Styreleder i Universal Music Group vil ha ny modell for strømmeutbetalinger

Verdens største musikkselskap skal være i gang med en modell som endrer – eller erstatter – den omstridte pro rata-modellen for utbetalinger til musikkskapere.

Ved inngangen til året publiserte musikkbransjenettstedet Music Business Worldwide (MBW) et skriv fra styreleder og administrerende direktør Sir Lucian Grainge i Universal Music Group (UMG) – morselskapet for Universal Music Norge, og en rekke andre Universal-filialer. Det oppsiktsvekkende i brevet (som skal være skrevet til alle Universals ansatte) er at Grainge adresserer det mange opphavsrepresentanter og artister har forsøkt å få plateselskapene i tale om i mange år: Betalingsmodellene for utbetalinger til musikkskaperne som fyller strømmeplattformene.

I det interne – lekkede? – brevet tar Grainge utgangspunkt i det han kaller den fundamentale transformasjon av musikkbransjen som endret måten musikk blir presentert og konsumert på på strømmeplattformer:

– Og selv om denne utviklingen har skapt enorme muligheter og fordeler for artister og forbrukere – gjenspeilet i økt lyttemangfold som i utgangspunktet følger med bruk av abonnement – ​​har den også skapt biprodukter som blir stadig mer forvirrende og utilfredsstillende for dem ettersom volumet av støy på markedet har økt. I dag legger noen plattformer til 100 000 spor per dag. Og med et så stort og unavigerbart antall spor som oversvømmer plattformene, blir forbrukere i økende grad veiledet av algoritmer til funksjonelt innhold av lavere kvalitet som i noen tilfeller knapt kan passere som «musikk». Slik siterer MBW Universal-toppen. Flere medier, inkludert Variety, har sitert artikkelen med internbrevet.

UMG-direktøren antyder at det kommer en ny modell for utbetalingene for strømming av musikk. I følge MBW skal også Grainge ta til orde for at den såkalte pro rata-modellen må byttes ut: Music needs a new streaming payout model … and we’re working on it.

Universal-sjef i Norge, Bjørn Rogstad, skriver til ballade.no at han ikke har noen kommentarer til hvilken utbetalingsmodell som bestemmer hvor mye artistene og opphaverne skal tjene på musikkstrømminga.

Nytt år, nye klager på artistbetalinger

Tilfeldigvis kom nyheten om Grainges planer samtidig som Universal saksøkes av den amerikanske rapduoen Black Sheep, som mener UMG skylder musikkskapere store summer: Nyhetsbyrået Reuters siterer rapperne og låtskriverne Andres Titus og William McLean fra rettssalen på at de mener plateselskapet har hindret 750 millioner dollar fra å nå artistene. Black Sheep mener, igjen i følge MBW, at artistutbetalingene ble lagt for lavt i UMGs avtale med strømmeplattformen Spotify, og at UMG overtok aksjer i strømmeplattformen – uten at verdien av disse synes i artistkontraktene.

MBW skriver videre at «In addition, the lawsuit attacks Universal for having ‘failed to account for its Spotify stock in the royalty statements that it provided to [Black Sheep] and [other artists]’.» UMG kommenterer søksmålet med at

– Vi har en veletablert merittliste når det gjelder å kjempe for artistkompensasjon, og påstanden om at [selskapet] vil ta egenkapital på bekostning av artistkompensasjon er åpenbart falsk og absurd.

Universal Music Norge, ved direktør Bjørn Rogstad, vil heller ikke kommentere dette søksmålet.

Universal regnes som verdens største musikkselskap.