedicte Maurseth er Årets folkemusiker – og priser til plater, arrangør og fotograf

17.11.2023
Guro Kleveland- Red.

Bransjetreffet og showcasefestivalen Folkelarm er i gang, og med det utdelingen av heder til kunstnere og aktører i apparatet rundt folke- og tradisjonsmusikken i landet. Hovedprisen Årets folkemusiker gikk til musiker, komponist og forfatter Benedicte Maurseth.

Så kjem Benedicte Maurseth inn med hardingfela. Det er som ho løftar handa og peikar på noko i horisonten. Maurseth finn motiv i lydlandskapet, lik ein naturfotograf.

Det skrev Ballades anmelder Torkjell Hovland om Benedicte Maurseths utgivelse Hárr (Hubro 2022). Plata var et bestillingsverk til Hardanger Musikkfest i 2019, og her blander Maurseth minimalismen til Steve Reich med fuglesang og felespill. Utgivelsen fikk hun Bylarms fellesnordiske musikkpris, Nordic Music Prize, for samme år.

Fjoråret var også året da Maurseths prosjekt Systerspel ble satt ut i livet. I sju år samlet hun dokumentasjon på spelekvinner. Av det ble det bok, konsertforestilling, vandreutstilling og en samle-CD under navnet Systerspel. Boka forteller om kvinner som spilte fele og hardingfele fra 1700 og fram til i dag, der små biter av setninger og annen informasjon har blitt til skjønnlitterære utbroderinger som setter sakprosaen i historisk kontekst. Ut av dette drar Maurseth også en analyse om hvorfor kvinnene ble borte. 

Maurseth har samarbeidet med mange kjente navn fra både folkemusikken, samtidsmusikken og jazzen, her hjemme såvel som internasjonalt. Hun har i tillegg til å skrive bøker, essays og artikler i ulike magasiner og tidsskrift hatt flere litterære og litterærmusikalske samarbeid. Et av de store var sceneproduksjonen Andvake, etter Jon Fosses roman i 2009. Her har Maurseth satt musikk til teksten, som hun spilte til skuespiller Svein Tindbergs framføring av teksten. Produksjonen ble satt opp på Det Norske Teatret og turnerte med Rikskonsertene, og var del av Benedicte Maurseths kunstneriske arbeid som INTRO Folk-vinner i 2007.

Benedicte Maurseth har tidligere også engasjert seg i debatten om språkbruk, infantilisering og seksualisering av kvinner i folkemusikktradisjonen. Hør samtalen «Spelemenn og små, fine jenter» med blant andre Maurseth og Tuva Syvertsen i Ballade radio

Torsdag kveld fikk komponisten, hardingfelespilleren og forfatteren Benedicte Maurseth utmerkelsen Årets folkemusiker 2023 under Folkelarm på Riksscenen i Oslo:
Vinnaren har ei evne til stadig å vere i endring og klarer å byggje solide kunstnariske prosjekt som står seg over tid. Dei siste åra har vinnaren både spelt inn hardingfeleslåttar frå heimtraktene sine, og samstundes skrive og framført ny musikk for Ultimafestivalen. I tillegg til dette har ho gjort eit stort pionerarbeid som forfattar, ved å skrive ei bok som tek føre seg ein viktig og gløymd del av den norske folkemusikksoga. Alt ho driv med har kvalitet i alle ledd, og me kan berre tenkje oss alt denne personen har i vente.
(Fra juryens begrunnelse)

Under årets prisutdeling ble det også delt ut fem platepriser, samt pris til Årets folkemusikkarrangør og Årets folkemusikkfotografi.

Kenneth Lien og Center of the Universe fikk Folkelarmpris i kategorien Åpen klasse for albumet Snu hver stein. Se musikkvideoen til låta «Hallingen» fra plata i Ballade video. (Foto: Guro Kleveland / Ballade)

Disse fem fikk plateprisene: 

Solo
Mari Midtli og Astrid Sulheim – Skunde deg, jente (Melovitten)

Åpen klasse
Kenneth Lien og Center of the UniverseSnu hver stein (Ta:lik)

Dansespel
Madam Jam – Van danse (Melovitten)

Tradisjonelt samspill
Atterljomen – Sjå ut (Melovitten)

Dokumentasjon
Hauk Buen – Men så kom Hauk Buen (Ta:lik)

Årets folkemusikkarrangør ble Telemarkfestivalen for sitt virke som formidler av tradisjonsmusikk og nye kunst- og musikkuttrykk siden 1990.

Årets folkemusikkfotografi er et blinkskudd tatt av Knut Utler. Utler har dokumentert og fotografert folkemusikklivet i flere tiår, og i den heftige, prisvinnende låten «slutte og byne» av Tuva Syvertsen og Valkyrien Allstars er han selv foreviget: jeg skal slutte å smile / slutte å vinke / blikke å finne i Utler sitt bilde.

Knut Utler med Årets folkemusikkfotografi. (Foto: Anders Lillebo)

Hele prisutdelingen fra torsdag kveld kan du se her, i opptak på YouTube.

Festivalen Folkelarm fortsetter gjennom helgen, med seminarer, debatter, møteplasser og selvsagt massevis av konserter. Siste konsert skjer søndag kl. 13.00, da Sharqi Ensemble spiller familiekonsert på Riksscenen. Se hele programmet til Folkelarm her.

