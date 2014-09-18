Kontrollkomiteens rapport

Vi publiserer her Kontrollkomiteen i Norges Korforbunds rapport for 2012 og 2013, som skal behandles under forbundets landsmøte neste helg.

Kontrollrapporten viser tydelig at striden i en av de største frivillige organisasjonene i norsk musikkliv ikke er over, og vi velger derfor å publisere dokumentet. Flere av de berørte i dokumentet har uttalt seg Ballade, se sakene Rapport skaper kor-debatt og – Injurierende.

Årsrapport fra kontrollkomiteen for 2012 of 2013

Godkjent av kontrollkomiteen i møte 10. august 2014

A Kontrollkomiteens formål

I retningslinjer gitt av landsmøtet i 2010 prk 2-7 heter det:

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at organisasjonen ledes og fungerer på en hensiktsmessig, økonomisk forsvarlig og betryggende måte utfra de vedtekter og vedtak, samt gjeldende handlingsplaner Norges Korforbund har.

På alle områder samarbeider kontrollkomiteen med Norges Korforbunds styre.

I den utstrekning den finner det påkrevet har kontrollkomiteen full tilgang til organisasjonens møtebøker, arkiv og regnskap. Videre skal styret informere kontrollkomiteen om forhold som kan forventes å være av interesse for komiteen, herunder møtebøker fra alle styremøter.

Kontrollkomiteen har et selvstendig ansvar for å ivareta de oppgaver og forpliktelser den er pålagt. Den må selv bestemme når og hvordan den skal arbeide utfra de vedtak som er gitt av landsmøtet.

Komiteen skal møtes så ofte lederen finner det påkrevet.

Komiteen skal under møtelederens ansvar føre møtebok som undertegnes av møtedeltakerne. Møteboka skal legges frem for styret. Komiteen rapporterer til landsmøtet gjennom Melding om virksomheten»

B Kontrollkomiteens sammensetning

Landsmøtet i 2010 fattet følgende vedtak:

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

«Det etableres en kontrollkomite som skal sikre intensjonene i vedtekter , og landsmøtevedtak. Landsmøtet velger leder, to representanter og to vararepresentanter. Kontrollkomiteen forholder seg kun til organisasjonens styre. Komiteen arbeider etter instruks gitt av landsmøtet.»

Disse ble valgt som medlemmer i komiteen på landsmøtet i 2012:

Leder: Harold Jenssen NK Troms 2 år

Medlem Øivind Bjurbeck NK Hedmark, 4 år

Medlem: Astrid Wille Hansen, NK Rogaland 2 år

1. vara: Olav Sørebø NK Vestfold 2 år

2. vara Jan Erik Hirkiølen NK Østerdalen 2 år

C Saksbehandlingen i Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen heretter kalt (KK) har gjort sine vedtak i møter. Det er skrevet protokoll fra møtene. Disse skal etter KKs retningslinjer, sendes sentralstyret, noe som ikke er gjort etter november 2012. Dette skyldes at KK på sine møter, aldri fikk fullføre sakene som skulle behandles, enten fordi KK ikke fikk tilsendt nødvendig dokumentasjon, ikke fikk tilsendt dokumentasjon, møtebøker fra sentralstyret hadde vedtak som var mangelfulle og ikke ga noen fullgod redegjørelse om hva som var vedtatt, eller at sentralstyret nektet KK innsyn. Dette kom særlig til uttrykk i siste kvartal 2013 hvor sentralstyret nærmest ga uttrykk for å skulle instruere KK i sitt arbeid.

KK syntes det var både pinlig og flaut at vår egen organisasjon, Norges Korforbund ved sentralstyret, ikke klarte å gjennomføre det som står i KKs retningslinjer, og som de selv har vært med å vedta på landsmøtet i 2010. Dette gjelder spesielt om KKs selvstendighet til selv å bestemme både når og hvordan den skal arbeid! Dermed ble møtebøkene liggende i påvente av å få oversendt info slik at vi kunne få avsluttet sakene og gjort ferdig protokollene. For KK oppleves situasjonen ganske meningsløs når KK legger ned betydelig «dugnadsarbeid» i å utøve den kontrollen organisasjonen både forventer og har tillit til skal bli gjort!

D. Kontrollkomiteens arbeid

Kontrollperiode:

KK skal føre tilsyn for inneværende landsmøteperiode, dvs. for kalenderårene 2012 og 2013. På grunn av at flere tiltak vedtatt i 2012 blir iverksatt eller blir gjennomført i 2013, vil KK måtte komme til å overlappe årsskiftet for å få en mer tematisk oversikt. Dermed blir disse to årene sett på som en helhet i denne landsmøterapporten. Dessuten har vi for sammenhengens skyld valgt å «avslutte», vår rapport ved ekstraordinært landsmøte 19. januar 2014.

Vårt arbeid er basert på landsmøtevedtak og Norges Korforbunds vedtekter. Dessuten har vi lagt til grunn det vi har fått tilgang til av dokumenter fra sentralstyret, i hovedsak bare møtebøker fordi saksframlegg sjelden har vært lagt fram til sentralstyremøtene, noe som i seg selv er brudd på landsmøtevedtak! På anmodning har vi også fått skriv fra organisasjoner utenfor NK. I samtale med revisor fikk KK i 2013 oversendt revisjonsrapporter fra NKs revisor. Disse gjaldt fra 2009 til 2012.

KK kjente ikke til at NK mottok revisjonsrapporter gjennom regnskapsåret. Derimot har KK i ettertid fått voldsom kritikk fra forrige sentralstyret fordi KK ikke tok tak i innholdet i disse rapportene. KK stiller seg uforstående til denne kritikken når KK aldri fikk oversendt revisjonsrapporter fra sentralstyret, og dermed heller ikke kjente til at det eksisterte slike rapporter.

Manglende oppfølging:

Fra I. januar 2012 og fram til 24. oktober 2012 har sentralstyret hatt fire møter, 13.01.12, 16.04.12, 21.05.12 og 21.09.12.

Året som helhet merker seg ut på flere måter. Generalsekretær Cathrine Schumann har fra starten i NK (11.05.2009) utvist solide kunnskaper i måten å utføre sekretærarbeid på, med godt underbygde saksframlegg, forslag til vedtak og oversiktlige og fyldige møtereferater.

I sentralstyremøte 16. april vedtas i sak 12112:

«Politiattest for ansatte og tillitsvalgte i Norges Korforbund innføres snarest og senest innen 01.01.13».

Bakgrunnen for vedtaket var bl.a. at NK har både barne- og ungdomskor som medlemmer, og at NK samarbeider med andre barne- og ungdomsorganisasjoner og kulturskoler.

Administrasjonen i NK sendte ut epost til distriktsledere med informasjon om at saken ville bli behandlet i sentralstyret. Tilbakemeldingene var meget positive med unntak av en, og derfor bør også saken kunne innføres snarest i Norges Korforbund, skriver gen.sekr. i sitt saksframlegg, noe som også ble vedtatt.

KK har ikke dokumentasjon på at administrasjonen i NK verken under gen.sekr. Schumann eller daglig leder Rune Bergmanns ledelse har fulgt opp dette vedtaket.

Sentralstyret har møte 21. september og behandler bl.a. sak 26/12.

IKT og DATASIKKERHET.

Følgende vedtak ble gjort:

Arkivering: Møtebøker, styrepapirer, etiske retningslinjer, arbeidsmiljøregelverk, planer, møtereferat fra regionmøter, stabsmøter, utvalgsmøter osv fra 2009 og framover må samles og arkiveres i papirformat i brannsikkert skap. Alle dokumentene skal legges i scannet form på intranettet tilgjengelig for styret, kontrollkomite, ansatte og tillitsvalgte. Det tas utskrift av hele medlemsregisteret og registeret gjennomgås samtidig for feilrapportering av medlemmer og feiladresserte Korblad. Ledergruppa gis fullmakt til umiddelbart å leie inn personell til dette om det ikke kan løses innenfor dagens stab.

Enstemmig vedtak.

KK har ikke mottatt dokumentasjon på at vedtaket er gjennomført verken delvis eller i sin helhet. KK opplever NKs administrative og organisatoriske rutiner som sterkt fraværende. KK mener det nye sentralstyret bør prioritere denne saken meget høyt både av hensyn til de ansatte og de tillitsvalgte.

Den 29. november 2012 hadde KK sitt første møte etter landsmøtet i Svolvær 21.-23. september.

Sak 3/12 på KKs møte var: Nytt fra NK v/ass. gen.sekr. Rune Bergmann. Til stede på KKs møte utenom de faste medlemmene, var president Svend-Ola Hådi og ass. gen.sekr. Rune Bergmann.

Manglende administrativ styring:

I møtet blir KK kjent med en henvendelse til NK fra NK Sør-Trøndelag i august 2012, hvor man stiller spørsmål angående manglende kontingentutbetaling til distriktsleddet. Like etter landsmøtet har gen.sekr. Schumann sin ferie, og det viser seg nå at det ikke er satt i verk purringer på utestående medlemskontingent. I oktober oppdager VG-konsulent Martin Borgnes at det er manglende kontingentinnbetaling, og sammen med andre utestående fordringer beløper dette seg til ca. tre mill. kroner.

KK orienteres også om at Øyvind Bremnes og Martin Borgnes har varslet om kritisk tilstand for IKT-systemet som var levert av AlreadyOn. På grunn av den alvorlige situasjonen med store mangler ved IKT-systemet og datasikkerheten, samt at det var flere mill. kr. i utestående kontingent, tok tidligere president Svend-Ola Hådi initiativ til at det ble hentet inn eksterne granskere fra EVRY og KPMG.

I oktober 2012 blir både EVRY- og KPMG-rapporten bestilt for å klarlegge forholdene relatert til IKT-systemet og til økonomi- og regnskapsforvaltningen. Utredningsarbeidet for NK Utvikling blir satt i gang i henhold til strategien lagt av landsmøtet. Per Ståle Knardal og Håkon Matti Skrede blir leid inn på timebasis som utredningsrådgivere.

Husleieavtalen for lokalene i Nedre Voll gate blir ikke fornyet av gen.sekr. Schumann. Dermed må NK se seg om etter nye lokaler som ender med Stortingsgata 22, 4. etasje med 14 kontorer. Sentralstyret godkjenner inngåelse av kontrakt med flytting til de nye lokalene og presiserer at: Forutsetningen er at økningen i husleiekostnader dekkes inn via ordinært budsjett, eventuelt også ved utleie av ledige lokaler.

Sommeren 2014 er åtte kontorer ledige. Årlig husleie kr. 1.342.000 eks. moms. Leieavtalen kan ikke sies opp i leieperioden som varer til 28/2-2018. Avtalen er undertegnet av daglig leder Rune Bergmann 17. januar 2013.

Regnskapet for 2012 viser et underskudd på kr. 716.969,-.

ÅRET 2013 — OPPRYDDINGEN SOM IKKE KOM

Første sentralstyremøte holdes 10.-11. og 13. januar. I tiden som følger, avslutter NK arbeidsforholdet med gen.sekr. Cathrine Schumann og økonomisjef Tony Nguyen. Erland Dalen avslutter sitt nåværende arbeidsforhold hos NK 1.juni.

Nødvendige grep

Sentralstyret har møter 17. og 23. oktober 2012 og følgende vedtak ble gjort:

I perioden 29. oktober -12 til 11.januar 2013 gis gen. sekr. Schumann bestemte, avgrensede arbeidsoppgaver, mens musikkpolitisk rådgiver Rune Bergmann går inn som assisterende gen. sekr. og overtar ansvaretfor gen.sekr. Schumann sine daglige oppgaver for samme tidsrom.

Sentralstyrets vedtak var også bindende som fullmakt til assisterende gen.sekr.

På sentralstyremøte l0.-11. og 13.januar foreligger følgende tillegg til vedtaket om daglig ledelse av Norges Korforbund i fortsettelsen:

«Sentralstyret gir Musikkpolitisk rådgiver/assisterende generalsekretær/ fungerende daglig leder forlenget funksjonstid med de samme vilkårene og fullmakter som tidligere generalsekretær hadde inntil neste sentralstyremøte. Det utarbeides en oppdatert bemanningsplan.»

KK oppfatter dette som sentralstyrets intensjon, og den blir enstemmig vedtatt i neste møte.

Sentralstyret vedtar i møte 13.februar å gi musikkpolitisk rådgiver/assisterende generalsekretær/fungerende daglig leder Rune Bergmann forlenget funksjonstid med de samme vilkårene og fullmakter som tidligere. Dette gjeldende fram til neste sentralstyremøte.

Neste sentralstyremøte er 22. april, men saken om Rune Bergmanns funksjonstid videre i NK blir ikke tatt opp som sak etter dette.

Det er først i sentralstyremøtet, sak 5114, 18. jan uar 2014 at tilsettingsforholdet til Rune Bergmann blir slått fast.

SAK 05/14 Kontrakt og arbeidsforhold daglig leder, vedtak i møtet 18. januar 2014

I saksutredningen og vedtaket står følgende:

«Det viser seg at det ikke er ordnet med arbeidsavtale for daglig leder Rune Bergmann ut over vedtak gjort av sentralstyret 01.12.2012. Styret ønsker at vi som arbeidsgiver opptrer ryddig og i tråd med lovverket.

Vi tok derfor kontakt med NK sin advokat for å få hjelp til å ordne opp i forholdet., slik at vi har en gyldig avtale som går fram til fast ansettelse i stillingen som generalsekretær/daglig leder.

Tilbakemelding fra advokat konkluderer med at siden det ikke sto noen til-dato i styreprotokollen av 01.12.201 2 så er dette å se på som et ordinært arbeidsforhold.

VEDTAK:

«Styret har innhentet ekstern juridisk vurdering av daglig leders ansettelsesforhold. Styret tar den juridiske vurderingen til etterretning og legger til grunn at Rune Bergmann har et ordinært arbeidsforhold som daglig leder i Norges Korforbund.

Enstemmig vedtatt.»

KK konstaterer at forrige sentralstyret ga NKs advokat uriktige opplysninger av vesentlig art, til tross for at man i saksutredningen presiserer at man som arbeidsgiver ønsker å opptre ryddig og i tråd med lovverket.

Som nevnt foran i denne rapporten var Rune Bergmanns første periode som fung.gen.sekr. fra 29. oktober 2012 til 11.januar 2013. Fra 13.januar 2013 forlenges Rune Bergmann sin funksjon i form av et tillegg til sentralstyrets vedtak.

I sentralstyremøtet 13. februar 2013 forlenges Rune Bergmann sin funksjon formeldt i vedtaks form til neste sentralstyremøte som var 22. april 2013.

KK oppfatter dette slik at Rune Bergmann hadde et tidsavgrenset arbeidsforhold med bestemte arbeidsfunksjoner og fullmakter fra 29. oktober 2012 til 11.januar 2013, videre til 13. februar og så videre til neste sentralmøte som var 22. april 2013. NKs advokat synes imidlertid å ha fått både uriktige opplysninger og uriktig gjengitt vedtak fra sentralstyremøtet 29. oktober 2012 og senere sentralstyrevedtak. Dette har trolig bidratt til at NKs advokat har konkludert i sitt råd til sentralstyret på bakgrunn av den feilinformasjonen han har mottatt fra forrige sentralstyre.

Varsel fra verneombud i NK

KK er kjent med at ni av NKs totalt 11 ansatte har stilt seg bak en uttalelse fra verneombud for NKs ansatte rettet til sentralstyret 13.11.2013. To valgte ikke å kommentere den. I varslet trekkes blant annet fram at det i stor grad handler om uforsvarlig saksbehandling ved at ansatte føler seg oversett, ikke er tatt med på råd, ikke får brukt kompetansen sin til fulle, at det kan være en følelse av at man får halve sannheter og ikke minst at man har liten medvirkningsrett ved at ansatte føler seg oversett. Varslet gir en grundig beskrivelse av de interne forhold, om hvordan NK ledes, oppbygging, struktur eller mangel på struktur, mangel på åpenhet, mistenkeliggjøring og manglende muligheter til å få være med å utvikle NK til en flott og profesjonell arbeidsplass. De ansatte ønsker å få være med å utvikle NK til en organisasjon som har tillit og skaper verdier for medlemmer og samfunnet for øvrig, noe de føler de ikke får muligheter til. Sentralstyrets ansvar som arbeidsgiver trekkes fram, og det vises til at det er arbeidsgiver som skal legge til rette for at ikke konflikter oppstår, og eventuelt følge opp slik at konflikter blir bilagt eller løst.

Sentralstyret er i utgangspunktet ikke direkte involvert i den daglige driften. Likevel hviler det et klart ansvar på styret når de blir kjent med at det er konflikter og et anstrengt arbeidsmiljø på hovedkontoret, og der daglig leder Rune Bergmann selv er en del av konflikten, heter det blant annet i varsler fra verneombudet i NK.

Etter det KK kjenner til, har det ikke vært møte mellom det forrige sentralstyret og verneombudet/ansatte. KK konstaterer at sentralstyrets tiltak for å bedre arbeidsmiljøet på NKs hovedkontor, er å tilsette Rune Bergmann til NKs nye daglige leder, personen som av verneombudet blir beskrevet som en del av arbeidskonflikten ved NKs hovedkontor!

IKT-vedtak

I telefonstyremøtet 9. desember 2012 ble det vedtatt at det skal inngås avtale med Acando AS om leveranse av ny, integrert IKT-løsning for medlemsregister, tilskuddsportal, kor.no og økonomisystem i henhold til kravspesifikasjon, EVRY-rapporten og tilbudet fra Acando AS. Investeringen på kr. 2.5 mill. kroner deles i to faser: Investeringen i første fase på en mill. kroner faktureres på 2012.

I telefonstyremøtet 13. februar 2013 vedtas enstemmig at IKT fase to godkjennes innenfor en ramme på 1.5 mill. kroner. Den totale investeringen er nå på 2.5 mill. kroner og skal avskrives med 20 prosent pr. år i fem år og finansieres under posten VO utviklingsmidler.

Av NKs regnskap for 2013 går det fram at utgiftene i fase to er tatt med i sin helhet uten at sentralstyrets vedtak fra 13. februar 2013 er opphevet. KK har ikke funnet dokumentert at sentralstyret har vedtatt løsningen som framgår av 2013-regnskapet. Avgjørelsen ansees tatt av daglig leder uten at det ligger en organisatorisk og demokratisk behandling av sentralstyret bak.

KK konstaterer at daglig leder Rune Bergmann her har tatt seg til rette og gått utenom det enstemmige vedtaket fra sentralstyret om avskriving med 20 prosent pr. år over fem år og finansiering under posten VO utviklingsmidler. Om sentralstyrets enstemmige vedtak var blitt fulgt, ville dette redusere NKs utgifter over fem år med kr. 500.000 pr år, og NK ville ha fått 2.5 mill. kr. mindre i utgiftsbelastning.

Ved å omgå sentralstyrets vedtak, mener KK at dette har bidratt til å påføre NK et betydelig regnskapsmessig underskudd for 2013, stikk i strid med det som var forutsetningen da sentralstyret enstemmig vedtok IKT-investeringen i februar 2013.

FRA FOLKEUNIVERSITETET (FU) TIL STUDIEFORBUNDET KOR (SfK)

Etter at Norges Korforbund (NK) ble medlem av Folkeuniversitetet (FU) 2002, fikk flere distriktsledd fylkestilskudd fra FU på grunnlag av de VO-timene man hadde for hvert år.

Etter noen år stanser FU disse overføringene til distriktsleddene. FUs regioner er selvstendige, juridiske enheter, og blant annet på grunn av at den økonomisk situasjonen i flere av FUs regionale foretak er blitt svakere med årene, kutter FU overføringene til NK. Dette til tross for at de fortsatt får overført fylkesmidler som også inneholder NKs andel på bakgrunn av distriktsleddenes VO-timer. Dette gjør at det fremmes sak på landsmøtet i 2010 om å vurdere NKs tilknytning til FU. Sentralstyret får landsmøtets fullmakt til å evaluere og utrede NKs medlemskap i FU.

Våren 2013 kommer det kraftige kutt i VO-overføringen fra FU. Dette vil få store konsekvenser for NKs budsjetter.

Sentralstyret har møte 22. april hvor bl.a. følgende ble vedtatt:

Daglig leder gis fullmakt til å si opp Norges Korforbund sitt medlemskap i Studieforbundet Folkeuniversitetet senest innen 01.05.2013. Generell orientering om etablering av Studieforbundet KOR, med forslag til vedtak i Distriktsleddene, stiftelsesprotokoll og vedtekter for Studieforbundet KOR sendes distriktsleddene innen 26. april 2013. Det innkalles til regionstyremøter for drøftelser innen 29. April 2013. Det forutsettes behandling i distriktsleddene av Studieforbundet KOR innen 01. Juni 2013.

Det innkalles til ekstraordinært Landsmøte i Stavanger 19. September 2013 med frist for innkalling 19. Juli 2013. Andre kororganisasjoner kan søke om medlemskap i Studieforbundet KOR.

Enstemmig vedtatt.

Studieforbundet KOR blir godkjent av Vox som eget studieforbund, 9. august 2013 med virkning fra 1. januar 2014.

I løpet av høsten 2013 skulle man jobbe fram den organisasjonsmessige forankringen med 15 registrerte lokale enheter av SfK (som skulle stiftes og registreres i Brønnøysundregistrene, og med vedtekter for alle enhetene.

Hva førte sentralstyrets veivalg til etter sentralstyremøtet på Gardermoen 20.-22. september 2013?

Fra 22. september går fungerende president Liv Oda Dale inn som styreleder i interimsstyret for Sfl<.. Det første møtet i SfK( skulle være et ekstraordinært årsmøte på høsten i fjor. Dette møtet blir først holdt 19.januar 2014. I forbindelse med regnskapsavslutningen for NK 2013 går det fram at NK har et tilgodehavende hos SfK (på kr. 314,498,- hvorav ca. kr. 179.989,­ er honorar/lønn, for okt., nov. og des. 2013, og med kr. 27.000,- i husleie for samme tidsrom.

Manglende dokumentasjon

KK konstaterer at det hittil ikke er framlagt noen dokumentasjon eller avtaler mellom NK og SfK om at NK har et slikt tilgodehavende hos SfK. Beløpet med unntak av advokatutgifter til etableringen av SfK våren og sommeren 2013, synes å være fiktive og kan neppe ha annen hensikt enn å redusere NKs underskudd for 2013 med tilsvarende beløp! KKs klare oppfatning er at det ikke ble jobbet med SfK etter ledersamlingen på Gardermoen i september fjor.

Dramatiske dager

Leder Stein T. B. Høyer i det nyvalgte styret i SfK (av 19.januar i år erkjenner i møte med Vox 11.03.14 at vilkåret i § 5d regional organisasjonsmessig forankring ikke er oppfylt, og Vox vurderer opplysningene slik at heller ikke vilkåret i § Se demokratisk oppbygging er oppfylt. På denne bakgrunn varsler Vox at man vil fatte vedtak om bortfall av grunntilskudd, og vedtak om tilbaketrekking av godkjennelse som studieforbund.

I stedet for å sette igang prosessen med å få etablert de 15 lokale SfK-enhetene som skulle være gjort allerede i fjor høst, velger styret i SfK å forholde seg passiv ut over våren mens man venter på svaret fra Vox, om Vox vil vedta bortfall av grunntilskudd og varsel om vedtak om tilbaketrekking av godkjenningen som studieforbund.

I sentralstyremøtet 29. og 30. mai antyder sentralstyremedlem og styreleder i SfK, Stein Høyer, at det ser ut til å være urealistisk å få formaliteter på plass tidsnok til å kunne kvalifisere for VO-midler for første halvår.

Resultatet blir at det sprer seg stor usikkerhet blant mange tillitsvalgte rundt om i organisasjonen.

Etter sanksjon i Sfl(s styre tar leder med støtte også fra NKs president, kontakt med Folkeuniversitetet for å drøfte muligheten for å komme tilbake til forbundet igjen, såkalte «sonderinger».

Kritikk i sentralstyret

I sentralstyremøtet 29.-30. mai har tre av medlemmene lagt ved en merknad hvor det blant annet heter at styret i SfK i tiden fram til siste sentralstyremøte har utvist en sendrektighet som har bidratt til å forsinke prosessen med å få etablert fylkeslagene. Det kan ta tid å få fylkeslagene på plass og gjøre dem operative. De tre medlemmene ønsker å starte denne prosessen snarest mulig og ikke sitte og vente på svaret fra Vox, heter det i merknaden.

Det at de fremste tillitsvalgte i NK og SfK tar kontakt med Folkeuniversitetet for å sondere muligheten for NK til å komme tilbake til FU, oppfatter KK som en meget klanderverdig handling, og det er heller ikke i samsvar med vedtak verken i sentralstyret, styret i SfK eller i årsmøtet i SfK.

KK registrerer også at det blant ansatte gis uttrykk for en negativ holdning til SfK.

KK vil derfor understreke at SfK ikke bare dreier seg om VO-overføringer, men særlig muligheten til å nå inn på andre områder innen offentlig forvaltning som besitter betydelige, offentlige midler. Dette er områder hvor NK aldri vil kunne komme i betraktning, uten etableringen av SfK!

Formidabel innsats

I løpet av noen uker før sommerferien lager styret i SfK ved leder Stein T. B. Høyer et konsept til bruk i forbindelse med etableringen av de 15 lokale SfK-enhetene som nå må registreres i Brønnøysundregistrene innen 1.juli 2014. Takket være de mange titalls engasjerte og entusiastiske tillitsvalgte landet rundt, blir siste registrering foretatt 1.juli som er siste frist for å oversende dokumentasjonen til Vox. To dager senere er godkjenningen for det arbeidet som er gjort, godkjent, og SfK-enhetene er dermed et faktum!

De tillitsvalgtes store innsats bidrar til at Vox har gitt melding om at det ikke blir iverksatt noe trekk i overføringene til SfK slik de tidligere har signalisert. Dermed vil Vox overføre grunntilskuddet/VO-tilskuddet til SfK, og Vox vil heller ikke trekke tilbake godkjenningen av SfK som eget studieforbund!

Kritikk av daglig leder Rune Bergmann

I forbindelse med godkjenning av innkalling og saksliste i sentralstyremøtet 5.-6. juni 2013, er følgende protokollert:

«Styret ønsker å føre til protokoll at dagens hovedstyremøte uttrykker sterk misnøye med at viktige sakspapirer ble mottatt de siste timene før møtestart. Kravet er at sakspapirer skal være utsendt minimum 1 uke før møtetidspunkt slik at en grundig forberedelse kan bli foretatt av styremedlemmene. »

I det påfølgende enstemmige vedtaket heter det:

«Styret pålegger administrasjonen å utrede de enkelte saker i god tid og at sakspapirene sendes ut i rimelig tid slik at hvert enkelt styremedlem får satt seg grundig inn i hver enkelt sak. Innkalling og sakliste ble godkjent. Enstemmig vedtak.»

Saker som NK UTVIKLING og NK UNG blir enstemmig vedtatt av sentralstyret for utredning av administrasjonen og AU for NK UNG. DUR for unge skal gjennomføres i løpet av høsten 2013.

KK har imidlertid ingen dokumentasjon på at administrasjonen ved daglig leder Rune Bergmann, har tatt tak i saken, og at vedtakene er blitt gjennomført i henhold til sentralstyrets intensjon.

Dramatikken starter

I sentralstyremøtet i Ålesund 5.-6. juni blir årets første økonomirapport lagt fram for sentralstyret. Behovet for innsparinger er betydelig. Rådgiver Per Ståle Knardal gjorde rede for en rekke problemstillinger, og at sentralstyret måtte se på mulighetene både for innsparinger, men ikke minst behovet for en endring av kurs og økonomi i framtida.

Administrasjonen legger fram en økonomisk analyse som i februar viste kr. 716.969 i underskudd. I slutten av april ligger årets underskuddet an til å komme på kr. 3.098.737, og dette blir behandlet i junimøtet. Sentralstyret vedtar nå en spareplan på til sammen kr. 2.582.000,- .

Tallmagi på Gardermoen

I sentralstyremøtet på Gardermoen i september legger administrasjonen fram et estimat for mulige kutt på kr. 1.642.561 og underskuddet vil i så fall bli redusert til 1.4 mill. i forhold til totalt underskuddet på kr. 3.098.737 i juni.

Under septembermøtet skulle administrasjonen legge fram et budsjett som skulle vise underskuddet på 1.4 mill. kroner fra junimøtet, men i stedet legger administrasjonen fram et underskudd på hele 2.425.463, det vil si en mill. kroner mer enn underskuddet i juni.

KK mener at administrasjonens økonomiske oversikt over budsjettsituasjonen i NK i september 2013 både er feil og forvirrende. Dersom underskuddet i september er på kr. 2.425.463, skulle underskuddet i juni være en mill. kroner høyere, dvs. hele kr. 4.098.737 og ikke kr. 3098.463 som administrasjonen legger fram.

Dersom underskuddet i juni på kr. 3098. 737 er korrekt, skulle underskuddet på Gardermoen i september være på kr. 1.4 mill. og ikke kr. 2.425.463 slik administrasjonen presenterer tallene for de tillitsvalgte.

KK registrerte at det var storforvirring og fortvilelse ved gjennomgangen av budsjettene på fellesmøtet på Gardermoen. Det at VO var utelatt, og atflytting av millionbeløp så lett lot seg gjennomføre, sto nok for mange som en gordisk knute!

Brudd på landsmøtevedtak og Norges Korforbund sine vedtekter:

ETABLERT VO-OVERFØRING:

På ledermøtet på Gardermoen 20.-22 . september 2013 presenterer administrasjonen et forslag til budsjett for 2014 som er godkjent av sentralstyret. I dette budsjettet er det ikke tatt med VO-overføringer fra SfK til NK. Dette er brudd på landsmøtets vedtak fra 2012 hvor det ble vedtatt budsjett for 2013 og 2014 med en overføring av VO-midler på 3 mill. kroner pr. år.

Når denne VO-overføringen ikke er tatt inn i administrasjonen sitt budsjettforslaget for 2014, mener KK at dette er et klart brudd på tidligere landsmøtevedtak om VO-overføringer til NK, og det som landsmøtet i 2012 hadde bestemt.

Etter å ha presentert et underskudd på 2014-budsjettet på over 3 mill. kroner, uten å presisere at VO-overføringen er utelatt, oppnår sentralstyret å skake opp alle tillitsvalgte. Hos noen går denne fortvilelsen over til å se på muligheten for at hvert kor i NK bør avstå kr. 500,- for å avhjelpe NK i denne økonomisk, alvorlige situasjonen.

FRIE FULLMAKTER:

På sentralstyremøtet på Gardermoen i september gis daglig leder frie fullmakter. Eneste reservasjonen er at daglig leder skal rapportere månedl ig tilbake til sentralstyret om hvordan fullmakten er benyttet.

Det er en gjennomført praksis både i offentlig og privat virksomhet at den som selv har fått delegert en myndighet/fullmakt, som her hvor landsmøtet har gitt sentralstyret «fullmakt» til å styre mellom landsmøtene, ikke kan delegere denne fullmakten videre.

Etter to måneder ber KK sentralstyret om å få tilsendt de to første rapportene om hvordan daglig leder har benyttet den frie fullmakten, KK får ikke disse rapportene, og KKs konklusjon er at daglig leder ikke har tatt hensyn til sentralstyrets krav, og sentralstyret har heller ikke vist interesse for å få disse viktige rapportene!

TILSETTINGER:

Daglig leder Rune Bergmann foretar tilsetting av «administrasjonssjef ‘, ei stilling som ikke framgår av bemanningsplanen i NK. Dette er brudd på Norges Korforbunds vedtekter paragraf 5e hvor det blant annet heter: «Styret vedtar administrasjons- og bemanningsplan og ansetter nødvendig kvalifisert personale.»

I svaret til KK fra fungerende president Liv Oda Dale sier hun at daglig leder fikk beskjed av tidligere president Svend Ola Hådi om å opprette stilling administrasjonssjef, dette uten at styret i NK hadde gjort vedtak om ei slik endring i bemanningsplanen til NK.

KK kan vanskelig forholde seg til et slikt svar, all den tid både daglig leder og sentralstyret vet at det er kun når sentralstyret er samlet som kollegium at de har beslutningsmyndig. Hva enkeltmedlemmer hevder utenfor styrerommet, kan ikke tillegges avgjørende vekt og vitner om ansvarsfraskrivelse.

OPPSIGELSER:

Fra 1. oktober 2013 sier daglig leder Rune Bergmann opp ansatte tilsvarende 6,4 stillinger, gjeldende fra 1.januar 2014. Dette er fordelt på hovedkontoret og musikfaglig/org.kons. i regionene og økonomi både ved hovedkontoret og i regionene.

KK har påpekt at nedbemanningen i regionene er brudd på landsmøtevedtak både fra 2008, 2010 og 2012 hvor regionene er omtalt på forskjellig vis. Da landsmøtet i 2010 vedtok å overta arbeidsgiveransvaret for de ansatte i regionene fra 2011, var det ikke tatt noen reservasjoner når det gjaldt bemanningen. Dermed vedtok landsmøtet overtakelsen fra 1/1- 2011 med den bemanningen regionene da hadde.

Kostnadene til dette var også vedtatt i budsjettene for 2011 og 2012. Nedbemanningen i tre av regionene fra det nivået man hadde helt fram til årsskiftet 2013, er gjort uten at sentralstyret har tatt hensyn til arbeidsbyrden som ligger der, og som forventes skal bli gjort ut over i 2014, men med langt færre til å ta seg av arbeidet.

Økningen i aktivitet i regionene har tiltatt både gjennom landsmøtevedtak og vedtak i sentralstyret og regionstyrene. KK mener derfor at sentralstyret har brutt de forutsetningene landsmøtene har lagt til grunn for etablering av regionene og de oppgavene regionene er blitt tildelt ut fra den bemanningen de har hatt. Dessuten skal viktige saker for regionene sendes ut på høring før avgjørelser tas. Dette er ikke gjort i disse sakene, og oppsigelse er derfor et klart brudd på landsmøtevedtak!

Hvordan kunne «vi» hatt så dårlig oversikt over den økonomiske situasjonen?

Landsmøtet i Norges Korforbund vedtok i 2010 blant annet:

«Norges Korforbund skal til enhver tid ha totaloversikt over forbundets økonomi og risiko. Styret skal forelegges en oversikt over budsjett og regnskapsstatus før hvert styremøte sammen med møtepapirene.»

På spørsmål fra KK på Gardermoen i «Krisemøtet» 7. november om sentralstyret fikk slike oversikter, svarte fungerende president Liv Oda Dale at det gjorde man ikke, men man fikk det av og til i perioder.

Med et regnskapsmessig underskudd for 2013 på 2.9 mill. kroner viser dette klart at verken daglig leder Rune Bergmann med sin økonomiske ekspertise eller sentralstyret ved fungerende president Liv Oda Dale har hatt kontroll på økonomien gjennom regnskapsåret 2013.

Dette blir forøvrig bekreftet av fungerende president Liv Oda Dale i en epost til daglig leder Rune Bergmann av 9. desember 2013 hvor hun skriver: «Kva er grunnen til at økonomistyringa har svikta så totalt? Korleis kan styret og administrasjonen hatt så dårleg oversikt over den økonomiske situasjonen?»

SAKSFORBEREDELSER:

Landsmøtet 2010 vedtok retningslinjer for styret (sentralstyret). Dette gjelder blant annet:

MØTEBOK

For føring av møtebok har landsmøtet bestemt følgende:

«Det skal føres møtebok fra både styremøter og styrebehandlingen uten møter. Møteboka skal inneholde tid, sted, deltakere, hovedtrekkene i saksbehandlingen, generalsekretærens innstilling, avvikende forslag, stemmetall og vedtak. Godkjent møtebok skal gjøres tilgjengelig for alle tillitsvalgte og ansatte.

Styremedlemmene som ikke er enig i et vedtak kan kreve å få med sitt syn i protokollmerknad evt. stemmeforklaring. «

KK mener sentralstyret her har muligheter til betydelige forbedringer!

KK registrer at de færreste møtebøkene er ført i henhold til det landsmøtet har vedtatt. Møteboka fra Gardermoen 20.-21. september 2013 merker seg spesielt ut.

Her står det ingen ting om at flertallet av sentralstyret ikke møtte opp på avtalt møtested lørdag morgen, men holdt «møte» på ett av sentralstyremedlemmenes rom, uten at president og ett av sentralstyremedlemmene visste om det og var til stedet. Lørdag ettermiddag ble det holdt nytt møte hvor alle var samlet. Denne sekvensen er ikke protokollert, og heller ikke tidsrommet møte varte i. Det går heller ikke fram hvilke saker som ble behandlet fredag, lørdag og søndag formiddag.

Det er ikke protokollert at president Svend Ola Hådi trakk seg, heller ikke i hvilken sak det var, og hva som var den foranliggende årsak enn at det i pressemeldingen er anført to retninger. Hva retningene gikk ut på, og hvilke uenighet om økonomiske VEIVALG som eventuelt lå til grunn, kommer heller ikke fram. At sentralstyret har godtatt denne protokollen, virker ikke betryggende, blant annet når den dagen kommer at NKs historie som en aktiv nasjonal kulturbærer skal skrives ned.

11 UKULTUR — ØKONOMISKE MISLIGHETER?

– Tre generalsekretærer er skiftet ut siden 2009.

– Mistanke om økonomisk mislighold fra tidligere styreleder.

Dette «prydet» artikkelen som Norges Korforbunds mest sentralt betrodde tillitsvalgte/ansatt hadde gitt Kultmag/Ukeavisen og andre medier tilgang til etter ekstraordinært landsmøte 19. januar 2014, og etter at hele sentralstyret med vara var fjernet fra sine verv av delegatene på det ekstraordinære landsmøtet.

KK finner det nødvendig å presisere følgende:

I Norges Korforbund er det kun tre personer etter år 2000 som har hatt signaturrett og dermed hatt den økonomiske kontrollen og disposisjonsretten over Norges Korforbunds økonomi/medlemmenes penger!

Dette er:

Generalsekretær Kåre Hanken

Generalsekretær Cathrine Schumann

Daglig leder Rune Bergmann

Fra 2002 har NK hatt to presidenter:

Einar Eriksen (2002-2006)

Svend-Ola Hådi (2006-2013)

Ingen av disse to presidentene har hatt signaturrett. Dette betyr etter KKs oppfatning, at alle økonomiske transaksjoner som de to presidentene skal ha foretatt, måtte ha generalsekretærenes/daglig leders godkjenning.

Dersom generalsekretæren/daglig leder ikke godkjente transaksjonene, skulle saken legges fram for sentralstyret til behandling. Kom sentralstyret til at transaksjonen var NK uvedkommende, måtte den som hadde foretatt transaksjonen, selv dekke/betale gjeldende beløp. På denne bakgrunn kan KK vanskelig se at det skulle være grunnlag for å rette mistanker om økonomisk mislighold mot de to tidligere presidentene som ikke hadde disposisjonsrett over NKs økonomi/medlemmenes penger!

Å så mistanke om økonomisk mislighold og dermed sette NK i et dårlig lys, må etter KKs oppfatning ha hatt en helt annen hensikt enn å bringe fram fakta!

Tidligere generalsekretær Kåre Hanken:

I hans periode ut over 2000-tallet ble «Sør-Afrika prosjektet» en realitet. Det ble på flere landsmøter drøftet kostnader knyttet til dette prosjektet, og også bruk av administrasjonsressurser. Beløp på flere mill. kroner, ble ofte nevnt. KK har fått tilbakemelding fra tidligere generalsekretær Cathrine Schumann at det ikke finnes noen dokumentasjon i NKs arkiver verken over kostnader eller notater, rapporter ol. Det eneste flere tidligere tillitsvalgte har sagt, er at det ble brukt svært mye «NK-penger», uten at noen tillitsvalgte noen gang fikk kjennskap til de virkelige kostnadene.

Et annet prosjekt i Hankens tid som generalsekretær, var The Barents Intemationale Choral Festival (BICF) som startet i 2003 og var forankret i NK-styret. Prosjektet endte i 2010 med at NK regnskapsførte kr. 200.000 som tap i tillegg til kr.174.917,- som allerede var belastet NKs regnskap. Samlet tap på kr. 374.917,- for NK.

For NKs tillitsvalgte var man bare kjent med NK sin fordring på BICF på kr. 200.000 som framkom som ei note i NKs regnskap på landsmøtet i 2008.

Landsmøtet dette året vedtok å foreta en intern gransking om alle forhold relatert til BICF. Det var denne granskingen som bidro til at det også ble avdekket at BICF i tillegg hadde kostet NK kr. 174.917, men som lå «skjult» i NKs regnskap trolig i den hensikt at NKs medlemmer ikke skulle få den hele og fulle sannheten om de VIRKELIGE kostnadene!

Cathrine Schumann var som generalsekretær, involvert i prosjektet Singing Costa Blanca i 2012. Prosjektet var et NK-prosjekt og ble gjennomført 1.-4. mars 2012. Singing Costa Blanca ble satt i scene høsten 2011 av ansatte ved Norges Korforbunds hovedkontor med Erland Dalen som musikalsk organisator og Cathrine Schumann som ei av ildsjelene bak.

Den 14. mars 2012 ble det i det internasjonale utvalget i NK lagt fram et regnskap med et underskudd på kr. 9582,-. Det ble også antydet en arbeidskraft fra hovedkontoret som kunne beløpe seg til kr.100.000, kanskje mer. Sentralstyret i møte 16. april 2012 ga sin enstemmige tilslutning til utvalgets vedtak.

KK etterlyste budsjett og regnskap for dette prosjektet, og gen.sekr. Schumann opplyste at dette var lagt inn i NKs hovedregnskap.

KK ville dypere inn i saken for å få fram fakta om hva som regnskapsmessig, egentlig hadde skjedd. Saken ble derfor fulgt opp fra KKs side, og KPMG sin gjennomgang av NKs økonomiske situasjon og rutiner avdekket at gen.sekr. Schumann hadde opprettet sin «private» konto i Spania hvor hun hadde satt inn det meste av NKs inntekter i prosjektet.

En ny gjennomgang av NKs regnskap for 2012 bidro til å få fram noen tall som kan tilbakeføres til Singing Costa Blanca.

Prosjektet i 2012 hadde en inntekt på kr. 41.795,37 og totale kostnader på kr. 168.179,67 som gir et underskudd på kr.126.384,30, og ikke et underskudd på kr. 9582,- som resultat, og som Schumann presenterte for det internasjonale utvalget og sentralstyret våren 2012.

Schumann sin «private» konto med NK-penger inneholdt kr. 49.803.09 som er bokført i NKs regnskap for 2013. Dermed gikk det første Singing Costa Blanca-prosjektet med et underskudd på kr. 76.581,21. Schumann forpliktet seg til å reise til Spania og hente pengene, noe som også ble gjort sommeren 2013. Senere krevde hun dekning for disse reiseutgiftene. Verken tidligere president Svend-Ola Hådi, tidligere daglig leder Rune Bergmann eller forrige sentralstyre var villige til å imøtekomme Schumanns krav. Med et nytt sentralstyre fra 19.januar 2014 kom kravet fra Schumann opp på nytt, og hun fikk dekket utgiftene for å hente NKs penger som hun hadde satt inn på sin «private» konto i Spania!

Bruk og misbruk av kredittkort har stått sentralt i NK i 2013

Daglig leder Rune Bergmann:

Ut fra dokumentasjonen KK har fått over daglig leders kortbruk i 2013, kan følgende slås fast:

1. Totalt kortbruk for kr. 126.403,97. Det aller meste mangler dobbeltsignering. Det finnes bilag hvor kun daglig leder har signert sine egne regninger.

2. Parkering er belastet for kr. 9344,-. Dette til tross for at NK betaler parkering til daglig leder i Nedre Voll gate, tidligere NK kontorer, for kr. 41.000 pr. år. Det framgår svært sjelden hvorfor parkeringen måtte finne sted, hvilken anledning og hvem den gjelder for. Mangler stort sett dobbeltsignering på de fleste bilagene.

3. Daglig leder kan ikke legge fram bilag/dokumentasjon på kortbruk for kr. 19.897,14. Dette er å anse for «privat» forbruk av NKs penger!

4. Ved restaurantbesøk etc. har daglig leder brukt kort for kr. 29.178,-. Også her er det stor mangel på dokumentasjon for i hvilken anledning måltidet fant sted, og hvem som deltok. Stort sett mangler det dobbeltsigneringer også her.

5- NK har dekt flyreise München-Oslo-München for Rune Bergmann 14.-16. okt. 2012 med kr. 6.594,00 i forbindelse med ekstraordinært sentralstyremøte. Ifølge møtebøkene har det ikke vært avholdt sentralstyremøte i NK disse dagene. Daglig leder har selv signert bilaget for utbetaling!

KK vil spesielt bemerke at Rune Bergmanns kortbruk i 2013 er ført i NKs regnskap ut fra tilsendte kontoutskrifter og ikke på bakgrunn av kvitteringer/bilag. Dette skyldes at Bergmanns kvitteringer/bilag vedrørende kortbruken hadde han oppbevart i sin private bolig og ikke i NKs lokaler/arkiver hvor NKs dokumenter skal oppbevares. Dokumentasjonen ble ikke levert til NK før daglig leder hadde fratrådt stillingen. Kvitteringene/bilagene er derfor blitt tilrettelagt for regnskapsføring etter hans fratredelse!

Da KK ba forrige sentralstyre om å få tilsendt dokumentasjon over daglig leders kortbruk i 2013, var svaret fra fungerende president Liv Oda Dale:

«Ber og om å få møteboka der kontrollkomiteen vedtok å be om denne omfattande dokumentasjonen som også gjeld personopplysningar m m og bakgrunnen for dette. Kva vil kontrollkomiteen med den dokumentasjonen de etterspør?»

KKs svar finnes i våre retningslinjer pkt. 2 hvor det heter:

«Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at organisasjonen ledes og fungerer på en hensiktsmessig, økonomisk forsvarlig og betryggende måte utfra de vedtekter og vedtak, samt gjeldende handlingsplaner Norges Korforbund har.»

Det var det nye sentralstyret som ga KK tilgang til kortbruken både til daglig leder Rune Bergmann og tidligere president Sven-Ola Hådi, da vi ba om det.

KK vil slå fast at med et NK uten en kontrollkomite, ville disse og andre økonomiske transaksjoner aldri blitt oppdaget. Jmf. revisjonsberetningen for 2013 som ikke nevner noe om kortbruken iNK, og fung. president Liv Oda Dale sin avvisning av vår anmodning om å få dokumentasjon over kortbruken!

Tidligere president Svend-Ola Hådi sin kortbruk fram til Gardermoen 21. september 2013

KK har bedt administrasjonen legge fram regninger/bilag over tidligere president Svend-Ola Hådi sin kortbruk i 2013 fram til han trakk seg som president i NK 21. sept. 2013.

1. Total kortbruk er på kr. 79.222,50. I hovedsak reiseregninger, men også godtgjort utgiftsrefusjoner. Alle regningene er godkjent og signert av administrasjonssjef Anne-Grethe Olden og daglig leder Rune Bergmann eller en av dem.

2. Husleie for Pilestredet Park 32, Oslo.

KK konstaterte at det utspant seg sterk kritikk fra mange hold til tidligere president Hådis bruk av leilighet i Pilestredet Park hvor leien og parkering ble belastet NK med halv husleie på kr. 3.500 pr. måned av total husleie på kr. 7.000,- pr. måned. Spesielt daglig leder Rune Bergmann og fungerende president Liv Oda Dale med det øvrige sentralstyret i ryggen, hadde sterke innvendinger til denne pengebruken. KK har bedt tidligere president Hådi om å klargjøre dette leieforholdet og nødvendigheten av at NK har hatt behov for leilighet i Oslo.

I tilbakemeldingen går det fram at høsten 2012 og våren 2013 gjorde det nødvendig ned en hybel med møterom og parkering i Pilestredet Park. NK hadde på dette tidspunktet ikke noen fungerende hotellavtale. På grunn av stort arbeidspress knyttet til store utestående fordringer, svikt i IKT-system, ny daglig leder, personalsaker, politisk arbeid osv. ble det for oktober 2012 til april 2013 drøftet med administrasjonen i NK om å dekke halvparten av husleia for hybelen med møterom og parkering i Pilestredet Park. Det har aldri vært noen «leilighet» som enkelte ynder å kalle det!

Dette ble sendt inn som reiseregning siden dette kom i stedet for ordinære hotellregninger. Dette sparte NK for store kostnader siden hotellrom i Oslo på det tidspunktet kostet mellom 1200-2000 kroner natta og parkering kr. 300 dagen.

Hådi skriver videre at behovet for presidentens tilstedeværelse på dette tidspunktet var større enn normalt på grunn av bl.a. personalsakene og arbeidet med NK Utvikling som pågikk i denne perioden. Det hendte også at det var behov for å leie hotellrom som møterom. Alt dette i den hensikt å spare kostnader for NK siden bare leiekostnader for møterom i Oslo på denne tiden var ca. 3-4000 kroner hver gang.

KK kan herved bekrefte at dokumentasjonen for utgifter tilknyttet Pilestredet Park (hybel, møterom og parkering) med totalt kr. 3.500 for NK pr. måned), er godkjent av administrasjonssjef Anne-Grethe Olden og signert av daglig leder Rune Bergmann.

Økonomiansvarlig Kari Bjerkmann ved NKs hovedkontor sier til KK at all kortbruk av president Svend-Ola Hådi er postert i regnskapet på bakgrunn av faktura uten bilag, men fakturaene er godkjent av administrasjonssjef Anne-Grethe Olden eller daglig leder Rune Bergmann eller begge.

Bjerkmann forteller at det etter Olden og Bergmanns avgang, ble funnet en perm på administrasjonssjef Olden sitt kontor som inneholdt alle bilagene fra president Hådi. Hun måtte sammenfatte disse i henhold til alle fakturaer. Bjerkmann sier at fakturaer og bilag stemte overens og slår fast at alt av kortbruk for Hådi i 2013 er godkjent og dokumentert.

Forskjellen i kortbruken mellom daglig leder og president, ser ut til å være at president Hådi har brukt kort på sine reiseutgifter som utgjør et betydelig beløp, av totalsummen, og som er i henhold til NKs vedtatte besøksplan, mens noe av kortbruken også gjelder styremiddager på restauranter, pizza m.m. på Dinerskortet.

Bergmanns reiser og hotellopphold er i hovedsak betalt gjennom faktura til NK og ikke ved kortbruk. Dessuten har daglig leder ikke «pålagt» vedtatt besøksplan.

Ukulturen — «Butikk i butikken!»

Dette begrepet ble lansert for KK på møtet med tidligere president Svend-Ola Hådi (SOH) og ass. generalsekretær Rune Bergmann (RB) 29. november 2012. RB viste til musikkfaglige ansatte/dirigenter i NK som tar initiativ til ulike korprosjekt. Disse ansatte legger til rette for det administrative/organisatoriske arbeidet i stor grad i sin arbeidstid i NK. Prosjektene gjennomføres i helgene, og dirigentene tar sitt honorar fra oppdragsgiverne, og pengene går i egne lommer. I tillegg tas avspaseringen i NK fordi man har vært på prosjektoppdrag i helgene.

Det ble lansert nødvendigheten av ikke å tillate de fast tilsatte musikkfaglige/dirigentene slik «overtidsjobbing». Å ha 100 prosent jobb i NK og i tillegg ha opp til 50 prosent jobb som kordirigent i fritiden, ble framhevet med spørsmål om i hvilken jobb man ikke var i stand til å yte hundre prosent? Dessuten var det ingen kontroll med avspaseringene, men nærmest «de kommer og går når det passer».

RB mente dette var en ukultur og et stort problem i NK. Han anså nødvendigheten av å få slutt på at noen få ansatte skulle kunne bruke jobben i NK til å drive «Butikk i butikken».

Hever lønn over NKs gjeldende regler!

Retningslinjer for godtgjørelse i Norges Korforbund ble vedtatt på landsmøtet i 2010. Det heter her i punkt 2.2 om godtgjørelse:

«Styrets medlemmer får møtegodtgjørelse med kr. 500for påfølgende styremøter. Tapt arbeidsfortjeneste ytes med inntil kr. 1500 pr. arbeidsdag (gjelder ikke presidentskapet)»

KK konstater at det blant forrige sentralstyrets medlemmer er utbetalt tapt arbeidsfortjeneste ut over det landsmøtet har vedtatt som maks grense med kr. 1500. Godtgjørelsen er anvist for utbetaling av administrasjonssjef Anne-Grethe Olden.

NKs revisor har ikke hatt merknader til dette bruddet på NKs retningslinjer og landsmøtevedtak for godtgjørelse.

KK vil presisere at det nye sentralstyret må følge opp de vedtakene landsmøtet har gjort. Dette gjelder spesielt alle retningslinjer hvor det er snakk om godtgjørelser, utgiftsgodtgjørelser og lignende. Forutsetningen for at systemet ska/ fungere, er at alle tillitsvalgte/DL til enhver tidfår tilsendt siste oppdaterte skriv med de nyeste satsene. Her syntes det å ha vært en betydelig, administrativ svikt!

KORIKINA

KK konstaterer at det blant NK-ansatte og tillitsvalgte har vært og fortsatt legges til rette for korprosjekt både innenlands, utenfor Norge og også utenfor Europa. Prosjektene gis navn etter hvor korene skal ha sine opptredener. På denne måten mener initiativtakerne at prosjektkorene/reisekorprosjektene da kan defineres ut over NKs generelle regler for «Prosjektkorserien». Dermed hevder man at det gjelder andre regler for «reisekorprosjekter», og at disse prosjektkorene er «fristilt» NK. Dette synes å fungere som et «privat-korprosjekt», hvor initiativtakerne har den hele og fulle kontrollen over økonomien , og bestemmer selv de budsjettmessige inntekter og utgifter!

Korikina ble i 20l0 satt opp av dirigent Erland Dalen og leder av NK Hedmark, Randi Strømbu. Ingen har godkjent budsjettet for Korikina. Verken prosjekt eller arrangør er kvalitetssikret av NKs musikkfaglige team/råd, slik NKs prosjekter skal etter retningslinjene. Når det gjelder kontantsalget, er kun billettsalget talt opp av billettselger og Strømbu. De ulike inntektsbeløpene er ikke skriftlig notert og bekreftet av to personer som det skal gjøres, men er kun muntlig bekreftet av to personer fordi man husker beløpene.

Når det gjelder kostgodtgjørelser med og uten overnatting, reisegodtgjørelser/private som offentlige, gitt etter offentlige satser, har KK fått bekreftet at de som har eget foretak, tar ansvar for seg selv. Ut over dette har andre involverte fått dekket reisekostnader uten at Korikina har rapportert det inn til myndighetene, og dette har vært av verdi over 4000 kr. pr. person.

Av regnskapet for Korikina framgår det at blant annet to personer har hevet honorarer på til sammen kr. 134.000. Om dette og andre «store» beløp er rapportert inn til skattemyndighetene, har ikke KK fått brakt på det rene. KK ser ikke bort fra at prosjektet som helhet ved å stå fristilt NK Hedmark, ikke har fått den inntekten på kanskje over kr. 100.000 som momskompensasjonen ville gitt om dette var forankret som et NK Hedmark­ prosjekt.

KK anmoder distriktsledd, regioner og NK sentralt om å være oppmerksom på de retningslinjer, regler, vedtekter og lover som gjelder både i NK og i samfunnet for øvrig.

Øivind Bjurbekk har vært nestleder og nå leder i NK Hedmark. KK vi gjøre oppmerksom på at han som medlem av KK har meldt seg inhabil når KK har behandlet saken om Korikina.

Hans underskrift på årsrapportene gjelder derfor ikke for den delen hvor Korikina er omtalt.

«Intern Gransking»

I «Intern Gransking» heter det innledningsvis:

«På bakgrunn av de store utfordringer Norges Korforbund står overfor økonomisk og organisatorisk fattet sentralstyret i sitt møte 17.11.13 vedtak om å igangsette intern gransking av vesentlige forhold omkring økonomisk utvikling, samt situasjon og organisatoriske utfordringer med ukulturen som for tiden råder i Norges Korforbund.

Granskingen ledes av fungerende president Liv Oda Dale. Styremedlemmene Heidi Rennestraum og Jan-Yngvar Kiel deltar i granskingsutvalget.»

Ut fra tilsendt møtebok fra sentralstyrets møte 17.11.13 som det vises til, kan KK slå følgende fast:

Sentralstyret har IKKE vedtatt at det skal settes igang intern gransking slik det hevdes innledningsvis i rapporten.

Sentralstyret har IKKE vedtatt/gitt noe mandat for dette arbeidet. Sentralstyret har IKKE valgt hvilke personer som skal forestå dette arbeidet.

Sentralstyret hadde IKKE behandlet denne rapporten FØR den ble sendt ut til landsmøtedelegatene.

Den ferdige «Intern Gransking» ble sendt ut til de tillitsvalgte fredag kveld

17.01.14 kl. 21.39 da mange tillitsvalgte var på reise til Gardermoen til det ekstraordinære landsmøtet, og ikke torsdag 16.januar slik tidligere fungerende president Liv Oda Dale uriktig sier i intervjuet med Ballade.

«Interngransking» ble behandlet i sentralstyret lørdag 18.01.14.

På det ekstraordinære landsmøtet 1 9.januar 2014 ble det vedtatt i sak 3 «Godkjenning av saksliste».

«Sak 4 fiernes på grunn avfor sen utsendelse av sentrale grunnlagsdokumenter i en så viktig, omfattende og komplisert sak. En skikkelig forberedelse i til behandlingen en slik sak er ikke mulig med en så sen utsendelse av slike omfattende dokumenter.

Vedtatt med 51 stemmer for og 8 stemmer mot.»

Det er derfor verdt å merke seg at det ikke ble vedtatt på det ekstraordinære landsmøtet at «Intern Gransking» skal behandles verken av det nye sentralstyret eller på landsmøtet høsten 2014!

I en epost fra Liv Oda Dale til Rune Bergmann 9. desember 2013 står bl.a.:

1 «Kortid må vi sende utgranskingsrapporten? Det står ikkje noko i vedtektene om tid for utsending av sakspapirer til ekstraordinært landsmøte, men vi antyda ca 14 dagar før. Må den sendast ut if orkant? Då vil vel andre krefter bruke 14 dagar på å rive den frå kvarandre og skrive om det meste.

2 Kva skal ei intern gransking inneha/de? Evt disposisjon/ ramme….

3 Kan vil gjere dette sjølve eller skal det vere eksterne?»

På bakgrunn av måten «Intern Gransking» er forfattet på, disposisjon og progresjon i stoffutvalg, ser ikke KK bort fra at den kan være utarbeidet av en revisor ved samme kontor som NKs revisor.

Hvorfor ekstraordinært landsmøte (EOLM)?

Grunnlaget for ekstraordinært landsmøte ble trolig lagt i forbindelse med ledersamlingen på Gardermoen 20-22. september 2013. Presentasjonen av NKs økonomiske situasjon og budsjettet for 2014 var urovekkende og ga signaler om at et veiskifte for NK var nødvendig. Uroen over NKs situasjon slo sterkere og sterkere rot ute i organisasjonen.

Region Sør-Øst kaller inn til regionstyremøte lørdag 2. november hvor daglig leder Rune Bergmann er til stede og orienterer om stoda i NK. Etter at daglig leder har forlatt møtet, ender det opp med at et stort flertall av de frammøtte, 9 av 11 DL, gå inn for å kreve ekstraordinært landsmøte, og dette får støtte fra flere andre DL.

NK Sør-Øst sitt krav var:

I . Gjennomgang av Norges Korforbunds økonomisk- og organisatoriske situasjon.

2. Revidering av Norges Korforbunds budsjett for 2014 vedtatt på landsmøtet 2012.

3. Valg av nytt sentralstyre.

Det ble også henstillet fra regionstyremøtet at det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Studieforbundet KOR i 2013, jmf. SfKs vedtekter paragraf 4.

Det var med andre ord NK Sør-Øst som tok initiativ både til å få innkalt til ekstraordinært landsmøte i NK og ekstraordinært årsmøte i SfK.

Dagen etter, søndag 3. november, kaller daglig leder Rune Bergmann inn til krisemøte på Gardermoen 7. november.

Både ekstraordinært årsmøte i SfK og ekstraordinært landsmøte i NK blir holdt på Gardermoen søndag 19.januar 2014.

Etter at det ekstraordinære landsmøtet var konstituert, sto man igjen med to saker:

1. Revidering av budsjett for 2014, vedtatt på landsmøtet i 2012 og sentralstyrets arbeidsbudsjett vedtatt på sentralstyremøtet 15. november 2013.

2. Valg av sentralstyre.

Ved budsjettbehandlingen blir det lagt fram et alternativt budsjett av Olav Sørebø på vegne av regionlederne. Alternativt budsjett inneholder VO-overføring i henhold til landsmøtevedtatt overføring og tidligere praksis. Ved alternativ votering blir alternativt budsjett vedtatt med 44 mot 12 stemmer.

Ved valg av sentralstyre blir det først votert over om det ekstraordinære landsmøtet ønsker nytt styre. Her stemmer 45 for 13 mot og en stemme er blank. President, visepresident, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer blir alle valgt ved akklamasjon og uten motkandidater.

Regnskap 2013

Regnskapet for 2013 viser et underskudd på kr. 2 899 101, mens underskuddet i 2012 var på kr. 725 668. KK vil her spesielt trekke fram utgiftsposter i regnskapet som viser betydelig økning i løpet av 2013. Dette gjelder post 6700 revisjon og annet honorar som har en økning på kr. 383.000, post 6720 honorar for økonomisk og juridisk bistand har økt med kr. 377.000, post 6725 honorar arrangement har en økning på kr. 321.000 og post 6970 annen fremmed tjeneste, rådgivning har i 2013 en økning på kr. 577.000. Samlet gir disse en utgift på kr. 1.658 000. NKs egenkapital i 2013 er blitt redusert fra kr. 6 076 100 til kr. 3 176 999. KK ber sentralstyre ta en grundig gjennomgang av behovet for og omfanget av disse tjenestene i fortsettelsen.

Revisors rolle

KK kan ikke se resultater av revisors gjennomføring av bilagskontroll i NKs regnskap for 2013. Regnskapet har et betydelig antall dokumenter som er mangelfull med hensyn til grunnlaget for transaksjonene. Dette gjelder dokumentasjon av reise- og oppholdsutgifter, hvor det ofte mangler hvem utgiftene omfatter, hva formålet med reisen har vært og hvilket arrangement den reisende har deltatt på.

Rutiner for bruk av kredittkort:

I revisjonsrapport nr. 4 av 24. mai 2013 viser revisor til at det ved bruk av kredittkort/firmakort har blitt avdekket mangelfull dokumentasjon av utlegg/kostnader og trekker fram den store innsatsen NK har gjort for forbedring av rutiner knyttet til kredittkortbruk ved firmakort. Revisor anfører at man vil følge opp forholdet ved revisjonen i 2013.

På denne bakgrunn stiller KK seg undrende til at revisor ikke har avdekket daglig leder Rune Bergmann sin manglende dokumentasjon for sin kortbruk i 2013 for hele kr. 126.403,97, og hvor kr.19.897, 14 fortsatt mangler dokumentasjon. Dette er ikke i samsvar med det betryggende utsagnet revisor ga i sin revisjonsrapport nr. 4 24. mai 2013 om at man vil «følge opp» forholdet ved revisjonen i 2013.

Hadde revisor på ett av sine mange besøk på NKs hovedkontor bedt om Rune Bergmanns bilagsdokumentasjon for sin kortbruk, ville revisor ha oppdaget at han ikke hadde denne dokumentasjonen tilgjengelig på NKs kontor!

Avslutning

Denne rapporten fra KK er spesiell på flere måter. Den tar for seg 2012 og 2013 sammenhengende i den grad saker behandles gjennom begge disse to årene. KK har forsøkt å konsentrere seg om de viktigste sakene som har vært toneangivende i denne toårsperioden, en periode KK vil karakterisere som ganske utfordrende både for ansatte og tillitsvalgte så langt opp gjennom 2000-tallet.

Rapporten kan på visse områder virke konsentrert/detaljert og går ganske grundig gjennom problemstillinger og beslutningsprosesser. Dette skyldes at mange tillitsvalgte har bedt om mer informasjon, og at de ønsker Norges Korforbund som en enda mer åpen og demokratisk organisasjon. Denne rapporten er derfor skrevet til NKs landsmøte i2014.

KK har bestemt seg for å gi ut en betraktning på det som har skjedd i NK etter ekstraordinært landsmøtet. Dette gjelder særlig det organisatoriske arbeidet, viktige beslutninger som er tatt, arbeidsmåter og struktur, og spesielt hvordan det nye sentralstyret i NK har håndtert de økonomiske utfordringene.

KK beklager at denne betraktningen ikke legges ved de ordinære saksdokumentene. Dette skyldes i stor grad fellesferien med et NK-kontor som har vært ubemannet i fire uker. Dette har i tillegg medført at det til tider har vært vanskelig å få tilgang til nødvendige dokumenter for å kunne utøve vår funksjon.

Kontrollkomiteen, 10. august 2014

Harold Jenssen Leder, Astrid Wille Hansen medlem, Øivind Bjurbeck medlem, Olav Sørebø vara