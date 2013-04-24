David Bowie is… i Norge

Alpaca Ensemble har invitert inn norske samtidskomponister til å nytolke David Bowie.

— Hovedtanken bak dette prosjektet var å utfordre en liten gruppe samtidskomponister til å re-komponere musikk av David Bowie. Det var fritt opp til komponistene hvordan de ønsket å tolke oppgaven, og hva slags elementer de valgte å ta med fra låtene, forteller Marianne Baudouin Lie i Alpaca Trio, som utgjør grunnkjernen i prosjektet.

En uvurderlig kunstner

I prosessen valgte det utvidede Alpaca Ensemble å konsentrere seg om Bowies konseptalbum “The Rise and Fall of Ziggy Stardust” fra 1972, både musikalsk og tematisk. De inviterte inn komponistene Alwynne Pritchard, Ole Henrik Moe, Jon Øivind Ness og Maja Ratkje.

— Vi ville ikke bare ha arrangement av popmusikk, men ville gi disse komponistene anledning til å fritt kommentere musikken til en av popmusikkens største ikoner. Det gir også publikum anledning til å oppleve deres moderne betraktninger av en kjent popkultur, mener Lie.

Lie sier videre at Bowie har vært “en uvurderlig kunstner”, som har inspirert og åpnet opp for eksperimentell musikk og uttrykk.

Stor innvirkning

Denne oppfatningen deles av komponist Jon Øivind Ness, som først hørte David Bowie sommeren 1982, da han var 14 år gammel.

— I min verden er Bowie den største i pophistorien ved siden av Beatles. Alle studioalbumene hans fra 1970 til 1980 er viktige, med et mulig unntak for “Young Americans”, som jeg jo også liker ganske godt. Han har også hatt en rolle som katalysator som har brakt det beste ut av sine samarbeidspartnere, kanskje mer enn han har funnet på ting selv, men han har fått ganske rare ting til å fungere som popmusikk, sier Ness.

Den norske komponisten trekker særlig frem den såkalte Berlintrilogien, som han mener fikk stor betydning som en viktig inspirasjon til postpunken med alle dens avskygninger.

— Bowie har hatt enorm påvirkning på postpunk, både i Norge og i resten av verden. Jeg vet at det er andre samtidskomponister som setter ham høyt. For min egen del setter jeg pris på hans evne til å omsette ganske rare ideer om til attraktiv lyd, særlig i samarbeidet med Brian Eno.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Nytt blikk på Ziggy

Forrige uke begynte Alpaca Ensemble arbeidet med å spille inn musikken, og gikk i studio sammen med Maja Ratkje. På torsdag, 25. april, skal de til Soddjazzfestivalen på Inderøy for å spille forestillingen for siste gang i denne omgang. Også vokalisten Andreas Elvenes medvirker på konserten.

Det Trondheimsbaserte Alpaca Ensemble består i denne omgang av Marianne Baudouin Lie (cello), Else Bø (piano ), Sigrid Elisabeth Stang (fiolin) og Alex Robson (fiolin). Pekka Stokke står for videoinnslag og lysdesign til forestillingen, som blir tatt opp igjen når albumet skal lanseres.

Alpaca Ensemble sier selv at de ønsker å utforske skjæringspunktet mellom populærkulturen og samtidsmusikken, og har tidligere stått bak en rekke plateinnspillinger, prosjekter og forestillinger. I 2010 ble de dobbelt spellemannsnominert for CDen “Systema Naturae” med kammermusikk av Lene Grenager.